Chứng khoán

Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index giảm điểm sau hai phiên tăng liên tiếp, dòng tiền phân hóa

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
17:37 | 07/10/2026
Áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index quay đầu giảm sau hai phiên tăng liên tiếp. Dòng tiền vẫn tìm đến cổ phiếu bán lẻ và vận tải, song thanh khoản suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng và nhịp hồi phục chưa có sự đồng thuận.
aa
Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index hồi phục, dòng tiền vẫn chọn lọc Chứng khoán ngày 6/10: Thanh khoản khởi sắc, VN-Index đảo chiều tăng điểm

VN-Index giảm hơn 5 điểm

Sau phiên tăng điểm với lực cầu cải thiện vào cuối phiên, thị trường tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực tại một số nhóm cổ phiếu như bán lẻ, khoáng sản và cảng biển. Tuy nhiên, áp lực từ các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index dao động trong biên độ hẹp và đóng cửa trong sắc đỏ. Kết phiên, chỉ số giảm 5,69 điểm, tương đương 0,32%, xuống 1.753,39 điểm, tiếp tục nằm dưới vùng kháng cự 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index giảm điểm sau hai phiên tăng liên tiếp, dòng tiền phân hóa
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 7/10.

Mặc dù đóng cửa giảm điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay lại khá cân bằng khi số cổ phiếu giảm giá không quá chênh lệch so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 144 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu và 147 mã giảm giá.

VN-Index điều chỉnh khá mạnh về chỉ số, tuy nhiên độ mở có yếu tố cân bằng khi 17/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Vận tải hàng hóa, nông nghiệp và thủy sản là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thiết bị điện, giấy, bao bì và bất động sản là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -4,62 điểm, về mức 1.894,2 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 19 mã giảm giá, 11 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường có phần chậm nhịp giao dịch trở lại khi thấp hơn (-7,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 597 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15,226 tỷ đồng giảm -22,26% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -5,71 điểm, về mức 259,82 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,04 điểm, về mức 125,19 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá mạnh với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -911 tỷ đồng. Trong đó,PNJ (-399 tỷ đồng) , TCB (-111 tỷ đồng) HDB (-89 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, MSN (+44 tỷ đồng), BSR (+37 tỷ đồng) và VIB (+32 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng.

Dòng tiền thận trọng, thị trường tiếp tục tích lũy

Sau hai phiên tăng điểm, thị trường chứng khoán quay lại điều chỉnh khi áp lực bán tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù dòng tiền trở lại trong phiên chiều, giúp thu hẹp đà giảm, VN-Index vẫn đóng cửa mất 5,69 điểm, tương đương 0,32%, xuống 1.753,39 điểm. Thanh khoản suy giảm, trong khi diễn biến phân hóa tiếp tục chi phối giao dịch.

Trong phiên sáng, thị trường chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh. Sang phiên chiều, lực cầu cải thiện giúp nhiều cổ phiếu hồi phục, nhưng chưa đủ đưa chỉ số trở lại sắc xanh. VIC là mã gây giảm điểm nhiều nhất, cho thấy diễn biến của VN-Index vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhóm vốn hóa lớn.

Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index giảm điểm sau hai phiên tăng liên tiếp, dòng tiền phân hóa
Trong ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp.
Ảnh: Đức Thanh

Các nhóm ngành chủ chốt như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản chưa có sự đồng thuận. Nhóm chứng khoán giảm 1,17%, với nhiều mã điều chỉnh như SSI, HCM, VIX, VCI, VND, MBS và SHS. Nhóm ngân hàng giảm 0,33% khi VCB, BID, CTG, TCB và MBB cùng mất giá; trong khi VPB, HDB, ACB, MSB và VIB vẫn tăng.

Nhóm bất động sản giảm 0,86%, chịu sức ép từ VIC, VHM, VRE, NVL và DXG. Ở chiều ngược lại, BCM, KBC, KDH, IDC, SIP và NLG duy trì sắc xanh. Nhóm phần mềm cũng giảm 1,11%, chủ yếu do diễn biến tại FPT, ELC và PIA.

Điểm sáng của phiên tập trung ở nhóm bán lẻ và vận tải. Các cổ phiếu MSN, FRT, MWG, GMD, VSC và VOS tăng mạnh, tiếp nối đà giao dịch tích cực trong nhiều phiên gần đây. Nhóm năng lượng tăng 1,23%, với sự đóng góp của BSR, PVT, PVP và một số mã vận tải dầu khí. Tuy nhiên, PNJ tiếp tục giảm gần mức giá sàn, với khoảng 51,8 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương 10,1% lượng cổ phiếu lưu hành.

Thanh khoản giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn 7,1% so với bình quân 20 phiên. Diễn biến này cho thấy dòng tiền còn thận trọng, tập trung vào một số nhóm cổ phiếu có đà tăng tốt.

Mức giảm của VN-Index chưa lớn và chủ yếu chịu tác động từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Áp lực bán chưa quá mạnh, song tín hiệu xác nhận đảo chiều vẫn chưa xuất hiện. Sự phân hóa tại các nhóm ngành chủ chốt khiến khả năng hồi phục của chỉ số còn thiếu lực hỗ trợ đồng đều.

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp, với hỗ trợ quanh 1.730 điểm và kháng cự gần 1.775 điểm. VN30 vẫn suy yếu và giao dịch dưới đường trung bình 200 phiên. Để củng cố nhịp hồi phục, thị trường cần thanh khoản cải thiện cùng sự đồng thuận rõ hơn của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn./.

Tấn Minh
Từ khóa:
VN Index giảm điểm ngày 7/10 Thanh khoản thị trường chứng khoán giảm chỉ số VN30 giảm điểm nhóm ngành ngân hàng giảm giá nhóm cổ phiếu bán lẻ tăng điểm nhóm cổ phiếu vận tải tăng mạnh

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 2/10: Lực cầu bắt đáy chưa đủ giúp VN-Index hồi phục

Chứng khoán ngày 2/10: Lực cầu bắt đáy chưa đủ giúp VN-Index hồi phục

Chứng khoán ngày 28/9: Dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Chứng khoán ngày 28/9: Dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Chứng khoán ngày 25/9: VN-Index tăng điểm trở lại, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 25/9: VN-Index tăng điểm trở lại, dòng tiền vẫn thận trọng

Dành cho bạn

JICA hướng tới nâng cam kết ODA cho Việt Nam lên trên 100 tỷ Yên/năm

JICA hướng tới nâng cam kết ODA cho Việt Nam lên trên 100 tỷ Yên/năm

HDBank dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam, Á quân hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á

HDBank dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam, Á quân hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á

LPBank hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1, nâng tầm trải nghiệm thanh toán số

LPBank hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1, nâng tầm trải nghiệm thanh toán số

Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Hà Nội dồn lực giải ngân vốn đầu tư công trong chặng nước rút

Hà Nội dồn lực giải ngân vốn đầu tư công trong chặng nước rút

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Hỗ trợ đúng những gì doanh nghiệp cần

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Hỗ trợ đúng những gì doanh nghiệp cần

Đọc thêm

Chứng khoán phái sinh ngày 7/10: Giao dịch sôi động khi VN30-Index chưa vượt được mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 7/10: Giao dịch sôi động khi VN30-Index chưa vượt được mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - VN30-Index đảo chiều giảm khi nỗ lực vượt vùng 1.900 điểm bất thành. Sắc đỏ áp đảo trong rổ chỉ số. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tháng 10 giảm mạnh hơn cơ sở, khiến chênh lệch dương thu hẹp còn khoảng 0,2 điểm.
Khung pháp lý mới cho bước phát triển cao hơn của thị trường chứng khoán

Khung pháp lý mới cho bước phát triển cao hơn của thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Sau bước tiến về nâng hạng, thị trường chứng khoán cần tiếp tục nâng chất lượng, tính minh bạch và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư. Hoàn thiện Luật Chứng khoán và hành lang cho giao dịch điện tử được kỳ vọng tạo thêm không gian đổi mới, đồng thời nâng chuẩn an toàn trong giai đoạn phát triển mới.
Dòng vốn mới trong nhịp vận động của thị trường sau nâng hạng

Dòng vốn mới trong nhịp vận động của thị trường sau nâng hạng

(TBTCO) - Việc chính thức bước vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế lớn hơn cho chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, dòng tiền được dự báo sẽ phân hóa theo chất lượng và khả năng đầu tư của từng cổ phiếu, trong khi diễn biến thị trường từ nay đến cuối năm vẫn chịu tác động đáng kể từ lãi suất, dòng vốn ngoại và các yếu tố vĩ mô.
Chứng chỉ quỹ ETF hút mạnh dòng tiền

Chứng chỉ quỹ ETF hút mạnh dòng tiền

(TBTCO) - Trong khi giao dịch cổ phiếu, chứng quyền có bảo đảm thu hẹp, các sản phẩm chứng chỉ quỹ ETF vẫn hút dòng tiền với giá trị giao dịch tăng hơn 15% trong tháng 9/2026.
Hơn 38.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 38.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

(TBTCO) - Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục sôi động trong tuần qua, với tổng giá trị đạt 38.200 tỷ đồng, tập trung ở bất động sản, ngân hàng và tiêu dùng.
Chứng khoán phái sinh ngày 6/10: Chênh lệch dương duy trì

Chứng khoán phái sinh ngày 6/10: Chênh lệch dương duy trì

(TBTCO) - VN30 hồi phục phiên thứ hai liên tiếp, nhưng vẫn dừng ngay dưới ngưỡng tâm lý 1.900 điểm. Trên thị trường phái sinh, cả 4 kỳ hạn đều duy trì chênh lệch dương, trong khi thanh khoản hợp đồng tháng 10 tăng trở lại khi các nhà giao dịch gia tăng hoạt động.
Chứng khoán phái sinh tháng 9: Dòng tiền gia tăng ở hợp đồng tương lai VN100-Index

Chứng khoán phái sinh tháng 9: Dòng tiền gia tăng ở hợp đồng tương lai VN100-Index

(TBTCO) - Hợp đồng tương lai VN100-Index ghi nhận giao dịch bình quân gấp khoảng 3,9 lần tháng 8, dù quy mô còn nhỏ. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 9/2026 giảm 4,27% so với tháng trước, nhưng lượng hợp đồng mở cuối tháng tăng 41,31%.
Khối ngoại bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong phiên VN-Index duy trì sắc xanh

Khối ngoại bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong phiên VN-Index duy trì sắc xanh

(TBTCO) - Khối ngoại tăng mạnh bán ròng trong phiên 6/10, tổng giá trị bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng, với tâm điểm là cổ phiếu HDB và VJC, đồng thời tiếp tục giải ngân nhiều cổ phiếu khác.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quảng Trị: Thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 7.245 tỷ đồng

Quảng Trị: Thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 7.245 tỷ đồng

Tăng quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp, Nhà nước giám sát bằng dữ liệu

Tăng quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp, Nhà nước giám sát bằng dữ liệu

Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index giảm điểm sau hai phiên tăng liên tiếp, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index giảm điểm sau hai phiên tăng liên tiếp, dòng tiền phân hóa

Củng cố nền tảng, khơi thông động lực tăng trưởng cuối năm

Củng cố nền tảng, khơi thông động lực tăng trưởng cuối năm

Trung ương thảo luận về Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027

Trung ương thảo luận về Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027

Hải quan khu vực II mở rộng dư địa nguồn thu từ xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực II mở rộng dư địa nguồn thu từ xuất nhập khẩu

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không

Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +44.98
07/10 | +44.98 (7,818.93 +44.98 (+0.58%))
DJI +253.38
07/10 | +253.38 (51,521.28 +253.38 (+0.49%))
IXIC +122.58
07/10 | +122.58 (27,599.89 +122.58 (+0.45%))
NYA +133.06
07/10 | +133.06 (23,921.67 +133.06 (+0.56%))
XAX -50.41
07/10 | -50.41 (8,166.08 -50.41 (-0.61%))
BUK100P -8.71
07/10 | -8.71 (1,037.87 -8.71 (-0.83%))
RUT -16.84
07/10 | -16.84 (2,830.30 -16.84 (-0.59%))
VIX +0.79
07/10 | +0.79 (15.80 +0.79 (+5.27%))
FTSE -81.09
07/10 | -81.09 (10,460.60 -81.09 (-0.77%))
GDAXI -363.24
07/10 | -363.24 (25,085.95 -363.24 (-1.43%))
FCHI -88.74
07/10 | -88.74 (7,776.33 -88.74 (-1.13%))
STOXX50E -105.94
07/10 | -105.94 (6,166.29 -105.94 (-1.69%))
N100 -26.83
07/10 | -26.83 (1,856.86 -26.83 (-1.42%))
BFX -56.39
07/10 | -56.39 (5,513.60 -56.39 (-1.01%))
MOEX.ME -0.11
07/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -150.06
07/10 | -150.06 (24,130.50 -150.06 (-0.62%))
STI -93.10
07/10 | -93.10 (5,608.44 -93.10 (-1.63%))
AXJO -8.00
07/10 | -8.00 (8,727.70 -8.00 (-0.09%))
AORD -8.90
07/10 | -8.90 (8,894.60 -8.90 (-0.10%))
BSESN -429.11
07/10 | -429.11 (72,638.70 -429.11 (-0.59%))
JKSE -46.20
07/10 | -46.20 (6,146.72 -46.20 (-0.75%))
KLSE -21.57
07/10 | -21.57 (1,611.78 -21.57 (-1.32%))
NZ50 -16.08
07/10 | -16.08 (13,684.04 -16.08 (-0.12%))
KS11 -137.49
07/10 | -137.49 (6,803.90 -137.49 (-1.98%))
TWII -16.18
07/10 | -16.18 (49,806.37 -16.18 (-0.03%))
GSPTSE +130.96
07/10 | +130.96 (35,649.51 +130.96 (+0.37%))
BVSP -1,076.59
07/10 | -1,076.59 (205,835.30 -1,076.59 (-0.52%))
MXX +337.38
07/10 | +337.38 (65,312.46 +337.38 (+0.52%))
MERV +27,365.25
07/10 | +27,365.25 (2,896,853.25 +27,365.25 (+0.95%))
TA125.TA -60.92
07/10 | -60.92 (3,967.18 -60.92 (-1.51%))
CASE30 +22.60
07/10 | +22.60 (53,320.70 +22.60 (+0.04%))
JN0U.JO -205.69
07/10 | -205.69 (6,373.83 -205.69 (-3.13%))
DX-Y.NYB +0.49
07/10 | +0.49 (102.33 +0.49 (+0.48%))
125904-USD-STRD -43.23
07/10 | -43.23 (2,685.98 -43.23 (-1.58%))
XDB +0.51
07/10 | +0.51 (132.71 +0.51 (+0.38%))
XDE +0.35
07/10 | +0.35 (112.58 +0.35 (+0.31%))
000001.SS +11.74
07/10 | +11.74 (3,842.19 +11.74 (+0.31%))
N225 -648.27
07/10 | -648.27 (70,035.71 -648.27 (-0.92%))
XDN -0.08
07/10 | -0.08 (63.23 -0.08 (-0.13%))
XDA +0.11
07/10 | +0.11 (69.82 +0.11 (+0.15%))