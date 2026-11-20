Tháng 8/2026, tại điểm trường Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An), khi một em nhỏ bất ngờ chạy ra đường đúng lúc xe tải đang di chuyển tới, cô Hiền đã không chút do dự lao theo và giữ em bé an toàn. Học trò bình an, còn cô bị xe tải cán qua hai chân, bị thương nặng. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng đã trở thành hình ảnh lay động biết bao trái tim - minh chứng sống động cho bản lĩnh, lòng dũng cảm và tình yêu thương trọn vẹn mà người giáo viên dành cho học trò.

Tại buổi thăm, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, ghi nhận hành động dũng cảm và sự hy sinh cao đẹp vì an toàn của học sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Bằng khen và hoa cho cô giáo Hoàng Thị Hiền

Cùng đoàn công tác, bà Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phenikaa đã đại diện Tập đoàn trao tặng 2 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho hai con của cô Hiền. Món quà không chỉ là lời động viên, sẻ chia kịp thời với gia đình cô giáo trong giai đoạn khó khăn, mà còn là một sự đồng hành dài hạn: tạo dựng nguồn lực tài chính ổn định để cùng cô vững vàng trên hành trình nuôi dưỡng các con khôn lớn, trưởng thành.

Bà Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phenikaa đại diện Tập đoàn thăm và trao tặng 2 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho hai con của cô Hiền

“Có những bài học không nằm trong giáo án. Bằng hành động của mình, cô Hiền đã trao cho tất cả chúng ta một bài học lớn về tình yêu thương và trách nhiệm của người thầy. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phenikaa xin gửi tới cô và gia đình lòng cảm phục, sự tri ân và sẻ chia chân thành. Chúng tôi mong cô sớm hồi phục sức khỏe, và tin rằng câu chuyện của cô sẽ tiếp tục thắp lửa cho nhiều thế hệ nhà giáo”, bà Trần Lan Phương chia sẻ.

Diễn ra đúng ngày Nhà giáo Việt Nam, chuyến thăm càng mang ý nghĩa đặc biệt. Câu chuyện của cô Hiền là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị cốt lõi của nghề giáo - nghề không chỉ truyền đạt tri thức mà còn nuôi dưỡng tình yêu thương, vun đắp nhân cách và gieo mầm những điều tử tế. Tôn vinh những tấm gương như cô Hiền cũng chính là tri ân hàng triệu thầy cô đang ngày đêm lặng thầm cống hiến trên khắp mọi miền đất nước./.