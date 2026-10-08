Chứng khoán ngày 8/10: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục giảm điểm

VN-Index giảm hơn 14 điểm

Sau phiên giao dịch phân hóa với thanh khoản giảm, VN-Index hồi phục lên quanh 1.765 điểm trong phiên sáng, song lực cầu còn yếu và thanh khoản tiếp tục suy giảm.

Sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng kéo chỉ số đảo chiều giảm điểm, trong khi thanh khoản tăng cho thấy sức ép từ bên bán. Kết phiên, VN-Index giảm 14,42 điểm, tương đương 0,82%, xuống 1.738,97 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 8/10.

Cùng với việc đóng cửa giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 110 mã tăng giá, 56 mã giữ giá tham chiếu và 183 mã giảm giá.

VN-Index kết phiên trong sắc đỏ với 19/25 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Khai khoáng, dầu khí và thủy sản là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, gỗ, chứng khoán và thiết bị điện là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -17,2 điểm, về mức 1.877 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 20 mã giảm giá, 8 mã tăng giá và 1 mã giữ giá.

Thanh khoản khớp lệnh thị trường vẫn chưa có tín hiệu đột biến khi thấp hơn (-5,97%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 680 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15,981 tỷ đồng, tăng 4,69% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -3,6 điểm, về mức 256,22 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,02 điểm, ở mức 125,21 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -446 tỷ đồng. Trong đó, TCB (-153 tỷ đồng), HDB (-118 tỷ đồng), PNJ (-116 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, PLX (91 tỷ đồng), VIC (66 tỷ đồng) và PVT (62 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 10 tỷ đồng.

Sức ép bán gia tăng, dòng tiền tìm đến một số nhóm ngành

Diễn biến phân hóa trong phiên sáng chuyển sang áp lực bán trên diện rộng vào phiên chiều, khiến nhiều nhóm ngành đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tạo sức ép đáng kể lên chỉ số, trong khi lực cầu chỉ duy trì tại một số nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ.

VHM và VIC tác động tiêu cực nhất, lấy đi tổng cộng hơn 7 điểm của VN-Index. VHM giảm 3,4%, VIC giảm 0,9%. Sức ép từ các cổ phiếu lớn khiến VN30 kết phiên giảm hơn 17 điểm.

Xét theo nhóm ngành, nhóm chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh mạnh, với VDS giảm 3,93%, VND giảm 3,68%, VCK giảm 3,58% và VIX giảm 3,42%. Các mã VCI, MBS, AGR cũng đóng cửa trong sắc đỏ. Ở chiều ngược lại, HCM tăng 2,61%, EVS tăng 1,69%, còn DSC tăng nhẹ.

VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp, với mức giảm sâu hơn phiên trước. Ảnh: Đức Thanh

Tại nhóm bất động sản, ngoài VHM, nhiều cổ phiếu giảm đáng kể. DXS và TIG cùng giảm 3,57%, TCH giảm 3,23%, CEO giảm 2,94%, KDH giảm 2,21%. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn hỗ trợ một số mã, giúp BCM và NLG tăng hơn 1%; KBC, SIP, IJC, SCR và HQC tăng nhẹ.

Thủy sản và dầu khí là những điểm sáng trong phiên. ANV, IDI, VHC và GAS đóng cửa với mức tăng trên 4%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở từng nhóm ngành, dù chưa đủ sức tạo sự phục hồi trên diện rộng.

VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp, với mức giảm sâu hơn phiên trước. Thanh khoản tăng cùng với giá cổ phiếu giảm và sắc đỏ lan rộng cho thấy áp lực bán gia tăng. Dù vậy, khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn khoảng 5,97% so với mức bình quân 20 phiên.

Dòng tiền có xu hướng tham gia tại vùng giá thấp nhưng chưa cho thấy khả năng duy trì khi giá tăng. Thị trường tiếp tục phân hóa theo chất lượng doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng, trong khi xu hướng ngắn hạn vẫn ở trạng thái điều chỉnh, chưa xác nhận tín hiệu đảo chiều.

Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình thuộc các ngành sản xuất, xuất khẩu như thủy sản, nông nghiệp, dệt may có thể được chú ý. Một số doanh nghiệp đầu ngành vẫn duy trì tăng trưởng, trong khi giá cổ phiếu sau thời gian điều chỉnh đã đưa các chỉ số P/E, P/B về mức thấp hơn so với lịch sử.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, định giá thấp cần được xem xét cùng triển vọng kinh doanh và rủi ro của từng doanh nghiệp. Việc lựa chọn cổ phiếu cần dựa trên nền tảng hoạt động, khả năng duy trì tăng trưởng và mức giá phù hợp, đồng thời theo dõi sức cầu để đánh giá khả năng ổn định của thị trường./.