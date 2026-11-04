Tài chính

Bộ Tài chính Việt Nam và AIIB đẩy mạnh hợp tác phát triển hạ tầng và tăng trưởng xanh

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
19:21 | 04/11/2026
(TBTCO) - Ngày 4/11/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Giám đốc Đầu tư AIIB Kim-See Lim làm trưởng đoàn, trao đổi định hướng mở rộng hợp tác tài chính, phát triển hạ tầng và tăng trưởng xanh.
aa

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng bà Kim-See Lim và đoàn công tác AIIB đến thăm, làm việc với Bộ Tài chính; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp và những cam kết hỗ trợ tài chính của AIIB dành cho Việt Nam trong thời gian qua.

Theo Thứ trưởng, mặc dù AIIB là đối tác phát triển còn tương đối mới đối với Việt Nam, song hai bên đã nhanh chóng thiết lập quan hệ làm việc chặt chẽ, bước đầu đạt được những kết quả tích cực trong trao đổi và thúc đẩy hợp tác tài chính.

Bộ Tài chính Việt Nam và AIIB đẩy mạnh hợp tác phát triển hạ tầng và tăng trưởng xanh
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao phương thức hoạt động và cách tiếp cận linh hoạt của Ngân hàng AIIB đối với các quốc gia thành viên, nhất là về điều kiện tài chính, đồng tiền vay và quy trình thực hiện.

Thứ trưởng cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và AIIB vẫn còn nhiều dư địa để khai thác. Một trong những nguyên nhân là hai bên đang trong giai đoạn tìm hiểu cơ chế hoạt động của nhau, trong khi một số bộ, ngành và địa phương của Việt Nam chưa có đầy đủ thông tin về các công cụ tài chính và điều kiện hợp tác của AIIB.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định rõ hơn định hướng hợp tác trong thời gian tới, tăng cường trao đổi thông tin và xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư, quản lý nợ công và quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển. Những điều chỉnh về chính sách sẽ tạo cơ sở để các cơ quan liên quan nghiên cứu, xác định phương thức hợp tác phù hợp với các đối tác phát triển, trong đó có AIIB.

Đề cập đến quá trình huy động và sử dụng vốn vay nước ngoài, Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đơn giản hóa thủ tục đầu tư, song việc triển khai các chương trình sử dụng nguồn vốn từ đối tác quốc tế vẫn cần tuân thủ đồng thời quy định pháp luật trong nước và các yêu cầu của bên tài trợ.

Vì vậy, việc tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin ngay từ giai đoạn chuẩn bị có ý nghĩa quan trọng nhằm hạn chế những vướng mắc về thủ tục, nâng cao hiệu quả hợp tác và bảo đảm tiến độ triển khai các nội dung đã thống nhất.

Thông tin về tiến độ khoản vay hỗ trợ ngân sách năm 2026 trị giá 300 triệu USD cho tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng công bằng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định đây là khoản vay đầu tiên giữa Việt Nam và AIIB, có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính giữa hai bên.

Bộ Tài chính Việt Nam và AIIB đẩy mạnh hợp tác phát triển hạ tầng và tăng trưởng xanh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép thực hiện các thủ tục đàm phán để tiến tới ký kết. Phía Việt Nam tin tưởng cơ bản có thể đáp ứng mốc thời gian đàm phán vào giữa tháng 11 /2026để kịp trình Hội đồng Quản trị AIIB vào tháng 12/2026. Các cán bộ của Bộ Tài chính sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với AIIB trong quá trình này, Thứ trưởng cho biết.

Chúng tôi mong muốn AIIB dành sự quan tâm và ưu tiên cao đối với khoản vay này, coi đây là nội dung hợp tác trọng tâm trong năm 2026. Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với AIIB và các cơ quan liên quan để thúc đẩy tiến độ xử lý công việc thuộc trách nhiệm của phía Việt Nam, đồng thời đề nghị AIIB hỗ trợ tối đa để hai bên đạt được mục tiêu chung, Thứ trưởng đề nghị.

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Kim-See Lim - Giám đốc Đầu tư AIIB, bày tỏ vui mừng khi trở lại Việt Nam trên cương vị mới, đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa AIIB với Chính phủ Việt Nam và Bộ Tài chính.

Theo bà Kim-See Lim, Việt Nam là đối tác có nhiều tiềm năng hợp tác với AIIB, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng bền vững.

Bộ Tài chính Việt Nam và AIIB đẩy mạnh hợp tác phát triển hạ tầng và tăng trưởng xanh
Bà Kim-See Lim, Giám đốc Đầu tư AIIB phát biểu. Ảnh: Đức Minh

“Tôi mong muốn nhìn thấy những hành động thực tế hơn là chỉ dừng lại ở trao đổi. Việc hai bên đã có những hoạt động hợp tác cụ thể là cơ sở tốt để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác” - bà Kim-See Lim chia sẻ.

Đại diện AIIB cho biết, Ngân hàng mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam theo hướng dài hạn, có tính chủ động và gắn với các ưu tiên phát triển của quốc gia. Theo đó, hai bên có thể phối hợp xây dựng định hướng hợp tác trung hạn, xác định trước những lĩnh vực ưu tiên và nhu cầu huy động nguồn lực để chủ động bố trí nhân sự, chuyên gia và các điều kiện cần thiết.

Liên quan tới khoản vay 300 triệu USD, bà Kim-See Lim bày tỏ buổi lễ ký kết khoản vay hỗ trợ ngân sách 300 triệu USD đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 và mở ra nhiều dự án hợp tác hơn nữa trong tương lai.

Bộ Tài chính Việt Nam và AIIB đẩy mạnh hợp tác phát triển hạ tầng và tăng trưởng xanh
Thứ trưởng Trần Quốc Phương, bà Kim-See Lim - Giám đốc Đầu tư AIIB cùng các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và AIIB sẽ tiếp tục được mở rộng trên cơ sở những kết quả bước đầu, hướng tới cơ chế phối hợp ổn định, lâu dài và hiệu quả./.

Đức Minh
Từ khóa:
tang trưởng xanh hợp tác phát triển hạ tầng quan hệ hợp tác Việt Nam và AIIB phối hợp giữa Bộ Tài chính và AIIB chính sách quản lý nợ công đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đàm phán khoản vay AIIB định hướng hợp tác trung hạn huy động nguồn lực tài chính bộ tài chính việt nam thứ trưởng trần quốc phương Giám đốc Đầu tư AIIB Kim See Lim

Bài liên quan

Kế hoạch thực hiện Chiến lược kế toán - kiểm toán giai đoạn 2026 -2030

Kế hoạch thực hiện Chiến lược kế toán - kiểm toán giai đoạn 2026 -2030

UFM ghi dấu ấn quốc tế: Lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng đại học châu Á QS 2027

UFM ghi dấu ấn quốc tế: Lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng đại học châu Á QS 2027

Bộ Tài chính Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đầu tư với Hoa Kỳ và Canada

Bộ Tài chính Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đầu tư với Hoa Kỳ và Canada

Dành cho bạn

Kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu

Kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu

Năm 2027, hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu và xử lý tài sản công sau tổng kiểm kê

Năm 2027, hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu và xử lý tài sản công sau tổng kiểm kê

Chứng khoán ngày 4/11: Cổ phiếu đồng loạt bật tăng, VN-Index phục hồi mạnh

Chứng khoán ngày 4/11: Cổ phiếu đồng loạt bật tăng, VN-Index phục hồi mạnh

Tiếp sức thanh khoản VND dài hơi, Ngân hàng Nhà nước triển khai hoán đổi ngoại tệ quy mô 2 tỷ USD

Tiếp sức thanh khoản VND dài hơi, Ngân hàng Nhà nước triển khai hoán đổi ngoại tệ quy mô 2 tỷ USD

Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp EU

Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp EU

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

Đọc thêm

Kinh tế Việt Nam ổn định, tích cực trong bối cảnh thế giới diễn biến khó lường

Kinh tế Việt Nam ổn định, tích cực trong bối cảnh thế giới diễn biến khó lường

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) tháng 10 và 10 tháng tiếp tục xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm
Giảm giá điện, giá xăng giúp CPI giảm 0,08 điểm phần trăm

Giảm giá điện, giá xăng giúp CPI giảm 0,08 điểm phần trăm

(TBTCO) - Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc giảm giá điện 2% và đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% ước tính làm giảm CPI bình quân năm 2026 khoảng 0,08 điểm phần trăm, đồng thời giảm chi phí sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân.
Bộ Tài chính bãi bỏ 32 thông tư liên tịch trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính bãi bỏ 32 thông tư liên tịch trong lĩnh vực tài chính

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 166/2026/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính liên tịch ban hành liên quan đến lĩnh vực tài chính. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2026.
Bộ Tài chính tăng tốc đưa Chiến lược dữ liệu quốc gia vào cuộc sống

Bộ Tài chính tăng tốc đưa Chiến lược dữ liệu quốc gia vào cuộc sống

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2891/QĐ-BTC ngày 12/10/2026 về Kế hoạch triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu. Kế hoạch này đã xây dựng lộ trình rõ ràng, biến dữ liệu thành huyết mạch thực sự để nâng cao chất lượng quản lý vĩ mô và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách, tạo nền tảng phát triển kinh tế số

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách, tạo nền tảng phát triển kinh tế số

(TBTCO) - Trong lộ trình kiến tạo nền kinh tế số và Chính phủ số, Bộ Tài chính xác định cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số là đột phá chiến lược. Cùng với việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng số, kết nối dữ liệu…, góp phần kiến tạo nền hành chính hiện đại, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp.
Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: 5 đơn vị bị xếp loại chưa tốt

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: 5 đơn vị bị xếp loại chưa tốt

Kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2026 cho thấy sự phân hóa giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong khi 20 đơn vị được đánh giá giải ngân rất tốt đối với kế hoạch vốn năm 2026, vẫn có 5 đơn vị bị xếp loại chưa tốt.
Giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,1% kế hoạch sau 10 tháng

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,1% kế hoạch sau 10 tháng

(TBTCO) - Sau 10 tháng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công cả nước đã đạt 708.567,4 tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả đã có chuyển biến so với cùng kỳ, song tiến độ giải ngân vẫn chịu sức ép từ những vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và tổ chức thực hiện dự án.
Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản: Tạo cơ sở huy động kịp thời nguồn lực khi khẩn cấp

Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản: Tạo cơ sở huy động kịp thời nguồn lực khi khẩn cấp

(TBTCO) - Sáng ngày 3/11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Theo các đại biểu, việc sửa luật là cấp thiết để huy động kịp thời nguồn lực phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tiền gửi tăng gần 11% sau 9 tháng "bám đuổi" đà tăng cho vay, chứng chỉ tiền gửi tiếp sức cuộc đua

Tiền gửi tăng gần 11% sau 9 tháng "bám đuổi" đà tăng cho vay, chứng chỉ tiền gửi tiếp sức cuộc đua

GKM Holdings bị phạt 330 triệu đồng do vi phạm về công bố thông tin và trái phiếu

GKM Holdings bị phạt 330 triệu đồng do vi phạm về công bố thông tin và trái phiếu

Bộ Công thương áp dụng biểu giá điện 5 bậc từ ngày 1/11

Bộ Công thương áp dụng biểu giá điện 5 bậc từ ngày 1/11

Chứng khoán HD chốt giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 4.737 tỷ đồng

Chứng khoán HD chốt giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 4.737 tỷ đồng

Thuế cơ sở 12 TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 7.821 tỷ đồng sau 10 tháng

Thuế cơ sở 12 TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 7.821 tỷ đồng sau 10 tháng

Bộ Xây dựng lập Tổ soạn thảo Đề án phát triển và chuẩn bị khai thác sân bay Gia Bình

Bộ Xây dựng lập Tổ soạn thảo Đề án phát triển và chuẩn bị khai thác sân bay Gia Bình

Bộ Tài chính Việt Nam và AIIB đẩy mạnh hợp tác phát triển hạ tầng và tăng trưởng xanh

Bộ Tài chính Việt Nam và AIIB đẩy mạnh hợp tác phát triển hạ tầng và tăng trưởng xanh

Thị trường chứng khoán và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Thị trường chứng khoán và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Giá vàng hôm nay ngày 3/11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tăng thêm 1,2 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 3/11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tăng thêm 1,2 triệu đồng

Ngày 4/10: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng trở lại

Ngày 4/10: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng trở lại

Ngày 2/11: Giá heo hơi liên tục trượt giá

Ngày 2/11: Giá heo hơi liên tục trượt giá

Ngày 3/11: Giá heo hơi đã tạm ngừng đà giảm

Ngày 3/11: Giá heo hơi đã tạm ngừng đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/11: Giá vàng trong nước bật tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 2/11: Giá vàng trong nước bật tăng 1 triệu đồng/lượng

Ngày 3/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng

Ngày 3/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng