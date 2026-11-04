Thị trường

Giá xăng dầu thế giới và trong nước ngày 4/11 tăng giảm đan xen

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
10:44 | 04/11/2026
(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường thế giới tăng nhẹ, trong nước, giá các loại xăng và dầu diesel được điều chỉnh giảm vào tối qua.
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Chốt phiên giao dịch 3/11, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1%, xuống còn 103,44 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 7/10. Trong khi giá dầu WTI hạ 1%, kết phiên ở 95,9 USD/thùng, mức thấp nhất từ ngày 14/10.

Đầu phiên giao dịch 4/11, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 103,6 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 96,61 USD/thùng, tăng 0,54% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên 3/11 khi thị trường cân nhắc triển vọng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran, trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu sau các cuộc tấn công gần đây tại hai khu vực này.

Giá xăng dầu thế giới và trong nước ngày 4/11 tăng giảm đan xen
Tối 3/11, giá bán lẻ xăng E5RON92 được điều chỉnh xuống 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít. Ảnh: Đức Thanh.

Giới đầu tư đang theo dõi sát những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran. Song triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình vẫn còn khá mong manh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho hay, Mỹ và Iran vẫn cam kết duy trì các nỗ lực hòa giải, đồng thời xem xét những đề xuất nhằm thu hẹp khác biệt giữa hai bên.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ với Reuters rằng, Tehran và Washington vẫn còn cách xa thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Qatar đang tăng cường vai trò trung gian nhằm ngăn chặn xung đột có thể bùng phát trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tại thị trường trong nước, giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị hôm nay (4/11) được áp dụng như sau: Theo thông báo điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công thương - Tài chính tối 3/11, giá bán lẻ tối đa xăng E5RON92 được điều chỉnh xuống 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III giảm 928 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.231 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 1.370 đồng/lít, giá bán tối đa còn 28.876 đồng/lít. Trái lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg, lên 23.974 đồng/kg.

Thời điểm điều chỉnh giá bán do thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định. Trong đó, mặt hàng tăng giá được áp dụng không sớm hơn 22h ngày 3/11/2026; mặt hàng giảm giá phải được áp dụng chậm nhất vào thời điểm này.

Văn Nam
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