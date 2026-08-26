Bộ Tài chính và Hiệp hội Kế toán Công chứng Australia tiếp tục mở rộng hợp tác

Thích ứng linh hoạt trước làn sóng công nghệ và AI toàn cầu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Rebecca Keppel-Jones - Giám đốc phụ trách hội viên toàn cầu của CPA Australia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật văn kiện hợp tác trong bối cảnh ngành Tài chính thế giới đang trải qua những bước chuyển mình sâu rộng.

Trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và ESG đang tái định hình toàn diện kỹ năng, vai trò và quy trình vận hành của kiểm toán viên trên thị trường toàn cầu.

Giám đốc phụ trách hội viên toàn cầu của CPA Australia Rebecca Keppel-Jones phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đức Minh

Theo bà Rebecca Keppel-Jones, nhìn lại chặng đường hợp tác, CPA Australia đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Tài chính kể từ khi thiết lập hiện diện tại Việt Nam. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ vào ngày 25/5/2012 và Phụ lục ngày 16/11/2015 đưa môn “Thuế và Quản lý thuế nâng cao” vào kỳ thi kiểm toán viên do Bộ Tài chính tổ chức hằng năm.

Tiếp nối nền tảng đó, việc ký kết Phụ lục Thỏa thuận hợp tác lần này mở rộng sang việc hội viên CPA Australia tham dự môn thi “Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao” trong kỳ thi kiểm toán viên do Bộ Tài chính tổ chức hằng năm.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Đặng Quyết Tiến và Giám đốc phụ trách hội viên toàn cầu của CPA Australia Rebecca Keppel-Jones ký Phụ lục Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Đức Minh

Đây là bước tiến vượt bậc giúp rút ngắn lộ trình sở hữu chứng chỉ quốc tế, nâng cao khả năng công nhận trình độ lẫn nhau và trang bị cho lực lượng kế toán viên, kiểm toán viên Việt Nam năng lực hành nghề toàn diện.

Đánh giá cao vai trò đồng hành của các tổ chức quốc tế, ông Lưu Đức Tuyên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) khẳng định, sự hỗ trợ tri thức và chuẩn mực từ CPA Australia đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

Ông Lưu Đức Tuyên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đức Minh

Phụ lục Thỏa thuận hợp tác mới mang lại những lợi ích cụ thể cho người hành nghề: Hội viên CPA Australia khi tham dự kỳ thi kiểm toán viên hằng năm do Bộ Tài chính tổ chức sẽ có thêm cơ hội dự thi phần “Kiểm toán và Dịch vụ bảo đảm nâng cao”, bên cạnh phần “Thuế và Quản lý thuế nâng cao”, đồng thời chuẩn hóa chất lượng nhân lực, tạo cơ chế linh hoạt giúp kiểm toán viên Việt Nam vừa đáp ứng trọn vẹn yêu cầu pháp lý trong nước, vừa tự tin hội nhập môi trường làm việc quốc tế.

VACPA và CPA Australia: Thắt chặt liên kết, hướng tới phát triển bền vững

Ngay sau lễ ký Phụ lục Thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính, CPA Australia đã ký gia hạn Thỏa thuận hợp tác giữa với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Chủ tịch VACPA Vũ Thị Mai và Giám đốc phụ trách hội viên toàn cầu của CPA Australia Rebecca Keppel-Jones ký gia hạn Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Đức Minh

Chủ tịch VACPA Vũ Thị Mai chia sẻ, VACPA đã làm tốt vai trò cầu nối hiệu quả, đưa giá trị của CPA Australia đến với cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học và cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam. Nhiều hội viên VACPA đã phát triển chuyên môn và trở thành hội viên của CPA Australia.

Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác phối hợp tổ chức các chương trình cập nhật kiến thức chuyên sâu về AI, công nghệ tài chính và các chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới; tăng cường chia sẻ tài liệu, kết nối cộng đồng kiểm toán viên độc lập và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế bền vững./.