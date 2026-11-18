Giải thưởng do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức giải, sau 10 tháng phát động và tổ chức giải, đã có tổng cộng đã có gần 5.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi gửi tham dự. Trong đó, với Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có 1.586 tác phẩm và 3.500 là các tác phẩm, sản phẩm ảnh dự thi ở thể loại ảnh báo chí.

Ban Tổ chức đã chọn lựa ra được 50 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí của 50 tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan báo chí, các tác giải không chuyên như video-clip vừa giới thiệu để trao các giải thưởng có ý nghĩa.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc tại lễ trao giải, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải cho biết, sau 3 mùa giải tổ chức thành công, bước sang mùa giải thứ Tư, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, quy mô tổ chức, cũng như số lượng giải với nhiều hạng mục, nhiều thể loại, mở ra sân chơi bổ ích cho các nhà báo, phóng viên chuyên viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Các tác phẩm gửi về tham dự giải năm nay đã vẽ lên một bức tranh toàn cảnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Mỗi bài báo in trên mực giấy, những tác phẩm sinh động trên báo điện tử; mỗi âm thanh trên sóng phát thanh; mỗi thước phim, hình ảnh trên các sản phẩm truyền hình đã miêu tả, phản ánh sống động, chân thực nhất tới từng luống cày, thửa ruộng; từng đường làng, ngõ xóm và tới từng gương mặt của người nông dân Việt Nam.

“Đó là một bức tranh toàn cảnh, chứa đựng những gam màu tích cực về sự đổi thay không ngừng của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong giai đoạn bước vào kỉ nguyên vươn mới”- bà Thơm nhấn mạnh.

Bên cạnh việc thể hiện những gam màu tích cực, nhiều tác phẩm không ngại né tránh, phản ánh các vấn đề có tính chất phản biện về những vấn đề còn bất cập trong nông nghiệp, nông thôn hiện nay; có những bài phản ánh điểm nghẽn cơ chế, chính sách; điều tra các sai phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; bảo vệ rừng phòng hộ; đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU)... với những góc nhìn thẳng thắn trên tinh thần “chống để xây”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy ánh sáng để đẩy lùi bóng tối”...

Các tác giả có tác phẩm đoạt Giải B tại mùa giải 2026. Ảnh: BTC

Theo bà Bùi Thị Thơm, thực hiện Quy định số 217-QĐ/TW ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư và Công văn số 1332 ngày 3/11/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, từ năm 2027, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ được nghiên cứu, tổ chức theo hình thức mới, phù hợp với quy định của Đảng và Nhà nước. Dù thay đổi hình thức, các đề tài về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn là mạch nguồn sáng tạo, tiếp tục truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng vươn lên của người nông dân. Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo.

Năm nay, giải thưởng có tổng cộng 50 giải, gồm 5 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 15 giải Khuyến khích và 11 giải chuyên đề, với tổng giá trị 531 triệu đồng. Việc mở rộng hạng mục và cơ cấu giải thưởng nhằm tăng cơ hội tôn vinh các tác phẩm báo chí, nhiếp ảnh xuất sắc, đồng thời khuyến khích sáng tạo, phản ánh những thành tựu, chuyển biến và vấn đề đặt ra trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam sau 40 năm Đổi mới.