Bộ Công thương đã ban hành biểu giá bán lẻ điện mới, áp dụng từ ngày 1/11/2026, quy định mức giá đối với các nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp và các đơn vị bán lẻ điện.

Điểm đáng chú ý trong biểu giá mới là cơ cấu giá điện sinh hoạt được điều chỉnh từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời thiết kế lại khoảng sản lượng tiêu thụ giữa các bậc.

Theo đó, giá điện sinh hoạt được tính lũy tiến, sản lượng điện tiêu thụ ở bậc nào áp dụng đơn giá của bậc đó. Cụ thể, 100 kWh đầu tiên có giá 1.901 đồng/kWh; từ kWh thứ 101 đến 200 là 2.289 đồng/kWh; từ kWh thứ 201 đến 400 là 2.894 đồng/kWh; từ kWh thứ 401 đến 700 là 3.456 đồng/kWh. Với sản lượng từ kWh thứ 701 trở lên, giá điện là 3.844 đồng/kWh.

Đối với khách hàng sản xuất, giá điện được phân chia theo 4 cấp điện áp và 3 khung giờ sử dụng gồm giờ bình thường, giờ thấp điểm và giờ cao điểm.

Ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, giá điện lần lượt là 1.771 đồng/kWh, 1.101 đồng/kWh và 3.110 đồng/kWh. Với cấp điện áp trên 35 kV đến dưới 220 kV, các mức giá tương ứng là 1.792 đồng/kWh, 1.123 đồng/kWh và 3.218 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp trung áp trên 1 kV đến 35 kV, giá điện giờ bình thường là 1.814 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.166 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.348 đồng/kWh. Ở cấp điện áp hạ áp đến 1 kV, các mức giá tương ứng là 1.966 đồng/kWh, 1.274 đồng/kWh và 3.586 đồng/kWh.

Bộ Công thương áp dụng biểu giá điện 5 bậc từ ngày 1/11. Ảnh minh họa

Biểu giá mới cũng quy định mức giá riêng đối với một số nhóm khách hàng. Cụ thể, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở giáo dục áp dụng giá 1.901 đồng/kWh ở cấp điện áp từ trung áp trở lên và 2.030 đồng/kWh ở cấp hạ áp.

Đối với hoạt động chiếu sáng công cộng và các đơn vị hành chính sự nghiệp, giá điện tương ứng là 2.095 đồng/kWh ở cấp trung áp trở lên và 2.181 đồng/kWh ở cấp hạ áp.

Với nhóm khách hàng kinh doanh, biểu giá được chia thành ba nhóm gồm cơ sở lưu trú du lịch, hoạt động sạc xe điện và các hoạt động kinh doanh khác. Trong đó, giá điện kinh doanh thông thường ở cấp hạ áp dao động từ 1.880 đồng/kWh vào giờ thấp điểm đến 5.313 đồng/kWh vào giờ cao điểm. Đối với hoạt động sạc xe điện, mức giá tương ứng là 1.620 đồng/kWh và 4.212 đồng/kWh.

Đáng chú ý, biểu giá mới cũng quy định riêng giá bán điện sinh hoạt đối với các đơn vị bán lẻ điện nông thôn. Cơ cấu giá gồm 5 bậc, từ 1.582 đồng/kWh cho 100 kWh đầu tiên đến 3.142 đồng/kWh đối với sản lượng từ kWh thứ 701 trở lên. Điện sử dụng cho các mục đích khác có giá 1.719 đồng/kWh.

Quy định này áp dụng đối với các đơn vị bán lẻ điện nông thôn được cấp giấy phép hoạt động điện lực trước ngày 1/7/2025 hoặc được cấp phép lần đầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 kể từ thời điểm biểu giá mới có hiệu lực.

Ngoài ra, biểu giá bán lẻ điện mới còn quy định mức giá cụ thể đối với các đơn vị bán lẻ điện tại khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt và các khu, cụm công nghiệp.

Theo biểu giá được ban hành, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh./.