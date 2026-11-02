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Tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
09:09 | 02/11/2026
(TBTCO) - Sáng 2/11, tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng, xuống 25.631 đồng; giá bán USD tại nhiều ngân hàng cùng dưới ngưỡng 26.000 VND/USD. Chỉ số DXY nhích 0,04%, lên 101,93 điểm. Thị trường thận trọng trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3/11, cùng tín hiệu tích cực từ nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông phần nào làm suy yếu nhu cầu nắm giữ USD.
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Lãi suất tiền gửi tăng 1,15 điểm phần trăm từ đầu năm, giữ cân bằng tỷ giá - lãi suất Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10: “Đảo chiều” bơm ròng hơn 28.000 tỷ đồng, USD biến động trái chiều sau tuần họp lãi suất Tỷ giá USD hôm nay 31/10: USD phân hóa giữa tuần 4 trong 5 ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất

Thị trường trong nước

Sáng 2/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.631 đồng, giảm 6 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.349,45 - 26.912,55 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.000 - 26.050 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 2/11 ghi nhận xu hướng giảm giá khá rõ nét ở nhiều đồng tiền chủ chốt. Trong khi tỷ giá USD biến động trái chiều giữa các ngân hàng, tỷ giá EUR, GBP và JPY đồng loạt đi xuống ở cả hai chiều.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.580 - 25.990 VND/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước. Trong khi đó, BIDV điều chỉnh giảm 25 đồng ở cả hai chiều, xuống còn 25.610 - 25.990 VND/USD. Đáng chú ý, dù diễn biến điều chỉnh khác nhau, giá bán USD tại hai ngân hàng cùng duy trì ở mức 25.990 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 2/11 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng euro, tỷ giá EUR/VND tại Vietcombank giảm 80,45 đồng ở chiều mua vào và 84,69 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 28.060,56 - 29.540,79 VND/EUR. Tại BIDV, tỷ giá EUR giảm mạnh hơn, lần lượt 124 đồng và 129 đồng, xuống mức 28.246 - 29.614 VND/EUR.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - phiên đầu tuần nhích nhẹ 0,04%, lên 101,93 điểm.

Giá dầu tăng cao cùng những lo ngại về lạm phát dai dẳng đang củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Thị trường tài chính toàn cầu bước vào tuần giao dịch mới với nguy cơ biến động mạnh, khi căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, trong khi dữ liệu việc làm của Mỹ và cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 có thể tạo thêm những yếu tố bất định.

Mặc dù Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 10, Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn khẳng định cam kết đưa lạm phát về mục tiêu. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 ở mức khoảng 72,9%.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực từ nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông đang phần nào làm suy yếu nhu cầu nắm giữ đồng USD như một tài sản trú ẩn an toàn.

Theo các thông tin được công bố, các nhà đàm phán Iran đã có ngày làm việc thứ ba liên tiếp với các bên trung gian Qatar vào chủ nhật, nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Đáng chú ý, Iran được cho là đã đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, với điều kiện Mỹ đáp ứng một loạt yêu cầu từ Tehran.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán với Iran đã đạt được một số kết quả tích cực, song không loại trừ khả năng tiếp tục triển khai các hành động quân sự sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11. Diễn biến này cho thấy triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông vẫn còn nhiều bất định, khiến tâm lý nhà đầu tư có thể thay đổi nhanh chóng trước các thông tin mới.

Trong bối cảnh đó, tỷ giá EUR/USD nhích tăng trong phiên giao dịch châu Á sáng thứ Hai (2/11), khi đồng USD chịu sức ép từ kỳ vọng về tiến triển ngoại giao tại Trung Đông.

Đồng EUR còn được hỗ trợ bởi lập trường chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Trước nguy cơ giá năng lượng tăng cao tiếp tục đẩy lạm phát đi lên, ECB phát tín hiệu sẽ nghiêm túc xem xét khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12, qua đó tạo thêm lực đỡ cho đồng tiền chung châu Âu./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 02/11/2026 09:30

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Cập nhật: 02/11/2026 09:30

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BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30