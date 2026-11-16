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Giá vàng hôm nay ngày 16/11: Vàng thế giới tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce, trong nước đi ngang

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:36 | 16/11/2026
(TBTCO) - Vàng thế giới giao dịch ở mức 3.885 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng phổ biến ở 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn dao động 132,7 - 137,8 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay ở mức 3.885 USD/ounce, tiếp tục thấp hơn ngưỡng 3.900 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, giá tương đương khoảng 121,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này khiến các chuyên gia Phố Wall thận trọng hơn về triển vọng trong tuần 16 - 20/11. Khảo sát hằng tuần của Kitco với 13 chuyên gia cho thấy 62% dự báo giá vàng giảm, 23% nhận định giá đi ngang hoặc chưa rõ xu hướng, 15% kỳ vọng giá tăng. Tâm lý nghiêng về chiều giảm xuất hiện sau khi kim loại quý liên tiếp đánh mất các mốc hỗ trợ.

Giá vàng hôm nay ngày 16/11: Vàng thế giới tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce, trong nước đi ngang
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Ông Waleed Said - chuyên gia phân tích tại GivTrade, cho rằng lạm phát vẫn cao và khó sớm trở về mục tiêu 2%. Theo ông, thị trường đã tính đến khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12; đợt tăng dự kiến ngày 9/12 có thể là bước khởi đầu cho quá trình thắt chặt tiếp theo. Kỳ vọng lãi suất tăng gây sức ép lên vàng, khiến kim loại quý có thể là tài sản đầu tiên được thị trường định giá lại.

Nhà đầu tư cá nhân cũng giảm kỳ vọng giá đi lên. Trong 160 lượt bình chọn của Kitco, khoảng 42% dự báo vàng tăng, 38% dự báo giảm và 21% cho rằng giá đi ngang hoặc tích lũy. So với tuần trước, tỷ lệ dự báo tăng giảm từ 68% xuống 42%, trong khi tỷ lệ dự báo giảm tăng từ 15% lên 38%. Dù vậy, nhóm kỳ vọng giá phục hồi vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất.

Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi các số liệu kinh tế Mỹ và phát biểu từ quan chức Fed. Ngày 16/11 có chỉ số sản xuất Empire State; ngày 17/11 là số liệu doanh số bán lẻ. Biên bản cuộc họp Fed công bố ngày 18/11 được giới đầu tư chú ý để tìm thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất. Ngày 19/11, thị trường đón chỉ số sản xuất Philly Fed và số liệu trợ cấp thất nghiệp; đến ngày 20/11, tuần giao dịch khép lại với chỉ số niềm tin tiêu dùng Michigan.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 15/11, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ giao dịch ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 133,8 - 137,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá so với phiên trước, giao dịch ở ngưỡng 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC kết phiên lần lượt ở ngưỡng 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng và 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
Từ khóa:
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Cập nhật: 16/11/2026 07:30

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