Phú Thọ: Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc làm sạch mã số thuế

Đề nghị thu hồi hơn 9.200 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Theo số liệu thống kê của Thuế tỉnh Phú Thọ, từ khi triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” đến nay, toàn đơn vị đã rà soát, chuẩn hóa, xác minh thông tin người đại diện pháp luật được hơn 3.200 trường hợp là các doanh nghiệp, tổ chức thuộc trạng thái 03 (người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế); hơn 4.600 doanh nghiệp, tổ chức thuộc trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) và 5.700 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trạng thái 03; hơn 10.500 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trạng thái 06.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường Đặng Quốc Việt (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo rà soát, xác minh, chuẩn hóa thông tin chủ hộ kinh doanh tại địa bàn xã liên quan đến chiến dịch làm sạch mã số thuế. Ảnh: Văn Học

Thuế tỉnh Phú Thọ cũng đã gửi hơn 6.000 thông báo đến người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức thuộc trạng thái 03 và hơn 10.000 thông báo đến người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức thuộc trạng thái 06; đồng thời gửi gần 11.600 thông báo đến người đại diện pháp luật của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trạng thái 03 và hơn 20.200 thông báo đến người đại diện pháp luật của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trạng thái 06.

Đơn vị đã xử lý hồ sơ, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với hơn 900 hồ sơ thuộc trạng thái 03, lý do 07 - chờ xác nhận chấm dứt của cơ quan đăng ký kinh doanh; đã được chấm dứt hiệu lực mã số thuế là hơn 1.700 hồ sơ. Với hồ sơ thuộc trạng thái 06, Thuế tỉnh Phú Thọ đã xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế hơn 1.400 hồ sơ; khôi phục hiệu lực mã số thuế cho hơn 900 hồ sơ.

Cùng thời gian này, Thuế tỉnh Phú Thọ đã chuyển tin báo/củng cố hồ sơ chuyển cơ quan Công an xác minh điều tra 37 hồ sơ; đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận hơn 9.200 hồ sơ. Đồng thời, đã thu nộp vào ngân sách nhà nước hồ sơ thuộc trạng thái 03 và 06 với số tiền thuế, phí, lệ phí, nợ thuế hơn 20 tỷ đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 9,6 tỷ đồng.

Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế

Đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, có được kết quả trên, bên cạnh những nỗ lực của cơ quan thuế, còn có sự phối hợp đồng hành của các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương và người nộp thuế.

Là đơn vị phối hợp tốt với cơ quan thuế trong việc triển khai chiến dịch, ông Đặng Quốc Việt - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, UBND tỉnh và văn bản của Thuế cơ sở 9 tỉnh Phú Thọ về việc phối hợp triển khai chiến dịch, UBND xã Vĩnh Tường xác định, đây là nội dung, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Theo đó, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, phối hợp với Công an xã, Phòng Kinh tế, các tổ dân phố/thôn và các phòng/ban có liên quan tiến hành rà soát, xác minh thực tế tình trạng hoạt động, địa chỉ của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn.

“Đồng thời, UBND xã đã chỉ đạo phòng văn hóa thực hiện phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã với thời lượng 2 buổi/ngày và thực hiện niêm yết danh sách người nộp thuế có trạng thái 03, 06 tại nhà văn hóa thôn, các trung tâm thương mại, chợ truyền thống và nơi đông người” - ông Việt cho biết.

Về phía người nộp thuế, ông Nguyễn Văn Nghĩa - hộ kinh doanh tại xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ chia sẻ, hộ kinh doanh được cơ quan thuế tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách thuế, nhất là việc thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế. Với sự hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ, công chức thuế, hộ kinh doanh đã thực hiện nhanh gọn các thủ tục về thuế theo yêu cầu.

Theo đánh giá của Thuế tỉnh Phú Thọ, kết quả đạt được bước đầu của chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc làm sạch mã số thuế, mà còn giúp xử lý các trường hợp còn nợ nghĩa vụ thuế và không sử dụng hóa đơn, giúp làm sạch hệ thống dữ liệu, minh bạch hóa thông tin.

Trong công tác phối hợp, Thuế tỉnh Phú Thọ đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương trong thực hiện chiến dịch. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành và sự chỉ đạo kịp thời, sát sao từ UBND các cấp, ngành Thuế đã tăng cường khả năng bao quát địa bàn. Điều này không chỉ giúp tránh bỏ sót nguồn thu, ngăn chặn tình trạng kinh doanh không phép, mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng, tạo môi trường công bằng cho những cho những doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành tốt pháp luật.

Một trong những kết quả đặc biệt quan trọng đem lại qua công tác triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” tại Phú Thọ là đã nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

Để phấn đấu hoàn thành Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” theo mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch của Cục Thuế, Thuế tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục thực hiện nhiều nội dung trọng tâm và biện pháp cụ thể với tinh thần chủ động nhất, khẩn trương và quyết liệt nhất./.