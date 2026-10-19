Doanh nghiệp

Phenikaa và VICOSTONE® lần thứ 5 liên tiếp nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

16:32 | 19/10/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Phenikaa với sản phẩm đá nhân tạo cao cấp VICOSTONE® tiếp tục được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh kể từ năm 2018. Thành quả này ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới phát triển bền vững.
aa

Tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 do Bộ Công thương tổ chức với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, Tập đoàn Phenikaa với sản phẩm đá nhân tạo cao cấp mang thương hiệu VICOSTONE® được vinh danh lần thứ 5 liên tiếp. Đây là dấu mốc ghi nhận chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu cũng như năng lực đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng.

Tại kỳ xét chọn năm 2026, tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” tiếp tục được chú trọng, nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu và phát triển (R&D), ứng dụng khoa học công nghệ, bảo hộ tài sản trí tuệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Đây cũng là những lĩnh vực Phenikaa kiên trì đầu tư trong suốt 16 năm phát triển, từng bước chuyển hóa tri thức, công nghệ và các sáng kiến cải tiến thành năng lực cạnh tranh, giá trị sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với quan điểm nghiên cứu khoa học là chìa khóa tạo lợi thế cạnh tranh và đột phá về công nghệ, Phenikaa xác định đầu tư dài hạn cho nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ. Tập đoàn không chỉ vận hành các dây chuyền sản xuất hiện đại được chuyển giao từ hãng Breton S.p.A. (Ý), mà còn tiếp nhận, làm chủ và cải tiến để hình thành bí quyết công nghệ riêng, phù hợp với điều kiện sản xuất và định hướng phát triển dài hạn.

Hiện nay, Phenikaa sở hữu 7 dây chuyền sản xuất đá nhân tạo hiện đại với tổng công suất trên 3,5 triệu m2/năm và 2 đơn vị chế tác có công suất 500.000 m2/năm. Đồng thời, Tập đoàn vận hành Nhà máy Cristobalite (Phenikaa Huế) và Nhà máy Hóa chất Phenikaa sản xuất nhựa polyester không no bằng công nghệ “Made in Vietnam” do chính đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của Tập đoàn nghiên cứu, thiết kế, chuyển giao và vận hành.

Theo Phenikaa, việc chủ động phát triển công nghệ đã giúp Tập đoàn trở thành một trong số ít nhà sản xuất đá nhân tạo trên thế giới nội địa hóa và làm chủ hơn 95% nguồn nguyên vật liệu đầu vào. Qua đó, doanh nghiệp nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng, tối ưu hiệu quả sản xuất và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các dây chuyền sản xuất cũng liên tục được hiện đại hóa thông qua ứng dụng hệ thống cánh tay robot tự động hóa đa trục. Sự kết hợp giữa thiết bị hiện đại và bí quyết công nghệ riêng giúp VICOSTONE® mở rộng khả năng hiện thực hóa các ý tưởng thiết kế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và thẩm mỹ tại các thị trường quốc tế.

Bên cạnh đầu tư công nghệ, Phenikaa chú trọng xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo từ những cải tiến trong hoạt động sản xuất hằng ngày. Chương trình Kaizen – 5S được triển khai từ năm 2015, khuyến khích người lao động chủ động nhận diện vấn đề, đề xuất giải pháp và cải tiến quy trình tại từng vị trí làm việc.

Phenikaa và Vicostone 5 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam
Đại diện Tập đoàn Phenikaa nhận cúp Thương hiệu Quốc gia 2026.

Riêng năm 2025, Tập đoàn ghi nhận 1.699 ý tưởng cải tiến trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, mang lại giá trị làm lợi hơn 5,24 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy hoạt động đổi mới sáng tạo không chỉ tập trung ở các dự án đầu tư lớn mà còn được thúc đẩy từ thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trên nền tảng công nghệ và năng lực nghiên cứu đã tích lũy, Phenikaa tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm đá nhân tạo lấy cảm hứng từ thiên nhiên, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tính thẩm mỹ, đồng thời hướng tới các tiêu chí xanh hơn, an toàn hơn, mang lại giá trị cho khách hàng và các bên liên quan.

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn định hướng tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và vật liệu mới, phát triển mô hình sản xuất thông minh, bền vững, lấy các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm khung tham chiếu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Việc 5 lần liên tiếp được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam không chỉ là dấu mốc trong hành trình phát triển của Phenikaa và VICOSTONE®, mà còn là động lực để Tập đoàn tiếp tục phát huy nội lực, sức mạnh cộng hưởng của hệ sinh thái, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa thương hiệu Việt tiến xa hơn trên thị trường quốc tế./.

Tài Tâm
Từ khóa:
đá nhân tạo VICOSTONE® Tập đoàn Phenikaa đổi mới sáng tạo trong sản xuất năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại phát triển bền vững doanh nghiệp

Bài liên quan

Nâng chuẩn để doanh nghiệp Việt tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Nâng chuẩn để doanh nghiệp Việt tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Thu hẹp khoảng cách quản trị để doanh nghiệp Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế

Thu hẹp khoảng cách quản trị để doanh nghiệp Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế

Nhận diện đầy đủ các xu hướng mới của ngành Kế toán, Kiểm toán trong kỷ nguyên số

Nhận diện đầy đủ các xu hướng mới của ngành Kế toán, Kiểm toán trong kỷ nguyên số

Dành cho bạn

4 thông tư liên quan đến DATC tiếp tục có hiệu lực

4 thông tư liên quan đến DATC tiếp tục có hiệu lực

Nguồn cung áp đảo, kéo giá đậu tương đi xuống

Nguồn cung áp đảo, kéo giá đậu tương đi xuống

Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng kiểm soát nguồn thu, đôn đốc nợ thuế cuối năm

Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng kiểm soát nguồn thu, đôn đốc nợ thuế cuối năm

58 thông báo SPS trong nửa đầu tháng 10: Doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý yêu cầu mới của các thị trường

58 thông báo SPS trong nửa đầu tháng 10: Doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý yêu cầu mới của các thị trường

Đầu tư công: Đòn bẩy cho cú “bứt tốc” chặng nước rút

Đầu tư công: Đòn bẩy cho cú “bứt tốc” chặng nước rút

Bất động sản khu công nghiệp: Dòng vốn FDI mở dư địa tăng trưởng

Bất động sản khu công nghiệp: Dòng vốn FDI mở dư địa tăng trưởng

Đọc thêm

Thúc đẩy cơ hội thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Thúc đẩy cơ hội thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2026 (SVEF 2026) đã chính thức khai mạc, mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi giá trị giữa hai nước, trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do giữa EFTA và Việt Nam vừa được ký kết.
Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách quản lý urê nhập khẩu

Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách quản lý urê nhập khẩu

(TBTCO) - Trước vướng mắc về chính sách quản lý chuyên ngành đối với urê nhập khẩu có thể sử dụng làm phân bón hoặc nguyên liệu công nghiệp, Cục Hải quan đề nghị cơ quan chuyên ngành hướng dẫn cụ thể, tạo cơ sở giải quyết thủ tục nhập khẩu đúng quy định.
Hải quan hướng dẫn gỡ vướng hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp thủy sản

Hải quan hướng dẫn gỡ vướng hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp thủy sản

(TBTCO) - Trả lời kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Cục Hải quan làm rõ điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu, trong đó nhấn mạnh yêu cầu về loại hình thủ tục hải quan và hồ sơ hoàn thuế theo quy định.
Hải quan khu vực XII lan tỏa sáng kiến số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Hải quan khu vực XII lan tỏa sáng kiến số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Từ ứng dụng AI đối chiếu chữ ký, tra cứu hồ sơ qua Zalo đến số hóa điều hành...Hải quan khu vực XII giới thiệu những cách làm thiết thực nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng minh bạch và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục hải quan.
Thương hiệu quốc gia: Từ khẳng định chất lượng đến làm chủ giá trị toàn cầu

Thương hiệu quốc gia: Từ khẳng định chất lượng đến làm chủ giá trị toàn cầu

(TBTCO) - Tối 16/10, Bộ Công thương và Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chuyển mạnh từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị, từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.
Hải quan khu vực X tích cực cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp, thu vượt chỉ tiêu năm 2026

Hải quan khu vực X tích cực cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp, thu vượt chỉ tiêu năm 2026

(TBTCO) - Đến hết quý III/2026, Hải quan khu vực X thu ngân sách nhà nước 20.639 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt chỉ tiêu pháp lệnh cả năm. Cùng với kết quả thu, cải cách thủ tục, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ doanh nghiệp được chú trọng, tạo nền tảng để đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.
ADB bổ nhiệm tân Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam

ADB bổ nhiệm tân Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 16/10 thông tin, ABD đã bổ nhiệm ông Scott Roberts làm Giám đốc Quốc gia mới của ADB tại Việt Nam. Ông chính thức nhậm chức tại Hà Nội từ hôm nay.
Hải quan đề nghị gỡ vướng cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có ký hiệu ®

Hải quan đề nghị gỡ vướng cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có ký hiệu ®

(TBTCO) - Trước vướng mắc của doanh nghiệp về hàng hóa nhập khẩu sử dụng ký hiệu ®, Cục Hải quan đề xuất cho phép bổ sung thông tin trên nhãn phụ để tiếp tục làm thủ tục thông quan nếu lô hàng không có vi phạm khác, đồng thời không xử phạt vi phạm hành chính về chỉ dẫn sai tình trạng pháp lý của nhãn hiệu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Cái Mép - Cần Giờ: Lợi thế nổi bật để trở thành cực cảng nước sâu và trung chuyển quốc tế

Cái Mép - Cần Giờ: Lợi thế nổi bật để trở thành cực cảng nước sâu và trung chuyển quốc tế

Hiện đại hệ thống kho dự trữ quốc gia, đáp ứng năng lực dự trữ chiến lược

Hiện đại hệ thống kho dự trữ quốc gia, đáp ứng năng lực dự trữ chiến lược

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

Phenikaa và VICOSTONE® lần thứ 5 liên tiếp nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Phenikaa và VICOSTONE® lần thứ 5 liên tiếp nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

VietinBank triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tiếp sức tăng trưởng kinh tế

VietinBank triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tiếp sức tăng trưởng kinh tế

Giảm lãi suất không cào bằng, nhiều ngân hàng tung gói vay ưu đãi chỉ từ 6%/năm

Giảm lãi suất không cào bằng, nhiều ngân hàng tung gói vay ưu đãi chỉ từ 6%/năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Ngày 18/10: Giá heo hơi giữ đà giảm, thị trường xuất hiện vùng giá mới

Ngày 18/10: Giá heo hơi giữ đà giảm, thị trường xuất hiện vùng giá mới

Đã rõ hình hài đại công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Đã rõ hình hài đại công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự APEC FMM 2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự APEC FMM 2026

Ngày 17/10: Giá heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh

Ngày 17/10: Giá heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (17/10): USD tự do giảm sâu, DXY mất mốc 102 điểm trước thềm cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/10): USD tự do giảm sâu, DXY mất mốc 102 điểm trước thềm cuộc họp Fed

Thị trường tiền tệ tuần 12 - 16/10: Bơm ròng trở lại sau đợt hút mạnh 90.000 tỷ đồng, USD tự do rớt giá

Thị trường tiền tệ tuần 12 - 16/10: Bơm ròng trở lại sau đợt hút mạnh 90.000 tỷ đồng, USD tự do rớt giá

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm