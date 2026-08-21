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Giá vàng hôm nay ngày 21/8: Vàng thế giới vượt 4.500 USD, vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

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06:41 | 21/08/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng lên 4.518 USD/ounce, vượt mốc 4.500 USD. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng tới 3,3 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh 4.518 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, kim loại quý tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng đang có những nhịp điều chỉnh sau phiên tăng mạnh trước đó. Trong ngày thứ Tư, giá vàng từng tăng hơn 4% khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đồng loạt giảm sâu, sau thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về việc nâng quy mô mua lại trái phiếu dài hạn.

Giá vàng hôm nay ngày 21/8: Vàng thế giới vượt 4.500 USD, vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Jim Wyckoff - Chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, áp lực chốt lời xuất hiện sau đợt tăng mạnh là diễn biến thường thấy. Bên cạnh đó, những tín hiệu có phần cứng rắn từ biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng đà tăng của giá dầu làm gia tăng lo ngại lạm phát, đang tạo sức ép nhất định lên kim loại quý.

Biên bản cuộc họp cho thấy một số nhà hoạch định chính sách Fed vẫn lo ngại về diễn biến lạm phát, trong khi khả năng tiếp tục tăng lãi suất chưa hoàn toàn được loại trừ. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9 ở mức 67,4%.

Diễn biến lãi suất tiếp tục là yếu tố được giới đầu tư vàng theo dõi sát. Dù vàng thường được coi là kênh phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi.

Cùng lúc, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong ba tuần khi đàm phán Mỹ - Iran đình trệ, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Giá năng lượng đi lên cũng khiến những quan ngại về áp lực lạm phát quay trở lại thị trường.

Trong triển vọng dài hơn, Morgan Stanley nhận định giá vàng có khả năng vượt 5.000 USD/ounce vào năm 2027, thậm chí có thể đạt mốc này sớm hơn, dù biến động trên thị trường được dự báo vẫn ở mức cao.

Theo các chuyên gia, kỳ vọng Fed ít có khả năng tăng lãi suất đang góp phần thúc đẩy dòng vốn vào các quỹ ETF vàng. Bên cạnh đó, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương gia tăng và diễn biến của đường cong lợi suất cũng đang tạo thêm lực hỗ trợ cho thị trường kim loại quý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 20/8, giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Tại phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 143 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tin Minh Châu tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng kết phiên ở ngưỡng 143 - 147 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, PNJ và SJC cùng tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa mặt bằng giá vàng nhẫn lần lượt lên mức 143 - 146 triệu đồng/lượng, 142,4 - 145,9 triệu đồng/lượng, 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 21/08/2026 07:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80