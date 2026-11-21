Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giảm hơn 100 USD/ounce, lùi về 3.524 USD/ounce. So với sáng hôm qua, kim loại quý mất 101 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 110 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang dao động gần vùng thấp nhất kể từ tháng 9/2025 và hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 8 tháng. Căng thẳng tái leo thang tại eo biển Hormuz chưa đủ sức kéo giá đi lên, trong khi nhà đầu tư tiếp tục thu hẹp tỷ trọng nắm giữ hàng hóa.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Áp lực lên vàng gia tăng khi đồng USD duy trì ở vùng cao và thị trường đặt cược nhiều hơn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12. Đồng USD hiện ở gần mức cao nhất trong 19 tháng, khiến vàng - mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, cho biết hoạt động bán tháo và thanh lý các vị thế đầu tư đang diễn ra trên diện rộng. Theo ông, kỳ vọng Fed sớm tăng lãi suất, cùng nguy cơ lạm phát kéo dài, có thể đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD lên cao, qua đó tiếp tục gây sức ép lên giá vàng.

Các nhà phân tích nhận định lợi suất trái phiếu cần đảo chiều giảm để vàng có thể hình thành vùng đáy bền vững. Khi thị trường chưa tin rằng lãi suất đã đạt đỉnh, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF có thể tiếp diễn. Nếu lợi suất bắt đầu đi xuống, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến vùng đáy và tốc độ phục hồi của kim loại quý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 20/11, giá vàng trong nước nối tiếp đà giảm sâu ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 128,7 - 134,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 128,3 - 134,2 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 2,7 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 129,3 - 133,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn giao dịch ở ngưỡng 128,3 - 133,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 3,8 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch tại 128,7 - 132,7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, SJC giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn về giao dịch ở ngưỡng 128 - 134 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 127,8 - 132 triệu đồng/lượng.