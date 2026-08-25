Giao dịch repo tuần qua tăng hơn 2,3 lần, đạt 28.500 tỷ đồng

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 17 - 21/8 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp suy yếu mạnh sau giai đoạn nhu cầu liên tục cải thiện. Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 15.000 tỷ đồng, nhận được 16.200 tỷ đồng đăng ký, nhưng chỉ huy động thành công 550 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu đạt 3,7%, giảm sâu so với mức 50,7% của tuần trước và thấp nhất kể từ đầu tháng 7.

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ trúng thầu 300 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng, dù giá trị đăng ký đạt 7.100 tỷ đồng. Lợi suất trúng thầu giữ nguyên ở mức 4,24%/năm. Với kỳ hạn 10 năm, khối lượng trúng thầu đạt 250 tỷ đồng trong tổng số 7.000 tỷ đồng gọi thầu, trong khi giá trị đăng ký lên tới 8.500 tỷ đồng; lợi suất trúng thầu cũng không thay đổi, ở mức 4,4%/năm. Các kỳ hạn còn lại không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Theo các chuyên gia, việc giá trị đăng ký vẫn vượt khối lượng gọi thầu nhưng tỷ lệ trúng thầu ở mức rất thấp cho thấy nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa mức lợi suất nhà đầu tư kỳ vọng và mức Kho bạc Nhà nước sẵn sàng chấp nhận đã gia tăng.

Lũy kế từ đầu năm 2026, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 216.415 tỷ đồng qua kênh trái phiếu chính phủ, tương đương 43,3% kế hoạch cả năm. Trong tuần này, tổng khối lượng gọi thầu dự kiến được nâng lên 17.000 tỷ đồng, gồm 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, 7.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 8.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trong tuần qua đạt 74.900 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tuần liền trước. Tuy nhiên, cơ cấu giao dịch thay đổi đáng kể khi giá trị giao dịch outright giảm 23,1%, xuống còn 46.300 tỷ đồng, trong khi giao dịch repo tăng hơn 2,3 lần, đạt 28.500 tỷ đồng.

Các chuyên gia nhận định, thanh khoản toàn thị trường tăng chủ yếu nhờ giao dịch repo, phản ánh nhu cầu sử dụng trái phiếu chính phủ để tài trợ và quản trị nguồn vốn gia tăng. Trong khi đó, hoạt động mua bán trái phiếu trực tiếp phục vụ cơ cấu danh mục chậm lại. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thanh khoản qua đêm của hệ thống ngân hàng thuận lợi, nhưng lãi suất ở các kỳ hạn từ 2 tuần đến 3 tháng tăng trở lại.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp nhìn chung đi ngang. Chốt phiên ngày 21/8, lợi suất kỳ hạn 1 năm giữ ở mức 3,66%/năm; kỳ hạn 2 năm đạt 3,78%/năm; kỳ hạn 3 năm là 3,87%/năm; kỳ hạn 5 năm và 7 năm lần lượt ở mức 4,35%/năm và 4,44%/năm. Riêng lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản, lên 4,56%/năm, còn kỳ hạn 15 năm tăng 1 điểm cơ bản, lên 4,73%/năm. Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng 410,8 tỷ đồng, sau khi mua ròng 201,7 tỷ đồng trong tuần trước đó.

Trong ngắn hạn, giới chuyên gia dự báo, lợi suất trái phiếu chính phủ nhiều khả năng tiếp tục đi ngang. Kết quả đấu thầu tuần qua cho thấy, mặt bằng lợi suất hiện tại chưa đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư nếu Kho bạc Nhà nước không chấp nhận mức lợi suất cao hơn, trong khi kế hoạch gọi thầu tuần này được nâng lên 17.000 tỷ đồng.

Dù vậy, thanh khoản rất ngắn hạn của hệ thống ngân hàng vẫn thuận lợi và lợi suất trên thị trường thứ cấp chưa chịu áp lực tăng mạnh. Vì vậy, khả năng lợi suất tăng nhanh trên toàn bộ đường cong trong ngắn hạn được đánh giá là tương đối thấp./.