Phenikaa và VICOSTONE® lần thứ 5 liên tiếp nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 do Bộ Công thương tổ chức với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, Tập đoàn Phenikaa với sản phẩm đá nhân tạo cao cấp mang thương hiệu VICOSTONE® được vinh danh lần thứ 5 liên tiếp. Đây là dấu mốc ghi nhận chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu cũng như năng lực đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng.

Tại kỳ xét chọn năm 2026, tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” tiếp tục được chú trọng, nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu và phát triển (R&D), ứng dụng khoa học công nghệ, bảo hộ tài sản trí tuệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Đây cũng là những lĩnh vực Phenikaa kiên trì đầu tư trong suốt 16 năm phát triển, từng bước chuyển hóa tri thức, công nghệ và các sáng kiến cải tiến thành năng lực cạnh tranh, giá trị sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với quan điểm nghiên cứu khoa học là chìa khóa tạo lợi thế cạnh tranh và đột phá về công nghệ, Phenikaa xác định đầu tư dài hạn cho nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ. Tập đoàn không chỉ vận hành các dây chuyền sản xuất hiện đại được chuyển giao từ hãng Breton S.p.A. (Ý), mà còn tiếp nhận, làm chủ và cải tiến để hình thành bí quyết công nghệ riêng, phù hợp với điều kiện sản xuất và định hướng phát triển dài hạn.

Hiện nay, Phenikaa sở hữu 7 dây chuyền sản xuất đá nhân tạo hiện đại với tổng công suất trên 3,5 triệu m2/năm và 2 đơn vị chế tác có công suất 500.000 m2/năm. Đồng thời, Tập đoàn vận hành Nhà máy Cristobalite (Phenikaa Huế) và Nhà máy Hóa chất Phenikaa sản xuất nhựa polyester không no bằng công nghệ “Made in Vietnam” do chính đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của Tập đoàn nghiên cứu, thiết kế, chuyển giao và vận hành.

Theo Phenikaa, việc chủ động phát triển công nghệ đã giúp Tập đoàn trở thành một trong số ít nhà sản xuất đá nhân tạo trên thế giới nội địa hóa và làm chủ hơn 95% nguồn nguyên vật liệu đầu vào. Qua đó, doanh nghiệp nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng, tối ưu hiệu quả sản xuất và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các dây chuyền sản xuất cũng liên tục được hiện đại hóa thông qua ứng dụng hệ thống cánh tay robot tự động hóa đa trục. Sự kết hợp giữa thiết bị hiện đại và bí quyết công nghệ riêng giúp VICOSTONE® mở rộng khả năng hiện thực hóa các ý tưởng thiết kế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và thẩm mỹ tại các thị trường quốc tế.

Bên cạnh đầu tư công nghệ, Phenikaa chú trọng xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo từ những cải tiến trong hoạt động sản xuất hằng ngày. Chương trình Kaizen – 5S được triển khai từ năm 2015, khuyến khích người lao động chủ động nhận diện vấn đề, đề xuất giải pháp và cải tiến quy trình tại từng vị trí làm việc.

Đại diện Tập đoàn Phenikaa nhận cúp Thương hiệu Quốc gia 2026.

Riêng năm 2025, Tập đoàn ghi nhận 1.699 ý tưởng cải tiến trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, mang lại giá trị làm lợi hơn 5,24 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy hoạt động đổi mới sáng tạo không chỉ tập trung ở các dự án đầu tư lớn mà còn được thúc đẩy từ thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trên nền tảng công nghệ và năng lực nghiên cứu đã tích lũy, Phenikaa tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm đá nhân tạo lấy cảm hứng từ thiên nhiên, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tính thẩm mỹ, đồng thời hướng tới các tiêu chí xanh hơn, an toàn hơn, mang lại giá trị cho khách hàng và các bên liên quan.

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn định hướng tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và vật liệu mới, phát triển mô hình sản xuất thông minh, bền vững, lấy các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm khung tham chiếu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Việc 5 lần liên tiếp được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam không chỉ là dấu mốc trong hành trình phát triển của Phenikaa và VICOSTONE®, mà còn là động lực để Tập đoàn tiếp tục phát huy nội lực, sức mạnh cộng hưởng của hệ sinh thái, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa thương hiệu Việt tiến xa hơn trên thị trường quốc tế./.