Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.460 - 26.560 VND/USD, tăng 270 đồng so với cuối tuần trước.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.392,2 - 26.959,8 VND/USD.

Sáng 28/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố phiên gần nhất ở mức 25.676 đồng, tăng 28 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng lên 25.500 - 26.921 VND/USD.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.620 - 26.030 VND/USD, tăng 50 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD niêm yết ở mức 25.660 - 26.040 VND/USD, cùng tăng 80 đồng ở chiều mua và chiều bán. Chiều USD bán ra của các ngân hàng đều lấy lại mốc 26.000 VND/USD.

Khảo sát sáng 28/11 cho thấy, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt tại nhiều ngân hàng đồng loạt tăng so với cuối tuần trước, với đà tăng ghi nhận ở cả USD, EUR, GBP, JPY và CNY.

Đồng GBP ghi nhận mức tăng tuyệt đối khá mạnh trong tuần. Tỷ giá GBP tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 33.018,92 - 34.421,5 VND/GBP, tăng lần lượt 94,1 đồng và 97,99 đồng. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá GBP ở mức 33.430 - 34.459 VND/GBP, tăng 279 đồng ở chiều mua và 50 đồng ở chiều bán.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - vừa hồi phục phiên tối qua, chốt tuần ở 104,01 điểm, tăng 0,2% tuần qua, đánh dấu 5 tuần tăng liên tiếp.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây đã khiến đồng USD mất đà tăng. Áp lực bán tháo cổ phiếu công nghệ khiến dòng vốn dịch chuyển sang trái phiếu Chính phủ Mỹ, đẩy giá trái phiếu tăng và lợi suất giảm, qua đó gây sức ép lên đồng USD. Tuy nhiên, xu hướng này phần nào đảo chiều trong phiên cuối tuần khi các nhà đầu tư trở lại thị trường sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Tâm lý trên thị trường chứng khoán ổn định hơn khiến nhu cầu nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm bớt. Theo đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi lên khoảng 4,9%, sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn 2 tháng là 4,8% vào ngày 25/11.

Trong khi đó, giá vàng thế giới phục hồi trong phiên cuối tuần, song đà tăng có thể bị hạn chế khi đồng USD lấy lại động lực. Kim loại quý này đang trên đà chấm dứt chuỗi giảm giá 2 tuần liên tiếp, sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một năm là 3.427 USD/ounce vào ngày 25/11.

Giá vàng giao ngay chốt tuần ở 3.653 USD/ounce, tăng 3,38% tuần qua. Dù vậy, triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là yếu tố hỗ trợ đồng USD, đồng thời là trở ngại lớn đối với khả năng phục hồi bền vững của giá vàng. Trong bối cảnh đó, còn quá sớm để khẳng định giá vàng đã chạm đáy.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12, đồng thời định giá khoảng 65% khả năng cơ quan này tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 1/2027. Một số quan chức Fed kêu gọi tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần càng củng cố kỳ vọng này. Cụ thể, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi tháng 10 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng nhanh nhất kể từ cuối năm 2023. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng GDP quý III tính theo năm được điều chỉnh tăng từ 3,4% lên 4,3%.

Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần tới, đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP), nhằm đánh giá thời điểm và tốc độ tăng lãi suất tiếp theo của Fed, qua đó định hình triển vọng của đồng USD./.