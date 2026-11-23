Giải pháp quan trọng xử lý mã số thuế ở trạng thái 03, 06

Chiều 23/11, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các Nghị quyết về chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nhằm kịp thời quán triệt, phổ biến các nội dung chính sách mới và thống nhất phương án tổ chức thực hiện trong toàn ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, ngày 21/11/2026, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 63/2026/QH16 về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày ban hành.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

“Đây là một Nghị quyết được Quốc hội ban hành rất khẩn trương với mục tiêu yêu cầu là “chính sách đặc thù” để xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Và ngay sau khi Quốc hội ban hành, trực tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã chỉ đạo ngành Thuế phải tập trung triển khai ngay để chính sách lan tỏa nhanh nhất đến người nộp thuế”, Phó Cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù trong thực hiện pháp luật quản lý thuế để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nhằm triển khai đồng bộ trong thời gian tới.

Theo Phó Cục trưởng Mai Sơn, đây là những chính sách có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định.

“Việc Quốc hội đồng ý biểu quyết thông qua chính sách này cũng tạo điều kiện để ngành Thuế đẩy nhanh tiến độ triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, hướng tới mục tiêu xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khôi phục hoạt động hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, ông Mai Sơn đặc biệt nhấn mạnh.

Đánh giá về quá trình triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế, ông Mai Sơn cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, toàn ngành Thuế đã tập trung triển khai Chiến dịch với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt; bước đầu đạt được những kết quả tích cực trong việc tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, xử lý các hồ sơ tồn đọng và làm sạch dữ liệu mã số thuế.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy vẫn còn nhiều trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, còn tồn đọng các khoản nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp hoặc gặp khó khăn trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, dẫn đến không thể hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 63/2026/QH16 quy định các chính sách đặc thù xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 trong thời điểm này là bước tháo gỡ quan trọng, góp phần hỗ trợ người nộp thuế và cơ quan thuế trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng

Ông Mai Sơn cho rằng, mục tiêu của các Nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc xử lý các khoản nợ thuế hay giải quyết thủ tục hành chính, mà quan trọng hơn là tháo gỡ thực chất những điểm nghẽn đang cản trở người nộp thuế hoàn tất nghĩa vụ, khôi phục hoặc chấm dứt hoạt động; đồng thời xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài trong dữ liệu quản lý thuế.

Do đó, yêu cầu đặt ra đối với toàn ngành Thuế là phải chuyển ngay các chủ trương, chính sách thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể; không để chính sách đã được ban hành nhưng chậm đi vào thực tiễn, không để người nộp thuế tiếp tục gặp khó khăn do việc tổ chức thực hiện thiếu thống nhất hoặc thiếu chủ động.

Đại diện các ban nghiệp vụ thuộc Cục Thuế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Để bảo đảm các chính sách được triển khai thống nhất, hiệu quả, Phó Cục trưởng Mai Sơn đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, thống nhất nhận thức đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và yêu cầu triển khai các chính sách đặc thù. Theo đó, các đơn vị cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trực tiếp với kết quả thực hiện Chiến dịch làm sạch mã số thuế của toàn ngành.

“Tinh thần chung là chính sách phải được triển khai kịp thời, thống nhất, đúng quy định; những vướng mắc thuộc trách nhiệm cơ quan thuế phải được chủ động tháo gỡ, không để người nộp thuế phải chờ đợi hoặc phát sinh thêm chi phí không cần thiết” – Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh.

Việc triển khai phải bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện, phạm vi áp dụng; đồng thời quán triệt tinh thần chủ động tháo gỡ, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, công khai, minh bạch, không phát sinh thêm thủ tục, chi phí tuân thủ không cần thiết.

Thứ hai, yêu cầu cơ quan thuế các cấp phải chủ động trong tổ chức thực hiện, lấy kết quả tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế làm mục tiêu trọng tâm.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu ngay sau hội nghị này, các Trưởng Thuế tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, phân loại toàn bộ các trường hợp thuộc diện áp dụng chính sách; xác định rõ số lượng hồ sơ, các khoản nghĩa vụ còn tồn đọng, những trường hợp đủ điều kiện xử lý ngay và những trường hợp cần tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ.

Cơ quan thuế phải chủ động thông tin, hướng dẫn đầy đủ, thống nhất để người nộp thuế biết và thực hiện; đồng thời, tiếp tục áp dụng đầy đủ các quy định theo pháp luật quản lý thuế hiện hành để giải quyết các hồ sơ còn vướng mắc.

Thứ ba, tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế đề nghị Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chủ động báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương cùng phối hợp triển khai; đặc biệt là cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an.

Công tác tuyên truyền phải được triển khai sớm, rộng rãi, dễ hiểu, dễ tiếp cận, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí, hiệp hội doanh nghiệp và các kênh hỗ trợ của cơ quan thuế.

Yêu cầu đặt ra là người nộp thuế phải được biết rõ mình có thuộc diện áp dụng chính sách hay không, được hưởng chính sách gì, còn phải thực hiện nghĩa vụ hoặc thủ tục nào và rõ đầu mối liên hệ để được giải quyết kịp thời.

Thứ tư, gắn việc triển khai các Nghị quyết với tiến độ, kết quả thực hiện Chiến dịch làm sạch mã số thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu trước mắt, cần tranh thủ tối đa thời gian còn lại của năm 2026 để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu Chiến dịch đã đề ra; đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể để xử lý các trường hợp thuộc diện áp dụng chính sách trong năm 2027 và thời gian tiếp theo.

Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, kiểm đếm tiến độ và kết quả thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được chủ động xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Cục Thuế để xem xét, hướng dẫn.

Cục Thuế sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại từng đơn vị; trong đó, kết quả tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng và làm sạch dữ liệu mã số thuế phải là thước đo thực chất về hiệu quả triển khai chính sách.

Tại hội nghị, đại diện các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế tập trung làm rõ những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 63/2026/QH16, phương án tổ chức triển khai, hướng dẫn trình tự, thủ tục nghiệp vụ và tiến độ chuẩn bị, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện chính sách.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng Ban Quản lý, phát triển nguồn thu đã giới thiệu phương án tổ chức thực hiện; hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý các chính sách đặc thù liên quan đến xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp, xử lý hồ sơ khai thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, thông báo và báo cáo hóa đơn.

Ông Lưu Nguyên Trí, Phó trưởng Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa báo cáo tiến độ nâng cấp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ triển khai…/.