Khi trách nhiệm xã hội song hành cùng phát triển

Ra đời năm 2011 và chính thức triển khai kinh doanh từ năm 2016, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong lĩnh vực xổ số tự chọn số điện toán, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước và sự phát triển kinh tế – xã hội.

Nhưng phía sau những con số tăng trưởng, những tấm vé dự thưởng và những giải thưởng giá trị lớn còn có một hành trình khác, lặng lẽ mà bền bỉ: hành trình sẻ chia với cộng đồng.

Vietlott hỗ trợ những địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Với Vietlott, phát triển kinh doanh không chỉ hướng tới hiệu quả kinh tế mà còn gắn liền với trách nhiệm xã hội. Tinh thần ấy được thể hiện qua thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” – không chỉ dành cho người chơi mà còn hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, những người cần được tiếp thêm cơ hội để vươn lên trong cuộc sống.

Lễ ra mắt quỹ Tâm Tài Việt

Trong hành trình ấy, Vietlott, người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đã chung tay triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trên khắp cả nước với tổng giá trị hơn 123 tỷ đồng. Đằng sau con số ấy là những mái ấm nghĩa tình, những cơ hội học tập, những hoạt động chăm sóc sức khỏe và sự sẻ chia kịp thời với đồng bào gặp khó khăn.

Những mái ấm dựng xây – Những ước mơ được tiếp nối

Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một mái nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa để ổn định cuộc sống và nuôi dưỡng hy vọng về tương lai.

Thấu hiểu điều đó, Vietlott đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, góp phần thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Đến nay, gần 415 căn nhà đã được hỗ trợ xây dựng, mang đến niềm vui an cư cho hàng trăm gia đình. Riêng năm 2025, Vietlott đã tài trợ 100 căn nhà tại Điện Biên với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng và 20 căn nhà tại Hậu Giang (trước đây), nay thuộc thành phố Cần Thơ, với kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Vietlott tài trợ xây dựng điểm trường Nậm Pan 2 tại tỉnh Điện Biên

Không chỉ mang đến những mái ấm, Vietlott còn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục, bởi mỗi ngôi trường được dựng xây là thêm một cơ hội để những ước mơ được chắp cánh.

Vietlott, người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đã đồng hành tài trợ xây dựng 11 trường học, điểm trường tại nhiều địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Tiêu biểu là điểm trường Nậm Pan 2 tại Điện Biên, nơi những lớp học tạm bợ trên ngọn đồi đầu bản được thay thế bằng công trình kiên cố với kinh phí hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng; hay Trường Tiểu học Vĩnh An tại Bình Định trước đây, được hỗ trợ gần 5 tỷ đồng để xây dựng phòng học, khu hiệu bộ và các công trình phụ trợ.

Tiếp nối hành trình ấy, chương trình học bổng “Trao cơ hội, Nối ước mơ” được Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt triển khai tại 10 trường đại học, học viện trên cả nước, với tổng kinh phí cam kết 6 tỷ đồng trong ba năm học, tiếp sức cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là sinh viên dân tộc thiểu số và sinh viên khuyết tật, vững bước trên con đường chinh phục tri thức.

Sẻ chia từ những điều thiết thực

Trách nhiệm xã hội của Vietlott còn được thể hiện qua sự quan tâm đến những người lao động trực tiếp tham gia hệ thống phân phối xổ số.

Đằng sau mỗi tấm vé đến tay khách hàng là công sức của những người bán vé số, trong đó có không ít người lao động có thu nhập thấp, phải mưu sinh trong điều kiện vất vả. Thấu hiểu những khó khăn ấy, Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt đã triển khai chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người phân phối vé xổ số trên toàn quốc. Sau 3 năm triển khai, 5.848 thẻ bảo hiểm sức khỏe đã được trao tặng, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính khi người lao động gặp rủi ro về sức khỏe, giúp họ thêm an tâm trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Vietlott còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Khi thiên tai, bão lũ xảy ra, Vietlott luôn kịp thời chung tay sẻ chia, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Năm 2024, sau cơn bão số 3 (Yagi), Vietlott phối hợp cùng Công đoàn Bộ Tài chính hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy, dụng cụ học tập cho 38 trường học và cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, với kinh phí gần 3 tỷ đồng. Tiếp nối tinh thần ấy, năm 2025, Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt trao học bổng đến các sinh viên có thành tích tốt tại trường Đại học

Tinh thần sẻ chia ấy còn được gửi đến nơi đầu sóng ngọn gió. Từ năm 2022, Vietlott đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ quân và dân huyện đảo Trường Sa như xây dựng nhà đồng đội, nhà Đại đoàn kết, công trình vườn rau, hệ thống lọc nước, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và tiếp thêm động lực cho những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Viết tiếp hành trình nhân ái

Nhìn lại 15 năm, những dấu ấn an sinh xã hội đã trở thành một phần đáng tự hào trong hành trình của Vietlott. Đó không chỉ là những con số tài trợ, mà còn là niềm vui của những gia đình có mái ấm mới, cơ hội học tập của trẻ em vùng khó khăn và sự an tâm của những người lao động.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với định hướng đổi mới mô hình tổ chức, mở rộng hoạt động kinh doanh và ứng dụng công nghệ, Vietlott tiếp tục gắn kết mục tiêu phát triển với trách nhiệm xã hội, triển khai những chương trình an sinh thiết thực, hướng tới những đối tượng thực sự cần được hỗ trợ.