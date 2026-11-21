Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg; lúa tươi OM dao động ở mốc 7.400 - 7.600 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.700 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 7.000 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.700 - 7.800/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán chậm, giá lúa tươi chững. Tại Đồng Tháp, giao dịch mua bán khá cầm chừng, giá lúa vững. Tại An Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau giao dịch mua bán ít, giá lúa tươi ít biến động.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.100 - 11.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 11.300 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 11.200 - 11.300 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo Đài Thơm 8 tăng 500 đồng/kg dao động ở mốc 17.000 - 18.500 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam ổn định so với ngày hôm trước. Hiện, gạo Jasmine giao dịch trong khoảng 570 - 574 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm ở mức 465 - 469 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm đạt 515 - 520 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu về giá gạo trắng 5% tấm trong nhóm các nước xuất khẩu lớn, với mức chào bán 490 - 494 USD/tấn. Tại Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm ổn định ở mức 413 - 417 USD/tấn so với ngày trước đó.

Tại Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm chào bán ở mức 393 - 397 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm dao động từ 387 - 391 USD/tấn./.