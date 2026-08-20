Chứng khoán

Khối ngoại giao dịch thận trọng, bán ròng nhiều cổ phiếu tài chính

Tùng Linh

Tùng Linh

18:29 | 20/08/2026
(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại vẫn giải ngân chọn lọc vào một số cổ phiếu, nổi bật là MSN, VNM và FPT.
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Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên 20/8, trong bối cảnh thanh khoản thị trường ở mức thấp và giảm ở cả hai chiều cung và cầu. Tính chung trên ba sàn, khối ngoại bán ròng khoảng 555 tỷ đồng, nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 7 liên tiếp.

Riêng trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.070,6 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra đạt 1.687,5 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 617 tỷ đồng. Quy mô giao dịch hai chiều tiếp tục ở mức tương đối thấp, phù hợp với trạng thái thận trọng của dòng tiền trên thị trường chung.

Tuy nhiên, dòng vốn ngoại vẫn giải ngân chọn lọc vào một số cổ phiếu, nổi bật là MSN, VNM và FPT. Ở chiều mua, MSN dẫn đầu với giá trị mua ròng 56,15 tỷ đồng. Cổ phiếu này đồng thời tăng 2,56% lên 68.100 đồng/cổ phiếu. VNM đứng thứ hai với 41,25 tỷ đồng và tăng 1,43%.

Dòng vốn ngoại cũng giải ngân vào DCM với 37,08 tỷ đồng, FPT 34,7 tỷ đồng và HDB 28,84 tỷ đồng. Đáng chú ý, PNJ tiếp tục được mua ròng 21,3 tỷ đồng, trong khi thị giá tăng 4,48% lên 37.300 đồng/cổ phiếu. MBB, MCH và PVS cũng nằm trong nhóm được mua ròng.

Khối ngoại giao dịch thận trọng, bán ròng nhiều cổ phiếu tài chính
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 20/8 - Nguồn: Dstock

Trong khi đó, VIC tiếp tục chịu áp lực bán lớn nhất với 88,74 tỷ đồng, dù cổ phiếu tăng 1% lên 202.000 đồng. Một thành viên khác của nhóm Vingroup là VHM bị bán ròng 57,41 tỷ đồng.

Nhóm tài chính tiếp tục chiếm nhiều vị trí trong danh sách bán ròng. VPB bị bán ròng 87,03 tỷ đồng, VIX 73,39 tỷ đồng, SSI 71,57 tỷ đồng, STB 46,82 tỷ đồng, VCB 44,8 tỷ đồng và ACB 29,16 tỷ đồng. HPG cũng bị bán ròng 52,73 tỷ đồng.

Diễn biến dòng vốn ngoại đáng chú ý hơn khi thị trường đang tiến gần một mốc quan trọng của câu chuyện nâng hạng. FTSE Russell dự kiến công bố danh mục FTSE GEIS ngày 21/8, trong khi việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Câu chuyện các cổ phiếu trong danh mục FTSE GEIS và kế hoạch thoái vốn nhà nước có thể là những yếu tố tạo sự phân hóa của dòng tiền trong thời gian tới, bên cạnh nền tảng kết quả kinh doanh và mức định giá của từng doanh nghiệp.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán vn-index khối ngoại

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