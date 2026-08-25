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Giá vàng hôm nay ngày 25/8: Giá vàng tiếp tục tăng, vàng nhẫn có nơi vượt 155 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

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06:31 | 25/08/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, vượt 4.650 USD/ounce. Trong nước, sáng nay, giá vàng tiếp tục nhích tăng sau phiên tăng mạnh hôm qua, với vàng nhẫn có nơi vượt 155 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng 25/8 tiếp tục đi lên, đạt 4.657,8 USD/ounce, tăng 48,3 USD so với sáng trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, kim loại quý tương đương khoảng 148,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của vàng được duy trì khi thị trường bước vào tuần giao dịch mới với tâm điểm là triển vọng lạm phát, tăng trưởng kinh tế Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh các yếu tố tiền tệ, những lo ngại về tình hình tài khóa Mỹ cũng đang trở thành lực hỗ trợ đáng kể đối với kim loại quý.

Giá vàng hôm nay ngày 25/8: Giá vàng tiếp tục tăng, vàng nhẫn có nơi vượt 155 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo bà Ewa Manthey - Chiến lược gia Hàng hóa tại ING, nhu cầu đầu tư trở lại cùng những lo ngại ngày càng lớn về triển vọng tài chính của Mỹ đã góp phần đưa giá vàng vượt 4.600 USD/ounce. Tuy nhiên, lạm phát dai dẳng và khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng có thể khiến đà tăng của vàng không diễn ra liên tục.

Diễn biến đáng chú ý gần đây là quyết định của Bộ Tài chính Mỹ tăng cường mua lại trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài. Động thái này ban đầu kéo lợi suất trái phiếu đi xuống, song tác động không kéo dài khi lợi suất dài hạn nhanh chóng phục hồi phần lớn mức giảm.

Trong khi đó, giá vàng vẫn giữ được đà tăng. Theo bà Manthey, diễn biến này cho thấy lực đi lên của kim loại quý không chỉ xuất phát từ sự suy giảm của lợi suất. Kế hoạch tăng quy mô mua lại trái phiếu kho bạc còn khiến thị trường chú ý nhiều hơn đến tình hình vay nợ và triển vọng tài khóa của Chính phủ Mỹ, qua đó làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mất giá tiền tệ và củng cố vai trò lưu giữ giá trị của vàng.

Cùng với yếu tố tài khóa, sự suy yếu trở lại của đồng USD và lợi suất ngắn hạn giảm cũng đang hỗ trợ giá vàng. Một số dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực hơn kỳ vọng đồng thời làm gia tăng dự báo Fed có thể bắt đầu hạ lãi suất trong năm 2027.

Dù tâm lý trên thị trường vàng đã trở nên tích cực hơn, triển vọng giá vẫn đối mặt với những yếu tố trái chiều. Giá dầu tăng đang làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát có thể quay trở lại, từ đó khiến Fed phải duy trì lãi suất ở mức cao hoặc thậm chí tiếp tục tăng lãi suất trước cuối năm.

Ông Bart Melek - Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities nhận định, những lo ngại về sự mất giá của đồng USD có thể tiếp tục hỗ trợ vàng trong những tuần tới, nhất là khi Fed chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về cách ứng phó nếu lạm phát tăng trở lại. Tuy nhiên, theo ông, vẫn còn quá sớm để vàng tiến nhanh tới mục tiêu 5.350 USD/ounce, bởi rủi ro lãi suất trong ngắn hạn có thể gia tăng nếu giá dầu thô tiếp tục đi lên.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 25/8, giá vàng trong nước tiếp tục tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Tại phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 151 - 155 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 2,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn hiện giao dịch ở ngưỡng 151 - 155 triệu đồng/lượng. Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết giá ở ngưỡng 148 - 152 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 147,1 - 150,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 25/8: Giá vàng tăng mạnh cả thế giới và trong nước
Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 25/8. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 24/8, giá vàng trong nước tiếp tục tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Tại phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 149 - 153 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 3 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 148,5 - 152,5 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết giá ở ngưỡng 147 - 150,5 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 146,8 - 150 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng./.

Thu Hương
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