Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

Chỉ thị số 05/CT-BTC nêu rõ, trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Việc hoàn thiện thể chế, công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Chủ động nhận diện vị trí, khâu, lĩnh vực có nguy cơ cao để tập trung kiểm tra là một trong những nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh minh họa: Dũng Minh

Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 1/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới xác định phòng ngừa từ gốc là căn bản, kiểm soát quyền lực là cốt lõi, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm; chủ động phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và khuyến khích, bảo vệ người đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/ĐU ngày 22/8/2026 để triển khai Nghị quyết. Đồng thời, Luật số 132/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, thực hiện thực chất các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Tạo chuyển biến thực chất trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tại Chỉ thị số 05/CT-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ để triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, quy định nêu trên, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính và tạo chuyển biến thực chất trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Một là, quán triệt quy định, nâng cao trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Việc quán triệt phải phù hợp với đặc điểm, chức năng của đơn vị, gắn với nhiệm vụ, vị trí công tác và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hai là, hoàn thiện quy chế, quy trình nội bộ và thực hiện trách nhiệm giải trình. Cụ thể, các đơn vị tiến hành rà soát nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc và các quy định nội bộ; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền, bảo đảm rõ trách nhiệm, thẩm quyền, trình tự, thời hạn và cơ chế giám sát, nhất là các khâu dễ phát sinh rủi ro, thiếu minh bạch.

Ba là, thực hiện đầy đủ, thực chất các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, bao gồm: công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; chấp hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử và quy định về tặng quà, nhận quà tặng; kiểm soát xung đột lợi ích; chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng; kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Bốn là, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể: thực hiện nghiêm Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, các văn bản hướng dẫn và nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 16-CTr/ĐU; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công, tài chính và tài sản công; chấp hành nghiêm tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong mua sắm, hội nghị, công tác, sử dụng trụ sở, phương tiện làm việc và chi thường xuyên. Kiên quyết ngăn chặn đầu tư, mua sắm vượt nhu cầu, trùng lặp, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, chủ động rà soát, phân loại và có phương án xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; cơ sở nhà, đất, tài sản công không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, nhất là tài sản dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy... Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền, phương án và tiến độ xử lý; không để tài sản giảm giá trị, phát sinh chi phí không cần thiết hoặc nguy cơ thất thoát.

Năm là, đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa thủ tục hành chính, giảm tiếp xúc trực tiếp không cần thiết giữa người thực thi công vụ với tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch đủ điều kiện, nhất là thu, chi ngân sách, thanh toán dịch vụ công và chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Sáu là tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Chủ động nhận diện vị trí, khâu, lĩnh vực có nguy cơ cao để tập trung kiểm tra, nhất là quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, đầu tư, mua sắm, đấu thầu, thẩm định, cấp phép và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp… Chú trọng kiểm tra việc công khai, minh bạch, thực hiện trách nhiệm giải trình, chế độ báo cáo và chương trình tiết kiệm, chống lãng phí; ứng dụng phân tích dữ liệu để phát hiện, cảnh báo rủi ro từ sớm, từ xa.

Bảy là, tiếp nhận, xử lý phản ánh, tố cáo, báo cáo và bảo vệ người cung cấp thông tin. Thực hiện nghiêm Quy định số 231-QĐ/TW ngày 17/1/2025 của Bộ Chính trị, Luật Tố cáo và quy định pháp luật có liên quan về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, người tố cáo, người phản ánh và người thân thuộc diện được bảo vệ.

Tám là, đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình và chế độ báo cáo. Theo đó, tổ chức đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình theo Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 2737/QĐ-BTC ngày 30/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đúng nội dung, thời hạn.