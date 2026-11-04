Bộ Tài chính Việt Nam và AIIB đẩy mạnh hợp tác phát triển hạ tầng và tăng trưởng xanh

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng bà Kim-See Lim và đoàn công tác AIIB đến thăm, làm việc với Bộ Tài chính; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp và những cam kết hỗ trợ tài chính của AIIB dành cho Việt Nam trong thời gian qua.

Theo Thứ trưởng, mặc dù AIIB là đối tác phát triển còn tương đối mới đối với Việt Nam, song hai bên đã nhanh chóng thiết lập quan hệ làm việc chặt chẽ, bước đầu đạt được những kết quả tích cực trong trao đổi và thúc đẩy hợp tác tài chính.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao phương thức hoạt động và cách tiếp cận linh hoạt của Ngân hàng AIIB đối với các quốc gia thành viên, nhất là về điều kiện tài chính, đồng tiền vay và quy trình thực hiện.

Thứ trưởng cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và AIIB vẫn còn nhiều dư địa để khai thác. Một trong những nguyên nhân là hai bên đang trong giai đoạn tìm hiểu cơ chế hoạt động của nhau, trong khi một số bộ, ngành và địa phương của Việt Nam chưa có đầy đủ thông tin về các công cụ tài chính và điều kiện hợp tác của AIIB.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định rõ hơn định hướng hợp tác trong thời gian tới, tăng cường trao đổi thông tin và xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư, quản lý nợ công và quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển. Những điều chỉnh về chính sách sẽ tạo cơ sở để các cơ quan liên quan nghiên cứu, xác định phương thức hợp tác phù hợp với các đối tác phát triển, trong đó có AIIB.

Đề cập đến quá trình huy động và sử dụng vốn vay nước ngoài, Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đơn giản hóa thủ tục đầu tư, song việc triển khai các chương trình sử dụng nguồn vốn từ đối tác quốc tế vẫn cần tuân thủ đồng thời quy định pháp luật trong nước và các yêu cầu của bên tài trợ.

Vì vậy, việc tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin ngay từ giai đoạn chuẩn bị có ý nghĩa quan trọng nhằm hạn chế những vướng mắc về thủ tục, nâng cao hiệu quả hợp tác và bảo đảm tiến độ triển khai các nội dung đã thống nhất.

Thông tin về tiến độ khoản vay hỗ trợ ngân sách năm 2026 trị giá 300 triệu USD cho tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng công bằng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định đây là khoản vay đầu tiên giữa Việt Nam và AIIB, có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính giữa hai bên.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép thực hiện các thủ tục đàm phán để tiến tới ký kết. Phía Việt Nam tin tưởng cơ bản có thể đáp ứng mốc thời gian đàm phán vào giữa tháng 11 /2026để kịp trình Hội đồng Quản trị AIIB vào tháng 12/2026. Các cán bộ của Bộ Tài chính sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với AIIB trong quá trình này, Thứ trưởng cho biết.

Chúng tôi mong muốn AIIB dành sự quan tâm và ưu tiên cao đối với khoản vay này, coi đây là nội dung hợp tác trọng tâm trong năm 2026. Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với AIIB và các cơ quan liên quan để thúc đẩy tiến độ xử lý công việc thuộc trách nhiệm của phía Việt Nam, đồng thời đề nghị AIIB hỗ trợ tối đa để hai bên đạt được mục tiêu chung, Thứ trưởng đề nghị.

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Kim-See Lim - Giám đốc Đầu tư AIIB, bày tỏ vui mừng khi trở lại Việt Nam trên cương vị mới, đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa AIIB với Chính phủ Việt Nam và Bộ Tài chính.

Theo bà Kim-See Lim, Việt Nam là đối tác có nhiều tiềm năng hợp tác với AIIB, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng bền vững.

Bà Kim-See Lim, Giám đốc Đầu tư AIIB phát biểu. Ảnh: Đức Minh

“Tôi mong muốn nhìn thấy những hành động thực tế hơn là chỉ dừng lại ở trao đổi. Việc hai bên đã có những hoạt động hợp tác cụ thể là cơ sở tốt để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác” - bà Kim-See Lim chia sẻ.

Đại diện AIIB cho biết, Ngân hàng mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam theo hướng dài hạn, có tính chủ động và gắn với các ưu tiên phát triển của quốc gia. Theo đó, hai bên có thể phối hợp xây dựng định hướng hợp tác trung hạn, xác định trước những lĩnh vực ưu tiên và nhu cầu huy động nguồn lực để chủ động bố trí nhân sự, chuyên gia và các điều kiện cần thiết.

Liên quan tới khoản vay 300 triệu USD, bà Kim-See Lim bày tỏ buổi lễ ký kết khoản vay hỗ trợ ngân sách 300 triệu USD đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 và mở ra nhiều dự án hợp tác hơn nữa trong tương lai.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương, bà Kim-See Lim - Giám đốc Đầu tư AIIB cùng các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và AIIB sẽ tiếp tục được mở rộng trên cơ sở những kết quả bước đầu, hướng tới cơ chế phối hợp ổn định, lâu dài và hiệu quả./.