Tỷ giá USD hôm nay 23/10: USD ngân hàng đồng loạt giảm, DXY lùi về vùng thấp nhất ba tuần

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD vẫn đứng quanh mức 26.000 - 26.080 VND/USD (mua vào - bán ra).

Sáng 23/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.627 đồng, giảm 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức mua vào - bán ra lần lượt là 25.630 - 26.040 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.660 - 26.040 VND/USD, cũng giảm 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng sáng 23/10 cho thấy diễn biến trái chiều, trong đó đồng USD, EUR và CNY đồng loạt giảm giá, trong khi GBP và JPY duy trì đà tăng.

Cùng xu hướng đi xuống, tỷ giá EUR tại Vietcombank được niêm yết ở mức mua vào - bán ra lần lượt là 28.271,15 - 29.762,40 VND/EUR, giảm tương ứng 38,66 đồng và 40,68 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR được niêm yết ở mức 28.433 - 29.807 VND/EUR, giảm 39 đồng ở chiều mua vào và 40 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,07% xuống 101,62 điểm.

Những tín hiệu gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy cơ quan này chưa cần vội vàng tăng lãi suất. Điều này làm suy yếu kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó gây sức ép lên đồng USD, khiến đồng bạc xanh tiếp tục dao động gần mức thấp nhất trong ba tuần.

Căng thẳng leo thang trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang gây sức ép lên hầu hết các đồng tiền chủ chốt của nhóm G7, trong đó có đồng bảng Anh (GBP). Cùng với đó, thông tin Mỹ và Israel được cho là đang chuẩn bị một đợt tấn công mới sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ càng làm gia tăng lo ngại xung đột có thể kéo dài.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, nhà đầu tư có xu hướng tìm đến trái phiếu kho bạc Mỹ như một tài sản trú ẩn an toàn thay vì cổ phiếu, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh.

Về dữ liệu kinh tế, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 24/10 giảm xuống 194.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 200.000 đơn và mức 199.000 đơn của tuần trước, đồng thời chạm mức thấp nhất trong gần 57 năm. Số đơn trung bình trong 4 tuần cũng giảm xuống 197.750 đơn, cho thấy tình trạng sa thải tại Mỹ vẫn ở mức thấp.

Trong khi đó, kỳ vọng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 đã suy yếu đáng kể, với xác suất chỉ còn 8%. Tuy nhiên, thị trường vẫn đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức gần 80%.

Tại Anh, số liệu lạm phát cao hơn dự báo đang củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 5/11. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,1% của tháng 8 và dự báo 3,4% của thị trường. Đây là mức lạm phát cao nhất kể từ tháng 10/2025, tiếp tục nới rộng khoảng cách so với mục tiêu 2% của BoE.

Trong thời gian tới, nhà đầu tư sẽ tập trung theo dõi số liệu doanh số bán lẻ và chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ do S&P Global công bố để đánh giá triển vọng kinh tế và khả năng BoE tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, thị trường cũng hướng sự chú ý tới kế hoạch công bố ngân sách ngày 28/10 của Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey. Giới đầu tư kỳ vọng kế hoạch ngân sách sẽ được thông qua mà không gây ra những biến động quá lớn trên thị trường tài chính./.