Giá heo hơi hôm biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Khảo sát giá heo hơi hôm nay cho thấy thị trường bắt đầu xuất hiện những biến động mới sau một ngày đồng loạt đi ngang. Mức điều chỉnh tăng, giảm 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số địa phương khu vực phía Bắc và phía Nam.

Tại miền Bắc, Phú Thọ là địa phương duy nhất ghi nhận giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg, lên 53.000 đồng/kg. Cùng mức giá này còn có Hải Phòng, Lai Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Hưng Yên, Cao Bằng và Sơn La.

Trong khi đó, Tuyên Quang tiếp tục là địa phương có giá heo hơi thấp nhất miền Bắc, duy trì ở mức 51.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Quảng Trị, đưa giá thu mua xuống còn 50.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Tại các địa phương còn lại, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức giá 55.000 đồng/kg. Gia Lai duy trì mức thu mua 53.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg, trong khi TP. Huế giữ giá 51.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg, với chênh lệch giữa các địa phương lên tới 5.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay diễn biến tích cực khi Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 56.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì mức giá 55.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Giá heo mảnh ở các chợ đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh phổ biến dao động từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Ở các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 126.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng/kg, mỡ heo 71.000 đồng/kg…

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long giữ mức thu mua 53.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cà Mau cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg. Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá heo hơi thấp nhất miền Nam, duy trì ở mức 51.000 đồng/kg.

Hiện tại, các thương lái tại khu vực phía Nam đang thu mua heo hơi với giá dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Dù xuất hiện một vài biến động, song nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước hôm nay vẫn tương đối ổn định. Theo khảo sát, giá heo hơi trên toàn quốc hiện dao động trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg./.