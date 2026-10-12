Chứng khoán ngày 12/10: VN-Index giảm điểm, dòng tiền tìm đến ngân hàng và thép

VN-Index giảm hơn 14 điểm

Sau ba tuần giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến kém tích cực. VN-Index hồi phục nhẹ lên vùng 1.730 điểm trong phiên sáng, song thanh khoản ở mức rất thấp cho thấy lực cầu còn thận trọng. Sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số giảm trở lại, trong khi thanh khoản tăng theo chiều giảm giá. Kết phiên, VN-Index mất 14,11 điểm, tương đương 0,81%, xuống 1.720,98 điểm, chủ yếu chịu sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 12/10

Mặc dù thị trường đóng cửa giảm điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay khá cân bằng khi số cổ phiếu tăng không quá chênh lệch so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 154 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu và 148 mã giảm giá.

VN-Index đóng cửa giảm điểm và độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ với 19/35 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh. Gỗ, thép và sản xuất công nghiệp là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón, bất động sản và dầu khí là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -4,05 điểm, về mức 1.869,38 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 15 mã giảm giá, 13 mã tăng giá và 2 mã giữ giá.

Không còn xuất hiện những phiên “bùng nổ khối lượng” bởi những cái tên quen thuộc như SHB, NVL, thanh khoản khớp lệnh về mức thấp hơn (-11,6%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 578 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 12.977 tỷ đồng giảm -52,75% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +3,09 điểm, lên mức 264,69 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,49 điểm, lên mức 124,73 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -584 tỷ đồng. Trong đó, TCB -115 tỷ đồng, PNJ -105 tỷ đồng, FPT -91 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, HPG 128 tỷ đồng, HDB 31 tỷ đồng và NVL 18 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 36 tỷ đồng.

Cổ phiếu vốn hóa lớn chi phối đà giảm của chỉ số

Dù VN-Index giảm điểm, diễn biến tại các nhóm ngành có phần tích cực hơn khi phần lớn mức giảm của chỉ số đến từ bộ đôi cổ phiếu VIC và VHM. Trong khi đó, một số cổ phiếu ngân hàng và thép thu hút dòng tiền, góp phần hạn chế đà giảm của thị trường.

Nhóm ngân hàng phân hóa mạnh nhưng vẫn ghi nhận nỗ lực nâng đỡ chỉ số. SHB tăng 4%, VPB tăng 2,52%, ACB tăng trên 1,5% và TCB tăng 0,77%. Ở chiều ngược lại, BID, STB, LPB, MSB và SSB đóng cửa dưới tham chiếu.

Nhóm thép là điểm sáng khi NKG có thời điểm chạm giá trần, sau đó thu hẹp biên độ và đóng cửa tăng 6,9%. HPG và HSG cùng tăng khoảng 3%, cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở một số nhóm cổ phiếu dù thị trường chung chịu áp lực điều chỉnh.

Trong khi đó, nhóm dầu khí diễn biến kém tích cực, với phần lớn cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu. PLX và OIL giảm mạnh nhất, cùng mất khoảng 3%. Nhóm bán lẻ cũng giao dịch ảm đạm khi MWG, FRT và DGW giảm nhẹ.

Đáng chú ý, PNJ đảo chiều từ tăng trần trong phiên cuối tuần trước sang giảm hết biên độ, xuống 18.150 đồng/cổ phiếu. Mã này khớp lệnh hơn 19 triệu cổ phiếu và kết phiên không có dư mua, trong khi khối lượng chờ bán giá sàn còn hơn 250.000 cổ phiếu.

Với phiên giảm đầu tuần, VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh thứ tư liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Với phiên giảm đầu tuần, VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh thứ tư liên tiếp. Thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn 11,6% so với mức bình quân 20 phiên. Tuy nhiên, dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá cao hơn 9,8% so với nhóm giảm giá, cho thấy diễn biến giữa chỉ số và mặt bằng cổ phiếu có sự khác biệt.

Áp lực từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn có thể tiếp tục chi phối VN-Index trong các phiên tới, khiến chỉ số có khả năng kiểm định lại ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Dù vậy, sự cải thiện ở nhóm ngân hàng và thép cho thấy dòng tiền vẫn vận động có chọn lọc. Khả năng duy trì lực cầu tại các nhóm này, cùng diễn biến của VIC và VHM, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nhịp vận động tiếp theo của thị trường./.