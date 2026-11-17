Phối cảnh ga Giáp Bát theo mô hình TOD ở tuyến metro số 1. Ảnh: UBND TP. Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa có chỉ đạo quan trọng liên quan đến việc bố trí vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14 theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 trong phạm vi số vốn đã được thông báo vào cuối tháng 7/2026 để thực hiện Dự án; đánh giá kỹ hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng hấp thụ vốn của Dự án theo quy định.

UBND TP. Hà Nội cần huy động tối đa nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung vốn thực hiện Dự án, giảm áp lực đối với ngân sách Trung ương; khẩn trương phê duyệt Dự án theo quy định để làm cơ sở bố trí kế hoạch vốn hằng năm.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội cũng cần chủ động ứng trước dự toán ngân sách địa phương để triển khai Dự án, bảo đảm tiến độ.

“Trường hợp Dự án đủ điều kiện bố trí vốn hằng năm, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cụ thể mức vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 chưa phân bổ chi tiết như ý kiến của Bộ Tài chính”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2026, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14 theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Theo Bộ Tài chính, việc UBND TP. Hà Nội triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay nhằm rút ngắn tiến độ, tăng tính chủ động và trách nhiệm của nhà thầu là có cơ sở pháp lý, phù hợp với chủ trương phát triển mạng lưới đường sắt đô thị.

Về nguồn vốn thực hiện, Bộ Tài chính cho biết, ngân sách Trung ương đã cân đối, thông báo hỗ trợ TP. Hà Nội 85.000 tỷ đồng để phát triển hệ thống đường sắt đô thị trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, 25.000 tỷ đồng dành cho tuyến đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc; 60.000 tỷ đồng dành cho 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14.

Do 25.000 tỷ đồng đã được trình giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho tuyến số 5, mức vốn còn lại dành cho nhóm 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14 là 60.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, nhóm dự án này đủ điều kiện để báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 trong phạm vi số vốn nói trên.

Đối với khoản vốn UBND TP. Hà Nội đề nghị bổ sung, Bộ Tài chính cho rằng ngân sách Trung ương đã dành nguồn lực lớn hỗ trợ TP. Hà Nội, trong khi việc phân bổ vốn phải bảo đảm cân đối giữa các địa phương và những nhiệm vụ đầu tư phát triển khác.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị UBND TP. Hà Nội chủ động cân đối ngân sách địa phương, đồng thời nghiên cứu huy động các nguồn vốn hợp pháp như phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu công trình hoặc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư theo quy định của Luật Thủ đô.

Bên cạnh đó, dù UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Dự án và chủ đầu tư đã ký hợp đồng với liên danh nhà thầu, Dự án vẫn chưa được phê duyệt theo quy định. Vì vậy, Dự án chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2026.

Đối với đề xuất ứng trước ngân sách Trung ương, Bộ Tài chính lưu ý việc ứng trước dự toán năm sau phải tuân thủ các giới hạn của pháp luật. Trong đó, mức ứng trước không vượt quá 30% tổng dự toán chi của các chương trình, Dự án năm sau và không vượt quá kế hoạch vốn trung hạn đã giao.

Khi Dự án đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất mức vốn hỗ trợ cụ thể từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026 chưa phân bổ chi tiết.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ bố trí 190.350 tỷ đồng ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị.

Trong tổng số này, 60.000 tỷ đồng nằm trong mức vốn đã được thông báo hỗ trợ, còn 130.350 tỷ đồng là phần UBND TP. Hà Nội đề nghị bổ sung.

Riêng năm 2026, UBND TP. Hà Nội đề xuất bố trí 170.000 tỷ đồng, gồm 85.000 tỷ đồng giao kế hoạch vốn và 85.000 tỷ đồng ứng trước từ ngân sách Trung ương. Khoản ứng trước dự kiến được hoàn trả bằng nguồn vốn bố trí trong những năm tiếp theo.

Theo hồ sơ của UBND TP. Hà Nội, Dự án gồm 5 tuyến đường sắt đô thị phát triển theo mô hình TOD, với tổng chiều dài dự kiến khoảng 253,5 km và 163 ga. Tổng nhu cầu vốn của gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay dự kiến lên tới 1.083.667,76 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Dự án vào tháng 9/2026 và lựa chọn liên danh do Công ty cổ phần Vinhomes - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC đứng đầu để đàm phán, ký kết hợp đồng.

Dự án đã được tổ chức khởi công ngày 22/6/2026. Đến ngày 15/10/2026, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội ký hợp đồng với liên danh nhà thầu. Các đơn vị hiện đang hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi để trình UBND TP. Hà Nội thẩm định, phê duyệt./.