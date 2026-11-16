Chứng khoán

Chứng khoán ngày 16/11: VN-Index tăng nhẹ, sắc đỏ chiếm ưu thế

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
19:14 | 16/11/2026
VN-Index thu hẹp đà tăng về cuối phiên đầu tuần khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Khối lượng khớp lệnh xuống thấp nhất trong khoảng hai tháng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
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VN-Index tăng gần 2 điểm

Sau tuần phục hồi tăng điểm, tâm lý thị trường cải thiện tốt hơn. VN-Index, dưới tác động tích cực của nhóm VinGroup, tăng điểm từ đầu phiên, hướng đến vùng giá quanh 1.755 điểm. Tuy nhiên thanh khoản ở mức rất thấp và mức độ phân hóa mạnh. Thị trường chịu áp lực bán ở vùng giá cao, áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong cuối phiên chiều.

Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 1,96 điểm (+0,11%) lên mức 1.736,89 điểm, trên hỗ trợ 1.730 điểm.

Chứng khoán ngày 16/11: VN-Index tăng nhẹ, sắc đỏ chiếm ưu thế
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 16/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 216 mã giảm giá, 51 mã giữ giá tham chiếu và 97 mã tăng giá.

Mặc dù chỉ số đóng cửa trong sắc xanh, độ mở nghiêng về sắc đỏ với 24/35 nhóm ngành kết phiên giảm điểm. Hàng tiêu dùng, bất động sản và chăn nuôi là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, gỗ, giấy - bao bì và cảng biển là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -0,66 điểm, về mức 1.844,25 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 17 mã giảm giá, 8 mã tăng giá và 5 mã giữ giá.

Thị trường vắng bóng cả bên mua và bên bán khi khối lượng khớp lệnh sụt giảm tới 32% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 526 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 11.877 tỷ đồng giảm 21,56% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm 0,07 điểm, về mức 254,91 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,74 điểm, lên mức 122,13 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tương đối cân bằng khi kết phiên với giá trị mua ròng đạt 21 tỷ đồng. Trong đó, VIC (+117 tỷ đồng), MSN (+62 tỷ đồng) và KDH (+41 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (-163 tỷ đồng), VCB (-53 tỷ đồng), VPB (-39 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng.

Thanh khoản xuống thấp nhất khoảng hai tháng

VN-Index có lúc vượt mốc 1.750 điểm trong phiên đầu tuần, song đà tăng thu hẹp khi áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm ngành. Chỉ số giữ được sắc xanh khi đóng cửa, chủ yếu nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và MCH. Trong khi đó, phần lớn các nhóm cổ phiếu giảm điểm, cho thấy mức tăng của chỉ số chưa phản ánh diễn biến chung trên thị trường.

Áp lực bán tập trung ở nhóm bất động sản và xây dựng, hai nhóm có diễn biến giá tích cực hơn mặt bằng chung trong nhiều phiên gần đây. HDC, KDH và CTD cùng giảm hơn 3%, trong khi DPG đóng cửa ở mức giá sàn. Diễn biến này làm suy yếu lực đỡ từ những cổ phiếu từng thu hút dòng tiền trong các phiên trước.

Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế ở nhóm ngân hàng, với mức giảm phổ biến từ 1,3% đến 2,5%. Nhiều cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số như VCB, CTG, BID, MBB, SHB và TCB đều kết phiên dưới tham chiếu. Cổ phiếu chứng khoán cũng chịu áp lực bán, với TCX, VCI, VIX và SSI cùng giảm hơn 1,5%.

Ở chiều tăng, một số cổ phiếu hàng tiêu dùng và bán lẻ ghi nhận mức tăng khá mạnh. MCH tăng 5,26%, trong khi DGW và DMX lần lượt tăng 3,29% và 3,2%. Đà tăng tập trung ở một số mã, trong khi lực cầu trên diện rộng vẫn yếu.

Chứng khoán ngày 16/11: VN-Index tăng nhẹ, sắc đỏ chiếm ưu thế
Về kỹ thuật, VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp. Ảnh: Đức Thanh

Khối lượng khớp lệnh xuống mức thấp nhất trong khoảng hai tháng và thấp hơn 32% so với bình quân 20 phiên. Thanh khoản co hẹp ngay cả khi VN-Index có lúc vượt 1.750 điểm, cho thấy lực mua ở vùng giá cao còn hạn chế. Sự phân hóa giữa chỉ số và phần lớn nhóm ngành thể hiện rõ khi lực đỡ từ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn đủ để VN-Index giữ sắc xanh cuối phiên, còn giao dịch ở nhiều nhóm cổ phiếu vẫn trầm lắng.

Về kỹ thuật, VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp. Chỉ số vẫn nằm trên đường hỗ trợ trung hạn nối các vùng đáy tháng 3, tháng 7 và tháng 10/2026, đồng thời giao dịch dưới đường xu hướng giảm hình thành từ tháng 9.

Với VN30, vùng quanh 1.840 điểm là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý, tương ứng với đường xu hướng nối các vùng đáy trong 3 tháng này. Việc VN-Index vượt 1.750 điểm trong phiên rồi thu hẹp đà tăng khi đóng cửa cho thấy nhịp hồi vẫn thiếu sự đồng thuận giữa thanh khoản và độ rộng thị trường./.

Mai Tấn
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