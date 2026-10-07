Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index giảm điểm sau hai phiên tăng liên tiếp, dòng tiền phân hóa

VN-Index giảm hơn 5 điểm

Sau phiên tăng điểm với lực cầu cải thiện vào cuối phiên, thị trường tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực tại một số nhóm cổ phiếu như bán lẻ, khoáng sản và cảng biển. Tuy nhiên, áp lực từ các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index dao động trong biên độ hẹp và đóng cửa trong sắc đỏ. Kết phiên, chỉ số giảm 5,69 điểm, tương đương 0,32%, xuống 1.753,39 điểm, tiếp tục nằm dưới vùng kháng cự 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 7/10.

Mặc dù đóng cửa giảm điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay lại khá cân bằng khi số cổ phiếu giảm giá không quá chênh lệch so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 144 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu và 147 mã giảm giá.

VN-Index điều chỉnh khá mạnh về chỉ số, tuy nhiên độ mở có yếu tố cân bằng khi 17/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Vận tải hàng hóa, nông nghiệp và thủy sản là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thiết bị điện, giấy, bao bì và bất động sản là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -4,62 điểm, về mức 1.894,2 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 19 mã giảm giá, 11 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường có phần chậm nhịp giao dịch trở lại khi thấp hơn (-7,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 597 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15,226 tỷ đồng giảm -22,26% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -5,71 điểm, về mức 259,82 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,04 điểm, về mức 125,19 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá mạnh với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -911 tỷ đồng. Trong đó,PNJ (-399 tỷ đồng) , TCB (-111 tỷ đồng) HDB (-89 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, MSN (+44 tỷ đồng), BSR (+37 tỷ đồng) và VIB (+32 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng.

Dòng tiền thận trọng, thị trường tiếp tục tích lũy

Sau hai phiên tăng điểm, thị trường chứng khoán quay lại điều chỉnh khi áp lực bán tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù dòng tiền trở lại trong phiên chiều, giúp thu hẹp đà giảm, VN-Index vẫn đóng cửa mất 5,69 điểm, tương đương 0,32%, xuống 1.753,39 điểm. Thanh khoản suy giảm, trong khi diễn biến phân hóa tiếp tục chi phối giao dịch.

Trong phiên sáng, thị trường chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh. Sang phiên chiều, lực cầu cải thiện giúp nhiều cổ phiếu hồi phục, nhưng chưa đủ đưa chỉ số trở lại sắc xanh. VIC là mã gây giảm điểm nhiều nhất, cho thấy diễn biến của VN-Index vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhóm vốn hóa lớn.

Trong ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp.

Ảnh: Đức Thanh

Các nhóm ngành chủ chốt như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản chưa có sự đồng thuận. Nhóm chứng khoán giảm 1,17%, với nhiều mã điều chỉnh như SSI, HCM, VIX, VCI, VND, MBS và SHS. Nhóm ngân hàng giảm 0,33% khi VCB, BID, CTG, TCB và MBB cùng mất giá; trong khi VPB, HDB, ACB, MSB và VIB vẫn tăng.

Nhóm bất động sản giảm 0,86%, chịu sức ép từ VIC, VHM, VRE, NVL và DXG. Ở chiều ngược lại, BCM, KBC, KDH, IDC, SIP và NLG duy trì sắc xanh. Nhóm phần mềm cũng giảm 1,11%, chủ yếu do diễn biến tại FPT, ELC và PIA.

Điểm sáng của phiên tập trung ở nhóm bán lẻ và vận tải. Các cổ phiếu MSN, FRT, MWG, GMD, VSC và VOS tăng mạnh, tiếp nối đà giao dịch tích cực trong nhiều phiên gần đây. Nhóm năng lượng tăng 1,23%, với sự đóng góp của BSR, PVT, PVP và một số mã vận tải dầu khí. Tuy nhiên, PNJ tiếp tục giảm gần mức giá sàn, với khoảng 51,8 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương 10,1% lượng cổ phiếu lưu hành.

Thanh khoản giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn 7,1% so với bình quân 20 phiên. Diễn biến này cho thấy dòng tiền còn thận trọng, tập trung vào một số nhóm cổ phiếu có đà tăng tốt.

Mức giảm của VN-Index chưa lớn và chủ yếu chịu tác động từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Áp lực bán chưa quá mạnh, song tín hiệu xác nhận đảo chiều vẫn chưa xuất hiện. Sự phân hóa tại các nhóm ngành chủ chốt khiến khả năng hồi phục của chỉ số còn thiếu lực hỗ trợ đồng đều.

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp, với hỗ trợ quanh 1.730 điểm và kháng cự gần 1.775 điểm. VN30 vẫn suy yếu và giao dịch dưới đường trung bình 200 phiên. Để củng cố nhịp hồi phục, thị trường cần thanh khoản cải thiện cùng sự đồng thuận rõ hơn của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn./.