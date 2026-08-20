Messer công bố 2 dự án lớn trị giá 40 triệu USD tại Việt Nam

Theo đó, tại cơ sở hiện có ở Yên Bình, Messer sẽ xây dựng một nhà máy tách khí (ASU) mới với công suất 600 tấn nitơ, oxy và argon mỗi ngày. Ngoài ra, Messer sẽ xây dựng một nhà máy hóa lỏng nitơ mới với công suất 300 tấn mỗi ngày tại cơ sở hiện có ở Sông Công. Tổng vốn đầu tư cho hai dự án này vào khoảng 40 triệu USD (tương đương khoảng 35 triệu EUR).

Nhà máy tách khí hiện có của Messer tại cơ sở Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Messer

Ông Peter Mohnen - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Messer cho biết: “Khoản đầu tư chiến lược này nhấn mạnh cam kết của Messer đối với sự tăng trưởng bền vững và dài hạn tại Đông Nam Á, đồng thời sẽ củng cố vị thế của chúng tôi là một trong những nhà cung cấp khí công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Trong gần 3 thập kỷ qua, chúng tôi đã hợp tác với các ngành công nghiệp trong nước và liên tục đầu tư vào các cơ sở của mình nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghiệp của đất nước”.

Nhờ dòng vốn FDI tiếp tục được duy trì và sự mở rộng của các nhà sản xuất công nghệ lớn, miền Bắc Việt Nam đang củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất chiến lược tại Đông Nam Á.

Việc mở rộng này sẽ bổ sung thêm 900 tấn lỏng mỗi ngày, qua đó nâng tổng công suất sản xuất của Messer tại miền Bắc Việt Nam lên 2.000 tấn mỗi ngày. Đồng thời, dự án sẽ góp phần đáng kể vào việc tăng cường nguồn cung nitơ lỏng nhằm hỗ trợ các ngành điện tử và bán dẫn đang phát triển nhanh chóng trong khu vực.

Nhà máy hóa lỏng nitơ dự kiến sẽ bắt đầu đi vào vận hành vào giữa năm 2027, tiếp theo là nhà máy tách khí (ASU) vào cuối năm 2027.

Ông Adrien Rameaux - Giám đốc Messer tại Việt Nam cho biết: “Việt Nam vẫn là một trong những thị trường công nghiệp đầy triển vọng nhất tại Đông Nam Á và Messer tin tưởng vào tiềm năng kinh tế cũng như triển vọng sản xuất của đất nước. Bằng việc mở rộng năng lực sản xuất tại các cơ sở hiện có, chúng tôi sẽ tăng cường khả năng phục vụ khách hàng trong các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao và tiếp tục là một đối tác đáng tin cậy”.