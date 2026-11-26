Ngày 26/11, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm PVI tổ chức hội thảo “Quản trị rủi ro- Nâng cao sức chống chịu toàn diện cho doanh nghiệp”, nhằm cập nhật những yêu cầu pháp lý và giải pháp giúp doanh nghiệp nhận diện, phòng ngừa, kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Mai Phương

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) - VCCI nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số, doanh nghiệp đang đối mặt với những rủi ro ngày càng đa dạng, có tính liên thông và khó dự báo.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, một sự cố tưởng như riêng lẻ có thể nhanh chóng kéo theo nhiều hệ lụy. Một vụ cháy có thể làm gián đoạn sản xuất, mất đơn hàng và ảnh hưởng đến người lao động; một cuộc tấn công mạng có thể khiến hệ thống vận hành tê liệt, dữ liệu khách hàng bị xâm phạm, uy tín suy giảm và phát sinh nghĩa vụ pháp lý.

Theo số liệu của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 vụ tấn công mạng. Trong đó, 52,3% doanh nghiệp cho biết đã chịu thiệt hại do tấn công mạng; khoảng 25,5 triệu tài khoản bị lộ lọt, tăng 76% so với năm 2024. Những con số này cho thấy rủi ro an ninh mạng đang trở thành thách thức lớn đối với hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, bên cạnh các nguy cơ truyền thống như cháy nổ, thiên tai và gián đoạn sản xuất.

Đáng chú ý, cùng với những rủi ro trong vận hành, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý ngày càng cụ thể. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đặt ra yêu cầu đối với việc thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong khi đó, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 quy định rõ hơn trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Để phòng ngừa sự cố, đại diện VCCI cho rằng, doanh nghiệp cần tập trung vào ba nhóm giải pháp: nâng cao nhận thức và năng lực nhận diện, đánh giá rủi ro; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và tuân thủ pháp luật; chuẩn bị năng lực ứng phó, duy trì hoạt động và phục hồi sau rủi ro.

Quản trị rủi ro không còn là công việc chỉ thực hiện khi sự cố xảy ra mà cần trở thành một phần trong chiến lược và hoạt động điều hành thường xuyên của doanh nghiệp.

Đối với Quảng Ninh, yêu cầu nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp càng có ý nghĩa thiết thực. Đây là địa phương có cơ cấu kinh tế đa dạng, phát triển mạnh các lĩnh vực công nghiệp, khai thác khoáng sản, thương mại, logistics, cảng biển và du lịch. Tuy nhiên, vị trí ven biển, địa hình đồi núi cùng sự tập trung của nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ bão lũ, ngập úng, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Những thiệt hại do bão số 3 (Yagi) năm 2024 gây ra tại Quảng Ninh là bài học thực tế về tầm quan trọng của việc chủ động bảo vệ tài sản, chuẩn bị phương án ứng phó và phục hồi hoạt động. Thiệt hại không chỉ dừng ở nhà xưởng, máy móc, thiết bị, hạ tầng mà còn ảnh hưởng đến cơ sở kinh doanh du lịch, phương tiện vận tải và hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Tại hội thảo, đại diện cơ quan Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cùng các chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo hiểm đã trao đổi về những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quản trị dữ liệu; nhận diện lỗ hổng, nguy cơ mất an toàn thông tin trong quá trình vận hành; giải pháp ứng phó sự cố.