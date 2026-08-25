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Bộ Tài chính và ICAEW xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán

Đức Minh

Đức Minh

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16:29 | 25/08/2026
(TBTCO) - Ngày 25/8/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) Đặng Quyết Tiến và Giám đốc Quản lý các thị trường quốc tế của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) Azlina Bulmer đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
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Lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Iain Frew - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam; lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; các lãnh đạo và hội viên của ICAEW.

Bộ Tài chính và ICAEW xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực kế toán và kiểm toánBộ Tài chính và ICAEW xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán
Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Đặng Quyết Tiến và Giám đốc Quản lý các thị trường quốc tế của ICAEW Azlina Bulmer ký kết và trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán và ICAEW định kỳ tổ chức các hội thảo, hội nghị để trao đổi kiến thức kế toán, kiểm toán; cùng thực hiện các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực kỹ thuật và thông lệ tốt nhất trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; miễn phí hỗ trợ phát triển cho các chuyên gia giỏi trong nước những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Hai bên sẽ phối hợp xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng để lấy chứng chỉ Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. Hằng năm, hai bên sẽ cùng xây dựng và thống nhất kế hoạch hoạt động để triển khai thỏa thuận này.

Bộ Tài chính và ICAEW xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán
Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Đặng Quyết Tiến phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Đặng Quyết Tiến đánh giá cao những đóng góp của ICAEW trong suốt quá trình đồng hành cùng Việt Nam. Trong 5 năm qua (kể từ cam kết hợp tác vào tháng 7/2021), ICAEW đã hỗ trợ Bộ Tài chính tổ chức nhiều tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực hội nhập và đào tạo phục vụ triển khai IFRS.

Những nỗ lực này đã ghi nhận thành quả ban đầu. Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư cho phép một số doanh nghiệp tự nguyện áp dụng IFRS. Lãnh đạo Bộ Tài chính mong muốn ICAEW tiếp tục tăng cường nguồn lực hỗ trợ Việt Nam triển khai IFRS rộng rãi. Theo lộ trình, sau năm 2027 sẽ mở rộng diện áp dụng IFRS cho các doanh nghiệp; giai đoạn 2028 - 2029 sẽ hoàn thiện, đồng bộ hệ thống kế toán Việt Nam và tiếp cận sâu các đổi mới của IFRS.

Bộ Tài chính và ICAEW xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán
Bà Azlina Bulmer - Giám đốc quản lý các thị trường quốc tế ICAEW phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đức Minh

Đại diện ICAEW, bà Azlina Bulmer - Giám đốc quản lý các thị trường quốc tế khẳng định, việc ký kết biên bản ghi nhớ thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phát triển ấn tượng, việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế là yếu tố then chốt. ICAEW cam kết đồng hành cùng Việt Nam triển khai thành công IFRS, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường vốn toàn cầu.

Bộ Tài chính và ICAEW xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán
Ông Iain Frew - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đức Minh

Đánh giá cao sự hợp tác này, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew nhấn mạnh, các hỗ trợ kỹ thuật của ICAEW đã góp phần nâng cao tính minh bạch cho nền kinh tế. Việc thúc đẩy IFRS và đào tạo chứng chỉ quốc tế không chỉ nâng cao chất lượng nhân lực, mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bộ Tài chính và ICAEW xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán
Các đại biểu chúc mừng thành công của Lễ ký kết. Ảnh: Đức Minh
Đức Minh
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