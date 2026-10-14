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Chứng khoán ngày 14/10: VN-Index lùi sát mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
17:06 | 14/10/2026
Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm dưới sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đưa VN-Index lùi sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Trong khi dòng tiền còn thận trọng, cổ phiếu thép và thủy sản trở thành điểm sáng, song chưa đủ sức tạo đà hồi phục cho thị trường.
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VN-Index giảm hơn 14 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục giảm điểm, chịu sức ép từ các cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi thanh khoản tiếp tục suy yếu. VN-Index đánh mất vùng đáy tháng 8/2026 và lùi sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Kết phiên, chỉ số giảm 14,55 điểm, tương đương 0,85%, xuống 1.704,87 điểm.

Chứng khoán ngày 14/10: VN-Index lùi sát mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 14/10

Cùng với việc thị trường đóng cửa giảm điểm độ rộng thị trường hôm nay nghiêng hẳn về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 158 mã giảm giá, 60 mã giữ giá tham chiếu và 119 mã tăng giá.

VN-Index điều chỉnh về điểm số, tuy nhiên độ mở cân bằng khi có 17/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Phân bón, giấy, bao bì và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thiết bị điện, y tế và vận tải hàng hóa là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -8,55 điểm, về mức 1.852,44 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 17 mã giảm giá, 10 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Tâm lý thận trọng là nguyên nhân khiến thanh khoản khớp lệnh tiếp tục thấp hơn (-14,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 584 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 13.732 tỷ đồng tăng 4,84% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0.91 điểm, lên mức 265,16điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,09 điểm, lên mức 123,94 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục “góp một tay” vào đà giảm của thị trường với giá trị bán ròng đạt -773 tỷ đồng. Trong đó, VIC -153 tỷ đồng, VHM -152 tỷ đồng, FRT -94 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, MBB 100 tỷ đồng, STB 44 tỷ đồng và HPG 29 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 3 tỷ đồng

Cổ phiếu thép, thủy sản hút dòng tiền

Áp lực từ các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục chi phối thị trường, trong khi dòng tiền chưa đủ mạnh để tạo lực đỡ cho chỉ số. Tuy vậy, một số nhóm ngành như thép, thủy sản ghi nhận diễn biến tích cực, cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh thanh khoản suy yếu.

Sức ép lớn nhất đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup khi VIC, VHM, VPL và VRE đồng loạt giảm giá. Trong đó, VHM giảm hơn 5,2%, mạnh nhất rổ VN30, đóng cửa tại mức thấp nhất phiên. Áp lực bán gia tăng vào cuối ngày khiến thanh khoản cổ phiếu này cao gấp đôi phiên trước. VIC giảm 1,62% và giao dịch dưới tham chiếu trong suốt phiên. Hai cổ phiếu này mỗi mã kéo VN-Index giảm hơn 5,7 điểm, trở thành tác nhân chính khiến chỉ số lùi sâu. VPL giảm 3,3%, còn VRE mất 1,54%; VIC, VHM và VPL đứng đầu danh sách cổ phiếu tác động tiêu cực đến chỉ số.

Diễn biến giữa các nhóm ngành tiếp tục phân hóa. Cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, năng lượng và viễn thông suy yếu, trong khi chứng khoán, bảo hiểm và phần mềm giao dịch tích cực hơn. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực điều chỉnh, như MWG giảm 1,74%, GVR giảm 2,94%, khiến lực đỡ thị trường thêm hạn chế.

Điểm sáng trong phiên chiều là nhóm thép với lực cầu cải thiện rõ rệt. NKG tăng trần 6,82%, HSG tăng 4,48%, HPG tăng 1,71%. Nhóm thủy sản cũng thu hút dòng tiền khi IDI đóng cửa tăng trần, cùng sắc xanh tại ANV và một số cổ phiếu cùng ngành. Sự trở lại của hai nhóm này góp phần cải thiện độ rộng thị trường so với phiên sáng. Tuy nhiên, trên HOSE, số mã giảm vẫn chiếm ưu thế với 163 mã, so với 128 mã tăng.

Chứng khoán ngày 14/10: VN-Index lùi sát mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa
VN-Index đã kiểm định ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm và thu hẹp một phần đà giảm khi đóng cửa. Ảnh: Đức Thanh

Thanh khoản thấp tiếp tục phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Khối lượng khớp lệnh thấp hơn 14,7% so với bình quân 20 phiên cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để hỗ trợ một nhịp hồi phục trên diện rộng. Dòng tiền tập trung vào một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ, trong khi áp lực bán vẫn hiện diện tại nhiều ngành.

Về diễn biến ngắn hạn, VN-Index đã kiểm định ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm và thu hẹp một phần đà giảm khi đóng cửa. Việc giữ được ngưỡng này tạo cơ sở cho khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong những phiên tới. Dù vậy, xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế. Khả năng hồi phục bền vững cần được củng cố bằng sự cải thiện của thanh khoản, độ rộng thị trường và lực cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn./.

Tấn Minh
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