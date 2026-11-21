Giá heo hơi hôm nay đang có xu hướng tăng mạnh trở lại trên diện rộng. Ảnh minh họa

Khảo sát giá heo hơi hôm nay cho thấy, thị trường có xu hướng tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt ở miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, khu vực phía Bắc duy trì trạng thái ổn định sau những phiên điều chỉnh trước đó.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giữ nguyên giá thu mua ở 14 trong tổng số 15 địa phương được khảo sát. Phú Thọ là địa phương duy nhất tăng 1.000 đồng/kg, lên 55.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi toàn khu vực dao động từ 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng trở lại sau một ngày tạm chững. Có 7 địa phương điều chỉnh tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua toàn vùng lên khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng lên mức 56.000 đồng/kg. Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, lên 53.000 đồng/kg. Quảng Trị và Huế cũng tăng tương ứng, đạt 51.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Khánh Hòa ghi nhận mức tăng mạnh nhất khu vực, thêm 2.000 đồng/kg, lên 54.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng tại 6 địa phương, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai ghi nhận giá thu mua 57.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, mặt bằng giá heo hơi toàn khu vực hiện dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg, cao hơn so với mức 50.000 - 56.000 đồng/kg của phiên trước.

Việc giá heo hơi phía Nam vượt mốc 56.000 đồng/kg cho thấy xu hướng phục hồi vẫn tiếp diễn, dù mức tăng giữa các địa phương có sự khác biệt.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay đang có xu hướng tăng mạnh trở lại trên diện rộng. Mặt bằng thu mua cả nước hiện dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg. Đáng chú ý, miền Nam đang là khu vực dẫn đầu về giá, với Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng chạm mốc 57.000 đồng/kg./.