Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời lan tỏa tinh thần tự giác chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bình đẳng.

Đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã không ngừng nỗ lực duy trì, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách nhà nước.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy trao giấy khen cho doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thuế. Ảnh: Nguyễn Thúy

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật cao trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của pháp luật thuế; thực hiện nghiêm các quy định về hóa đơn, chứng từ, kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn.

Đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan thuế trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật thuế, kịp thời trao đổi, xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Tại hội nghị, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã công bố các quyết định khen thưởng và tổ chức trao thưởng cho những doanh nghiệp có thành tích tốt trong việc tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Theo đó, có 3 doanh nghiệp vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, Công ty cổ phần Nước mắm Thanh Hương và Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long - Thanh Hóa.

Đây là những doanh nghiệp tiêu biểu, được ghi nhận về ý thức trách nhiệm trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Việc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, có 2 doanh nghiệp được nhận Giấy khen của Cục Thuế, gồm: Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt - Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tại Thanh Hóa và Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2. Đây là những đơn vị có thành tích tích cực trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế, thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong kê khai, nộp thuế và phối hợp với cơ quan thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Đặc biệt, hội nghị đã tuyên dương và trao tặng Giấy khen của Thuế tỉnh Thanh Hóa cho đại diện 29 doanh nghiệp có thành tích tốt trong tuân thủ chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp được tuyên dương hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác nhau, song đều có điểm chung là tinh thần chủ động, nghiêm túc trong thực hiện nghĩa vụ thuế, ý thức trách nhiệm đối với ngân sách nhà nước và sự phối hợp tích cực với cơ quan thuế.

Việc kịp thời ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp có thành tích tốt không chỉ mang ý nghĩa động viên, khích lệ mà còn góp phần nhân rộng những cách làm tích cực, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật thuế trong cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, tạo động lực để các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 và Công ty TNHH MTV Thương mại Nguyễn Minh, bày tỏ sự cảm ơn đối với Thuế tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các Thuế cơ sở cùng đội ngũ công chức ngành thuế đã luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

Đại diện các doanh nghiệp cũng khẳng định, sự hỗ trợ, hướng dẫn của cơ quan thuế giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và chủ động hơn trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Doanh nghiệp, cam kết tiếp tục phát huy tinh thần cầu thị, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, tích cực phối hợp với cơ quan Thuế, thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Trao bằng khen và phát biểu tại hội nghị, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các doanh nghiệp được tuyên dương; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, cơ quan thuế luôn xác định người nộp thuế là trung tâm phục vụ, doanh nghiệp là đối tác đồng hành trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, Thuế tỉnh Thanh Hóa mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và đóng góp ngày càng tích cực cho ngân sách nhà nước.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy cho rằng, việc tuyên dương người nộp thuế không chỉ nhằm ghi nhận thành tích tốt của người nộp thuế, mà còn củng cố mối quan hệ đồng hành, hợp tác giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, lan tỏa ý thức tự giác chấp hành pháp luật, cùng chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa./.