Ngân hàng - Bảo hiểm

Bảo hiểm “nhúng” vào app ngân hàng, băn khoăn sau một cú chạm

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

06:27 | 04/10/2026
(TBTCO) - Bảo hiểm nhúng đang trở thành một “lá chắn” mới trên app ngân hàng, với mức phí chỉ từ vài nghìn đồng mỗi tháng nhưng có thể bồi thường gần toàn bộ thiệt hại. Đưa bảo hiểm đến đúng điểm rủi ro là giá trị của mô hình này, song cách thiết kế quyền lựa chọn sẽ quyết định sự tiện lợi mang lại lợi ích, hay trở thành nỗi băn khoăn của khách hàng.
aa

Khách hàng sập bẫy lừa đảo, bảo hiểm “đỡ” thiệt hại

Chỉ một lần quét mã QR trên website giả mạo, tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt chỉ sau vài phút. Tuy nhiên, với một số khách hàng, tổn thất không hoàn toàn trở thành khoản tiền mất trắng.

Những gói bảo hiểm được tích hợp ngay trên ứng dụng (app) ngân hàng đang tạo thêm một lớp bảo vệ cho giao dịch số, giúp khách hàng được bù đắp một phần hoặc toàn bộ thiệt hại, khi không may sập bẫy lừa đảo.

Tháng 8 vừa qua, anh T. (TP. Hồ Chí Minh) nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ Sở Tài chính, với lý do hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép kinh doanh. Anh được hướng dẫn truy cập một website để điều chỉnh thông tin căn cước công dân bị cho là sai và quét mã QR trên ứng dụng ngân hàng. Chỉ ít phút sau, 45 triệu đồng trong tài khoản bị chiếm đoạt. Do trước đó đã tham gia “Bảo an tài khoản” trên BIDV SmartBanking, sau khi xác minh, công ty bảo hiểm chi trả 20 triệu đồng cho anh T, mức quyền lợi tối đa cho một vụ lừa đảo giao dịch số.

Bảo hiểm “nhúng” vào app ngân hàng, băn khoăn sau một cú chạm
Bảo hiểm đang được phân phối ngày càng sâu qua các nền tảng số, đặc biệt là app ngân hàng. Ảnh minh họa

Tại Hà Nội, một khách hàng rơi vào bẫy lừa đảo khi giúp bố mẹ làm thủ tục đất đai, khiến gần 10 triệu đồng trong tài khoản bị chiếm đoạt. Tuy nhiên, nhờ trước đó đã tham gia gói “Mất tiền MB đền” trên ứng dụng MB Bank, sau quá trình xác minh, khách hàng được công ty bảo hiểm chi trả hơn 9,9 triệu đồng, gần bằng toàn bộ thiệt hại.

Các trường hợp trên cho thấy, với những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, khoản phí nhỏ có thể trở thành một lớp bảo vệ tài chính ngay trên ứng dụng ngân hàng, khi sự cố thực sự xảy ra.

Cách bảo hiểm được tích hợp trực tiếp vào hành trình giao dịch cho thấy, bảo hiểm nhúng (embedded insurance) đang ngày càng đi sâu vào hệ sinh thái ngân hàng số.

Trao đổi với phóng viên, tổng giám đốc một công ty bảo hiểm phi nhân thọ thuộc nhóm “big 4” cho biết, mức phí của loại hình bảo hiểm này không lớn, trong khi rủi ro mất tiền trong tài khoản ngày càng phổ biến. Theo vị này, trở ngại hiện nay chủ yếu nằm ở nhận thức và mức độ quan tâm của khách hàng đối với việc chủ động bảo vệ tài khoản.

Hiện doanh nghiệp mới cung cấp sản phẩm cho khách hàng mở tài khoản mới, với thông tin bảo hiểm thể hiện trên giấy đề nghị mở tài khoản. Thời gian tới, sản phẩm dự kiến được tích hợp trên app ngân hàng để thuận tiện hơn cho khách hàng lựa chọn.

Tiện lợi từ một cú “chạm”, khách hàng còn băn khoăn

Bên cạnh sự tiện lợi, cách triển khai bảo hiểm trên ứng dụng ngân hàng cũng phát sinh những băn khoăn. Một khách hàng phản ánh tài khoản bị trừ 275.000 đồng để gia hạn gói bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng, nhưng không nhớ đã chủ động đăng ký, hay sản phẩm được ngân hàng kích hoạt trong thời gian miễn phí. Điều chị thắc mắc là thời điểm tham gia, mục đích của sản phẩm cũng như cơ chế gia hạn và thu phí.

Một số khách hàng khác phản ánh nội dung mời tham gia bảo hiểm xuất hiện ngay trong quá trình chuyển khoản, dễ khiến khách hàng thao tác nhầm, nhất là khi đang cần giao dịch nhanh. “Ngân hàng gửi thông báo 'tràng giang đại hải', ai có thời gian mà đọc điều khoản. Vì vậy, sẽ có nhiều khách hàng sẽ tích nhầm ô” - anh H (Nghệ An) bày tỏ. Việc tìm chức năng hủy sau khi tham gia cũng chưa thuận tiện.

Thực tế, trên app một số ngân hàng, lựa chọn “tham gia bảo hiểm” được tích sẵn trong giao diện chuyển tiền. Khách hàng muốn tham gia phải tích thêm ô đồng ý với điều khoản, điều kiện. Nếu không có nhu cầu phải chủ động bỏ lựa chọn bảo hiểm để tiếp tục giao dịch.

Mua bảo hiểm dễ hơn, đừng để “lợi bất cập hại”

“Giá trị lớn nhất của bảo hiểm nhúng là đưa bảo hiểm đến gần khách hàng hơn, giảm chi phí phân phối, đơn giản hóa thủ tục và mở rộng khả năng bảo vệ với những nhóm khách hàng trước đây ít tiếp cận bảo hiểm. Nhưng nếu sự thuận tiện được tạo ra bằng cách làm cho khách hàng khó nhận biết mình đang mua gì, thì lợi ích công nghệ lại có thể trở thành rủi ro về niềm tin”.

TS. Lê Bá Chí Nhân - chuyên gia kinh tế

Cách thiết kế này khiến khách hàng phải chú ý thêm thao tác, dễ chọn nhầm khi giao dịch gấp. Băn khoăn không nằm ở mức phí, mà chủ yếu ở cách giới thiệu, xác nhận tham gia, gia hạn và thu phí, thay vì để khách hàng chỉ nhận ra mình đã mua bảo hiểm sau một thao tác trên ứng dụng hoặc khi tài khoản phát sinh khoản phí.

Trao đổi với phóng viên, bà Đinh Thị Ngọc Niềm - CEO Công ty cổ phần tư vấn Global Care, chuyên cung cấp các giải pháp nền tảng chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm cho biết, việc “nhúng” bảo hiểm trực tiếp vào quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng chỉ là một kênh tiếp cận, bản thân nó không sai, vấn đề nằm ở cách thức triển khai.

Bà Niềm phân tích, có thể dùng một phép thử đơn giản. Nếu khách hàng bỏ phần bảo hiểm đi mà giao dịch ngân hàng vẫn hoàn tất y hệt, cùng điều kiện, cùng tốc độ, cùng chi phí, thì đó là một lựa chọn song song.

“Ngược lại, nếu bảo hiểm được đặt sẵn ở trạng thái “đã chọn” ngay trong luồng chuyển khoản, khách phải tự phát hiện và bỏ chọn, thì dù không có câu chữ nào ép buộc, thiết kế giao diện đã làm thay khách hàng quyết định” - bà Niềm nêu quan điểm.

CEO Global Care cho rằng, đó là vùng rủi ro rất cao về mặt tuân thủ và chắc chắn là rủi ro về niềm tin. Còn việc kết luận một trường hợp cụ thể có vi phạm hay không thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý.

Cũng theo TS. Lê Bá Chí Nhân - chuyên gia kinh tế, phải xem toàn bộ thiết kế của hành trình giao dịch có tạo ra sự phụ thuộc hoặc áp lực lựa chọn hay không.

Nếu để sử dụng một dịch vụ ngân hàng, khách hàng phải đi qua một bước bảo hiểm được cài sẵn, hoặc bảo hiểm mặc định được lựa chọn và khách hàng phải chủ động bỏ chọn, thì về bản chất cần được xem xét rất thận trọng.

“Nguyên tắc tôi cho rằng cần quán triệt là: dịch vụ ngân hàng phải được sử dụng độc lập; bảo hiểm phải được lựa chọn độc lập và mọi sự đồng ý phải có bằng chứng rõ ràng” - ông Nhân nhấn mạnh, Đây là điều kiện để bảo hiểm nhúng phát triển bền vững và tránh lặp lại những vấn đề về niềm tin trong phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.

Bảo hiểm lên app, dễ mua hơn song vẫn cần minh bạch

Bảo hiểm đang được phân phối ngày càng sâu qua các nền tảng số, từ ứng dụng ngân hàng, chứng khoán đến đặt xe, mua sắm, đặt vé..., nhưng cách thức chào bán đang được điều chỉnh theo hướng minh bạch và chủ động hơn.

Trước đây, nhiều khách hàng của một công ty chứng khoán phản ánh bị trừ định kỳ 5.500 đồng/tháng cho “bảo hiểm tài khoản giao dịch” dù không chủ động đăng ký, bởi sản phẩm được công ty tự động kích hoạt khi triển khai. Sau nhiều phản hồi này, cách triển khai được chuyển sang hình thức pop-up, trong đó khách hàng phải chủ động xác nhận mới mua và có thể xem chi tiết quyền lợi, thông tin sản phẩm trước khi quyết định.

Trong lĩnh vực ngân hàng, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã mở rộng phân phối sản phẩm qua app ngân hàng, từ bảo hiểm tài khoản trước rủi ro mất tiền đến nhiều sản phẩm bảo vệ khác, giúp khách hàng có thể tìm hiểu và tham gia ngay trên nền tảng số.

Trong đó, nhiều sản phẩm có mức phí thấp. “Bảo an tài khoản” của BIC có phí 5.000 đồng/tháng, miễn phí tháng đầu, chi trả cao gấp nhiều lần, như quyền lợi an ninh mạng tối đa 70 triệu đồng/năm và tai nạn 55 triệu đồng/năm. Sản phẩm của ABIC giúp bảo vệ số dư trong tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân, phí chỉ 77.000 đồng/năm, quyền lợi tối đa 46 triệu đồng/vụ/năm...

Khi bảo hiểm ngày càng dễ mua chỉ qua vài thao tác, việc thể hiện rõ phí, quyền lợi, điều kiện và loại trừ cũng trở nên quan trọng để khách hàng hiểu sản phẩm trước khi lựa chọn.
Ánh Tuyết
Từ khóa:
bảo hiểm ngân hàng giao dịch số bảo hiểm đỡ thiệt hại

Bài liên quan

Thị trường tiền tệ tuần 28/9 - 2/10: Lãi suất trồi sụt mạnh giữa nhịp hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng, tỷ giá vẫn “êm”

Thị trường tiền tệ tuần 28/9 - 2/10: Lãi suất trồi sụt mạnh giữa nhịp hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng, tỷ giá vẫn “êm”

Dồn dập huy động qua trái phiếu, SACOMBANK tính chào bán thêm 15.000 tỷ đồng sau loạt lô lãi suất cao

Dồn dập huy động qua trái phiếu, SACOMBANK tính chào bán thêm 15.000 tỷ đồng sau loạt lô lãi suất cao

VietinBank “bắt tay” GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện

VietinBank “bắt tay” GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện

Dành cho bạn

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á diễn biến trái chiều

Ngày 4/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á diễn biến trái chiều

Chính sách thông thoáng, doanh nghiệp vẫn sốt ruột vì thủ tục

Chính sách thông thoáng, doanh nghiệp vẫn sốt ruột vì thủ tục

Hà Nội nhận hai giải thưởng Du lịch Thế giới 2026

Hà Nội nhận hai giải thưởng Du lịch Thế giới 2026

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Giữ ổn định vĩ mô để người dân thực sự thụ hưởng thành quả tăng trưởng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Giữ ổn định vĩ mô để người dân thực sự thụ hưởng thành quả tăng trưởng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Đọc thêm

Nới dư địa tín dụng để tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng

Nới dư địa tín dụng để tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đã hướng dẫn các ngân hàng thương mại không tính vào dư nợ tín dụng tăng thêm cho các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chiến lược đồng bộ thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) chính thức giới thiệu nhận diện thương hiệu mới từ ngày 01/10/2026. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mới của công ty trên hành trình hơn 19 năm phát triển tại Việt Nam.
Giá vàng hôm nay ngày 3/10: Vàng thế giới giảm, vàng trong nước trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 3/10: Vàng thế giới giảm, vàng trong nước trái chiều

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm 32 USD/ounce, xuống 4.140,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng bán ra đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tăng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu nhưng giảm tại PNJ và SJC.
FWD Việt Nam và BVBank hợp tác mở rộng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

FWD Việt Nam và BVBank hợp tác mở rộng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

(TBTCO) - Ngày 1/10/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (bancassurance) trên toàn hệ thống BVBank.
Prudential Việt Nam mở rộng Cha-Ching sang nền tảng trực tuyến, mang giáo dục tài chính đến gần hơn với trẻ em

Prudential Việt Nam mở rộng Cha-Ching sang nền tảng trực tuyến, mang giáo dục tài chính đến gần hơn với trẻ em

(TBTCO) - Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng chương trình giáo dục tài chính Cha-Ching với phiên bản trực tuyến hoàn toàn miễn phí, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận kiến thức quản lý tài chính dành cho trẻ em từ 7 - 12 tuổi. Đà Nẵng là thành phố đầu tiên được Prudential Việt Nam triển khai nền tảng trực tuyến này trong đợt mở rộng năm 2026, kết hợp với các hoạt động trực tiếp tại ba trường tiểu học trên địa bàn.
Ngân hàng Việt đầu tiên vượt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng, MB chuyển hóa nguồn lực thành sức bật mới

Ngân hàng Việt đầu tiên vượt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng, MB chuyển hóa nguồn lực thành sức bật mới

(TBTCO) - Sau hành trình tích lũy bền bỉ và cú bứt tốc những năm gần đây, MB đã vượt 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ, xác lập dấu mốc mới của ngành ngân hàng. Phía sau cột mốc này là không gian tăng trưởng rộng hơn, khi nguồn lực mới được chuyển hóa trên nền tảng vững chắc, MB sẽ nhảy vọt về vị thế trong giai đoạn phát triển mới.
Ngân hàng sắp áp dụng một loạt “thước đo” an toàn mới, nới trần LDR lên 95%

Ngân hàng sắp áp dụng một loạt “thước đo” an toàn mới, nới trần LDR lên 95%

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 50/2026/TT-NHNN, bổ sung các giới hạn, tỷ lệ an toàn theo chuẩn Basel III. Nổi bật là thay đổi cách tính tỷ lệ LDR, nâng trần từ 85% lên 95%; bổ sung các tỷ lệ LCR, NSFR, LEV, cùng lộ trình áp dụng, hướng tới hoàn thiện khuôn khổ quản trị rủi ro ngân hàng.
LCR và NSFR: Bước chuyển mới trong quản trị thanh khoản ngân hàng

LCR và NSFR: Bước chuyển mới trong quản trị thanh khoản ngân hàng

(TBTCO) - Ngày 30/09/2026, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 50/2026/TT-NHNN (Thông tư 50) quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc đưa tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) vào khung quản lý thanh khoản, với lộ trình áp dụng bắt buộc từ ngày 1/10/2028.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 4/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn

Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn

Bảo hiểm “nhúng” vào app ngân hàng, băn khoăn sau một cú chạm

Bảo hiểm “nhúng” vào app ngân hàng, băn khoăn sau một cú chạm

Gỡ điểm nghẽn vốn cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Gỡ điểm nghẽn vốn cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Dòng vốn dịch chuyển, Việt Nam phải tăng năng lực hấp thụ

Dòng vốn dịch chuyển, Việt Nam phải tăng năng lực hấp thụ

Ngày 4/10: Giá lúa tươi tăng giảm trái chiều, gạo ổn định

Ngày 4/10: Giá lúa tươi tăng giảm trái chiều, gạo ổn định

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Từ hôm nay 1/10, Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Từ hôm nay 1/10, Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 143,500
Hà Nội - PNJ 140,500 143,500
Đà Nẵng - PNJ 140,500 143,500
Miền Tây - PNJ 140,500 143,500
Tây Nguyên - PNJ 140,500 143,500
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 143,500
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,050 14,350
Miếng SJC Nghệ An 14,050 14,350
Miếng SJC Thái Bình 14,050 14,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,950 14,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,950 14,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,950 14,350
NL 99.99 13,350
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250
Trang sức 99.9 13,660 14,260
Trang sức 99.99 13,670 14,270
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,405 14,352
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,405 14,353
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140 143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140 1,431
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,375 142
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,594 140,594
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,861 106,661
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,692 9,672
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,979 86,779
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,144 82,944
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,957 5,937
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Cập nhật: 04/10/2026 07:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17533 17806 18390
CAD 17699 17973 18596
CHF 30705 31081 31728
CNY 0 3833 3929
EUR 28610 28827 29907
GBP 33604 33992 34929
HKD 0 3180 3383
JPY 157 161 168
KRW 0 18 20
NZD 0 14290 14885
SGD 19762 20043 20627
THB 689 752 806
USD (1,2) 25719 0 0
USD (5,10,20) 25758 0 0
USD (50,100) 25786 25800 26170
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,810 25,810 26,190
USD(1-2-5) 24,778 - -
USD(10-20) 24,778 - -
EUR 28,691 28,714 30,074
JPY 160.36 160.65 170.35
GBP 33,743 33,834 35,002
AUD 17,708 17,772 18,443
CAD 17,943 18,001 18,668
CHF 30,972 31,068 31,979
SGD 19,906 19,968 20,760
CNY - 3,803 3,949
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.74 18.5 20.14
THB 738.19 747.31 800.16
NZD 14,280 14,413 14,843
SEK - 2,549 2,639
DKK - 3,848 3,984
NOK - 2,655 2,751
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,949.04 - 6,714.78
TWD 736.28 - 892.03
SAR - 6,805.99 7,169.58
KWD - 82,156 87,420
AED - 6,822 7,351
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,770 25,800 26,180
EUR 28,667 28,782 29,993
GBP 33,663 33,798 34,828
HKD 3,244 3,257 3,375
CHF 30,729 30,852 31,799
JPY 160.49 161.13 169.11
AUD 17,650 17,721 18,316
SGD 19,929 20,009 20,600
THB 752 755 792
CAD 17,939 18,011 18,604
NZD 14,291 14,838
KRW 18.41 20.36
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25796 25796 26168
AUD 17679 17779 18707
CAD 17900 18000 19011
CHF 30972 31002 32579
CNY 3815.2 3840.2 3975.3
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 28780 28810 30532
GBP 33814 33864 35633
HKD 0 3315 0
JPY 161.37 161.87 172.41
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14381 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2590 0
SGD 19930 20060 20781
THB 0 718.5 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14200000 14200000 14450000
SBJ 12500000 12500000 14450000
Cập nhật: 04/10/2026 07:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30