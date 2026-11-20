Đại diện Cục Thuế và VACPA phát biểu trao đổi tại lớp tập huấn. Ảnh: Phương Thảo

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2026 của Cục Thuế, trên cơ sở chương trình phối hợp giữa Cục Thuế và VACPA. Đây là lớp tập huấn thứ ba trong chuỗi hoạt động cập nhật kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán và phân tích báo cáo tài chính được triển khai trong năm nay.

Giảng viên tham gia chương trình là các chuyên gia, giảng viên chuyên sâu do VACPA phối hợp bố trí, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích báo cáo tài chính.

Trước đó, Cục Thuế đã phối hợp với VACPA tổ chức hai lớp tập huấn, gồm cập nhật những điểm mới của Thông tư số 99/2025/TT-BTC về chế độ kế toán, báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, với gần 500 công chức tham dự. Các chương trình đã góp phần cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, kiểm tra thuế.

Tiếp nối hoạt động này, lớp tập huấn lần thứ ba tập trung vào đặc thù hoạt động kinh doanh bất động sản, chế độ kế toán và phương pháp phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với công chức làm công tác kiểm tra, quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp, giúp nâng cao khả năng khai thác thông tin, đánh giá tình hình tài chính và phát hiện những dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn.

Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung: phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; nhận diện rủi ro, sai sót trên báo cáo tài chính có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế; kỹ năng phân tích, đánh giá tình hình tài chính và khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý, kiểm tra thuế.

Tại chương trình tập huấn, các học viên cũng được trao đổi, thảo luận những tình huống thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một điểm đáng chú ý của chương trình là nội dung giới thiệu, hướng dẫn sử dụng công cụ phân tích báo cáo tài chính do Thuế TP. Hải Phòng xây dựng. Đây là nội dung đã được bổ sung tại hai lớp tập huấn trước theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế và nhận được đánh giá tích cực từ học viên.

Việc tiếp tục đưa nội dung này vào chương trình nhằm giúp công chức thuế không chỉ cập nhật kiến thức, phương pháp phân tích, mà còn tiếp cận công cụ hỗ trợ trực tiếp cho quá trình xử lý thông tin, đánh giá tình hình tài chính và nhận diện dấu hiệu rủi ro trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Qua đó, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác quản lý, kiểm tra thuế.

Thông qua chương trình tập huấn, Cục Thuế tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu, gắn kiến thức chuyên môn với yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý thuế.

Việc tăng cường kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, khai thác dữ liệu và nhận diện rủi ro sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra thuế, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ công chức thuế trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và thị trường bất động sản có nhiều diễn biến phức tạp./.