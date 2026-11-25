Đây là khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên thường vụ Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tại Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026 do Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức, trong 2 ngày 25 - 26/11/ 2026, tại Hà Nội.

Phân định rõ quyền chủ sở hữu và quyền điều hành doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, qua nhiều năm đổi mới và hội nhập, doanh nghiệp nhà nước đã đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hạ tầng, cung ứng các dịch vụ thiết yếu và bảo đảm những cân đối lớn của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên thường vụ Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Theo ông Hùng, phát huy vai trò đó trong giai đoạn tới không có nghĩa là Nhà nước phải nắm vốn ở nhiều doanh nghiệp hơn mà phải xác định Nhà nước cần giữ vốn ở đâu, giữ vốn để làm gì và đánh giá kết quả bằng cách nào.

Ông Hùng nhấn mạnh, hiện nay, thể chế, các quy định pháp luật đã làm rõ hơn quyền và trách nhiệm trong quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, bước thay đổi quan trọng là Luật đã làm rõ hơn ai quyết định việc gì. Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025 quy định cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan đại diện chủ sở hữu không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và điều hành doanh nghiệp.

Nhà nước thực hiện quyền đối với phần vốn của mình thông qua người đại diện theo quy định. Nói cách khác, Nhà nước sẽ phải làm tốt vai trò của chủ sở hữu, nhưng không điều hành thay cho doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp có quyền chủ động hơn, người ra quyết định cũng phải giải trình rõ hơn với mỗi quyết định của mình. Pháp luật đã có quy định về việc công bố thông tin định kỳ, công bố khi có sự kiện bất thường và giám sát của Quốc hội đối với hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ở loại hình công ty cổ phần, các cổ phần cùng loại có quyền và lợi ích ngang nhau; thành viên Hội đồng quản trị phải hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích hợp pháp của công ty. Với công ty đại chúng, báo cáo thường niên còn phải phản ánh các tác động về môi trường và xã hội theo quy định. Những thông tin đó sẽ giúp cổ đông và cơ quan giám sát hiểu doanh nghiệp làm tốt ở đâu, đang gặp rủi ro gì và ai là người chịu trách nhiệm.

Cách đánh giá doanh nghiệp cũng đã có bước điều chỉnh. Theo đó, bên cạnh doanh thu và lợi nhuận, quy định mới xem xét cả kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Cơ quan đại diện chủ sở hữu có thể xem xét loại trừ tác động của một số nhiệm vụ không vì lợi nhuận hoặc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi đánh giá, xếp loại.

Từ thực tiễn mà Phát triển DNNN, Bộ Tài chính đã nêu tại hội nghị, ông Hùng cho rằng, còn một số vướng mắc cần được nhìn nhận thẳng thắn như: khó khăn trong nhiệm vụ cổ phần hóa, việc tách bạch, hạch toán riêng chi phí thực hiện nhiệm vụ công ích của doanh nghiệp…

Theo ông Hùng, những vướng mắc trên cũng đặt ra câu hỏi về năng lực giám sát của Hội đồng quản trị. Trong khi với mô hình Công ty cổ phần có thể lựa chọn mô hình có thành viên độc lập và Ủy ban kiểm toán thì với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hiện chưa có cơ chế tương ứng để áp dụng theo cùng cách như của Công ty cổ phần. Báo cáo tổng hợp cũng sẽ khó so sánh nếu mỗi doanh nghiệp ghi nhận chi phí công ích, khoản hỗ trợ và giao dịch với Nhà nước theo những cách khác nhau.

Một trong những khoảng trống quy định khác là phát triển bền vững, tức các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Trong khi các công ty đại chúng đã có nghĩa vụ công bố thông tin môi trường, xã hội thì các doanh nghiệp chưa niêm yết và chưa phải công ty đại chúng còn có khoảng trống và còn có khoảng cách trong việc ghép nối các thông tin đó với việc giao mục tiêu, quản trị rủi ro và đánh giá kết quả.

Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp nhà nước

Chia sẻ về định hướng cải cách và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước từ góc nhìn của Quốc hội, ông Hùng cho biết, trong thời gian tới, việc hoàn thiện thể chế, pháp luật sẽ xoay quanh việc tháo gỡ những vướng mắc và giải quyết những khoảng trống nói trên .

Các đại biểu tham dự Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh

Trước hết, việc giao quyền rõ và gắn quyền với trách nhiệm. Với việc dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đã được đưa vào Chương trình lập pháp năm 2027 sẽ xem xét nhiều vấn đề, khi đó sẽ nghiên cứu, xem xét các vấn đề, vướng mắc cụ thể về: tiêu chí lựa chọn thành viên Hội đồng, vai trò giám sát và lộ trình nghiên cứu thành viên độc lập, bộ phận hỗ trợ kiểm toán ở doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, phù hợp với từng mô hình,… hay việc xác định kết quả phải đạt, nguồn kinh phí, cách tính riêng chi phí và kiểm tra với việc thực hiện nhiệm vụ công, ngay khi giao việc,…

Điều này sẽ góp phần giải quyết các vấn đề còn khoảng trống giữa các quy định của pháp luật và việc vận dụng các hướng dẫn của OECD trong cải thiện vận hành doanh nghiệp nhà nước.

Trong định hướng lập pháp từ 2027 - 2030 (kèm theo kế hoạch số 64/KH-UBTVQH15 ngày 22/5/2026 của UBTVQH), Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng sẽ được xem xét, sửa đổi, khi đó, các vấn đề về trách nhiệm của chủ sở hữu trong giao mục tiêu bền vững và trách nhiệm của Hội đồng trong theo dõi kết quả cũng sẽ được nghiên cứu, quy định rõ.

Khi đó, cách tiếp cận đối với doanh nghiệp lớn hoặc có tác động đáng kể và với doanh nghiệp nhỏ sẽ được nghiên cứu, cân nhắc. Luật Kế toán cũng được rà soát, xem xét cụ thể vấn đề về ghi nhận riêng chi phí khi thực hiện nhiệm vụ công, cũng như việc công bố khoản hỗ trợ và chuẩn bị dữ liệu có thể đối chiếu.

Tiếp đó, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư dài hạn, đổi mới công nghệ và hợp tác với khu vực tư nhân. Một dự án công nghệ có thể không thành công dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng. Cần phân biệt rủi ro đã được kiểm soát theo quy định với thiệt hại do làm sai hoặc vì lợi ích riêng. Trong hội nhập cũng vậy: từ thuế tối thiểu toàn cầu đến cơ hội huy động vốn qua Trung tâm tài chính quốc tế, doanh nghiệp cần hiểu rõ điều kiện áp dụng và tính đủ chi phí, rủi ro trước khi quyết định.

Ông Hùng cho biết, về phía Quốc hội, với vai trò lập pháp và giám sát, việc giám sát sẽ tập trung vào kết quả để trả lời được các câu hỏi: vốn nhà nước có được sử dụng tốt hơn không; dịch vụ thiết yếu có được bảo đảm với chi phí hợp lý hay không; mục tiêu phát triển bền vững có tiến triển không; và khi kết quả không đạt, có xác định được nguyên nhân và trách nhiệm không? Đó là cách để Quốc hội giám sát việc sử dụng vốn và tiếp tục hoàn thiện thể chế để doanh nghiệp nhà nước hoạt động minh bạch, hiệu quả trong điều kiện hiện nay.

Ông khẳng định: “Thước đo của cải cách hoạt động của doanh nghiệp nhà nước không phải chỉ là doanh nghiệp nhà nước lớn hơn hay số doanh nghiệp được cổ phần hóa nhiều hơn mà là vốn được dùng đúng chỗ, doanh nghiệp làm tốt việc được giao và kết quả có thể được giải trình rõ ràng. Khi làm được như vậy, doanh nghiệp nhà nước sẽ phát huy tốt hơn vai trò trong những lĩnh vực thiết yếu, đồng thời mở thêm cơ hội, lan toả phát triển cho các thành phần kinh tế khác” .