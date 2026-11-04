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Bộ Xây dựng lập Tổ soạn thảo Đề án phát triển và chuẩn bị khai thác sân bay Gia Bình

Anh Minh

Anh Minh

19:24 | 04/11/2026
(TBTCO) - Việc xây dựng Đề án nhằm chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về tổ chức khai thác, mạng đường bay, nhân lực, dịch vụ và hạ tầng kết nối, hướng tới mục tiêu đưa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác thương mại cuối năm 2028.
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Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Ảnh: MAI).
Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: MAI.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án phát triển và chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tổ soạn thảo gồm 34 thành viên, do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng làm Tổ trưởng; ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, làm Phó Tổ trưởng.

Tham gia Tổ soạn thảo còn có đại diện các bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính; các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Công ty cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise.

Tổ soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng đề cương chi tiết, dự thảo Đề án, tờ trình và dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ.

Bộ Xây dựng yêu cầu Tổ soạn thảo chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và tính khả thi của Đề án, đồng thời tự giải thể sau khi Đề án được phê duyệt.

Trước đó, Bộ Công an đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức nghiên cứu mô hình phát triển và chuẩn bị khai thác sân bay này.

Theo Bộ Công an, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 256/2025/QH15 ngày 11/12/2025, với quy mô sân bay cấp 4F, công suất dự kiến khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2030.

Đến năm 2050, công suất sân bay dự kiến đạt khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,93 ha.

Theo báo cáo của nhà đầu tư là Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise (MAI);, đến hết tháng 8/2026, vốn đầu tư thực hiện dự án đạt hơn 20.611 tỷ đồng, dự kiến giải ngân thêm khoảng 18.746 tỷ đồng đến cuối năm 2026. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 97% diện tích dự án.

Các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027 dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027. Nhà ga hành khách chính dự kiến khởi công trong quý IV/2026, hoàn thành vào quý IV/2028, phấn đấu đưa sân bay vào khai thác thương mại cuối năm 2028.

Bên cạnh tiến độ xây dựng, nhà đầu tư đang chuẩn bị mô hình vận hành, công nghệ, nhân lực, dịch vụ, phát triển thị trường và các hồ sơ chứng nhận khai thác.

Đáng chú ý, MAI định hướng phát triển Gia Bình không chỉ là một cảng hàng không quốc tế mà còn là hạt nhân của hệ sinh thái kinh tế hàng không, gắn với khu thương mại tự do, thành phố sân bay, dịch vụ logistics, kỹ thuật hàng không và hạ tầng giao thông đa phương thức.

Theo đề xuất, sân bay hướng tới chức năng cửa ngõ hàng không quốc tế và trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa của khu vực phía Bắc. Nhà đầu tư cũng đang trao đổi với Vietnam Airlines để xây dựng phương án phát triển mạng đường bay và lộ trình hợp tác.

Bộ Công an cho rằng, việc chuẩn bị khai thác Gia Bình không chỉ phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành công trình mà còn đòi hỏi hình thành đồng bộ hãng hàng không chủ lực, mạng đường bay, đội tàu bay, sản phẩm nối chuyến, năng lực khai thác giờ cao điểm, dịch vụ hàng hóa, logistics, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và nhân lực.

Một nội dung quan trọng khác được Bộ Công an đề xuất là nghiên cứu phương án tổ chức, phân công chức năng giữa Gia Bình với các cảng hàng không trong Vùng Thủ đô và khu vực liên quan, đặc biệt trong điều kiện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã được quy hoạch, đầu tư xây dựng và tổ chức khai thác.

Việc phân công vai trò giữa các sân bay phải xuất phát từ nhu cầu vận tải, khả năng tổ chức vùng trời, kết nối hạ tầng và hiệu quả kinh tế - xã hội; không ấn định trước chức năng hoặc phân chia lưu lượng khi chưa có đầy đủ căn cứ.

Bộ Công an cũng nhấn mạnh, Đề án không nhằm nghiên cứu lại hoặc thay thế các quy hoạch, dự án đã được phê duyệt, mà tập trung làm rõ phương án tổ chức phát triển, khai thác, vận hành và các điều kiện cần thiết để đưa sân bay vào hoạt động thương mại./.

Anh Minh
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