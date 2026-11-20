Ngày 17/11/2026, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm Hệ thống quản trị trường học số HanoiSchool, kết hợp gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Đây là bước triển khai cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số giáo dục Thủ đô, gắn với thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 của TP. Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, giáo dục luôn được xác định là quốc sách hàng đầu. Thành phố đang tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò quan trọng.

Theo bà Vũ Thu Hà, cùng với sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, ứng dụng công nghệ vào quản lý và giảng dạy là yêu cầu tất yếu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, tạo thuận lợi hơn cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Tuy nhiên, thực tế chuyển đổi số trong ngành giáo dục vẫn còn tình trạng nhiều ứng dụng hoạt động riêng lẻ, thiếu kết nối. Cán bộ quản lý và giáo viên phải dành nhiều thời gian nhập dữ liệu, tổng hợp thông tin và thực hiện báo cáo. Từ yêu cầu đó, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đơn vị tư vấn xây dựng, hoàn thiện giai đoạn đầu của HanoiSchool.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục được lựa chọn thí điểm khẩn trương tiếp nhận, tổ chức vận hành, chủ động đánh giá hiệu quả và phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận ý kiến, nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện các chức năng để hệ thống đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thông tin về kế hoạch triển khai, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, HanoiSchool được định hướng phát triển từ HanoiCheck thành nền tảng dùng chung, phục vụ quản trị nhà trường và điều hành giáo dục dựa trên dữ liệu.

Theo Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 16/11/2026, giai đoạn đầu hệ thống được triển khai tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, đại diện cho 5 nhóm loại hình gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Các địa bàn tham gia gồm Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát, Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ và Hát Môn.

HanoiSchool được xây dựng với 4 cấu phần chính. Trong đó, cấu phần thứ nhất kế thừa HanoiCheck, phục vụ quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu. Cấu phần thứ hai phục vụ quản trị nhà trường, bao gồm hồ sơ giáo viên, học sinh, lớp học, cơ sở vật chất, tuyển sinh và đánh giá.

Cấu phần thứ ba là hệ thống quản lý học tập, tích hợp kho học liệu, ngân hàng câu hỏi, chức năng giao bài, làm bài và học bạ số. Cấu phần thứ tư thực hiện tích hợp dữ liệu, đăng nhập một lần, định danh học tập LearningID và xây dựng bảng điều hành thông minh phục vụ các cấp quản lý.

Điểm đáng chú ý của HanoiSchool là nguyên tắc “nhập dữ liệu một lần, dùng chung thống nhất trên cùng nền tảng”, hướng tới khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, hạn chế thao tác hành chính trùng lặp.

Theo tài liệu triển khai, giáo viên có thể thực hiện điểm danh, soạn bài, giao bài, chấm bài và cập nhật kết quả học tập trên cùng hệ thống. Phụ huynh có thể theo dõi thông tin học tập, thực đơn, tình hình bán trú và thực hiện một số thủ tục như gửi đơn xin nghỉ học qua thiết bị di động.

Ở cấp xã, phường, cơ quan quản lý có thể khai thác dữ liệu về quy mô trường lớp, học sinh, an toàn thực phẩm bán trú và thu chi học đường. Sở Giáo dục và Đào tạo có thể sử dụng bảng điều hành để theo dõi tình hình giáo dục toàn thành phố, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu ngành và các nền tảng quốc gia.

Hà Nội thí điểm HanoiSchool tại 20 cơ sở giáo dục, thúc đẩy quản trị bằng dữ liệu số.

Hệ thống được định hướng tích hợp với iHanoi, cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia và kho dữ liệu dùng chung của TP. Hà Nội. Trong giai đoạn thí điểm, người dùng đăng nhập thông qua iHanoi; việc sử dụng VNeID được định hướng ở giai đoạn chính thức. Mỗi học sinh được cấp mã hồ sơ học tập xuyên suốt, phục vụ quản lý và kết nối thông tin trong quá trình học tập.

Cùng với yêu cầu tích hợp dữ liệu, thành phố đặt ra nhiệm vụ bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, phân quyền khai thác phù hợp với từng nhóm người dùng và duy trì hoạt động dạy học bình thường.

Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối điều phối, phụ trách kiến trúc, phần mềm, hạ tầng, tích hợp, an toàn dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì về chuyên môn, nghiệp vụ; các sở, ngành, địa phương và nhà trường phối hợp triển khai, chuẩn hóa, cập nhật và đối soát dữ liệu.

Dự kiến trong tháng 12/2026, TP. Hà Nội tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm, tập trung vào khả năng vận hành ổn định của 4 cấu phần, chất lượng dữ liệu, hiệu quả sử dụng, mức độ giảm báo cáo thủ công và khả năng hỗ trợ công tác quản lý.