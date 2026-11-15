Chứng khoán tuần mới (16/11 - 22/11): Chờ diễn biến lãi suất và cổ phiếu công nghệ

Nhịp hồi chưa đủ mạnh để xác lập xu hướng

VN-Index khép lại tuần giao dịch 9/11 - 13/11 với mức tăng 9,6 điểm, tương đương 0,55%, lên 1.734,9 điểm, qua đó chấm dứt chuỗi hai tuần giảm liên tiếp. Tuy nhiên, diễn biến trong tuần cho thấy nhịp phục hồi vẫn chưa thực sự vững chắc. Sau 2 phiên giảm đầu tuần, tai phiên 10/11 - 11/11, VN-Index lấy lại tổng cộng 32,6 điểm, lên 1.746,9 điểm, trước khi áp lực bán quay trở lại trong những phiên cuối tuần. Theo thống kê của Chứng khoán Pinetree, tổng giá trị giao dịch đạt 74.848 tỷ đồng, bình quân mỗi phiên giảm khoảng 11% so với tuần trước.

Độ rộng thị trường cũng chưa đồng thuận với mức tăng của chỉ số. Trong phần lớn các phiên, số cổ phiếu giảm vẫn chiếm ưu thế. Chỉ số vẫn đang phụ thuộc vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Riêng VIC đóng góp gần 13,95 điểm tăng, vượt xa các mã đứng sau như VJC, STB, LPB hay POW. Ở chiều ngược lại, MCH lấy đi khoảng 1,66 điểm, BSR gần 0,91 điểm, VNM 0,72 điểm và GAS khoảng 0,67 điểm.

Đáng chú ý, FPT cũng nằm trong nhóm tác động giảm tới chỉ số, trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ toàn cầu chịu nhiều biến động. Đây cũng là tâm điểm chịu áp lực bán ròng tuần qua của dòng vốn ngoại.

Tính chung cả tuần, khối ngoại đã bán ròng 914 tỷ đồng. Trong đó, riêng cổ phiếu FPT bị bán ròng hơn 890 tỷ đồng, vượt xa các cổ phiếu khác như STB bị bán ròng gần 162 tỷ đồng, PNJ bị bán ròng gần 109 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân tích cực vào một số cổ phiếu như POW, VIX, HDB, TCB hay cổ phiếu nhóm xây dựng bất động sản như DXG, CTD và VHM.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng nhiều nhất tuần qua

Hồi hộp chờ tín hiệu từ cổ phiếu công nghệ

Tuần tới, Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý 3 ngày 17/11 có thể tạo tác động tiêu cực tiếp tục lan tỏa tới nhóm cổ phiếu công nghệ trong nước trong các phiên tới. Kết quả kinh doanh quý của Nvidia được chờ đợi như một chỉ dấu về sức khỏe của chu kỳ đầu tư AI, sau giai đoạn các cổ phiếu công nghệ và bán dẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Nhìn rộng hơn về diễn biến suy giảm của làn sóng cổ phiếu AI, Ông Nguyễn Duy Anh, CFA là Giám đốc Quản lý Danh mục Đầu tư tại Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF), cho rằng khi dòng vốn toàn cầu giảm mức độ tập trung vào các chủ đề AI, một phần dòng tiền có thể tìm kiếm cơ hội tại những thị trường có mức định giá hấp dẫn hơn. Nhờ đó, Việt Nam có thể nằm trong nhóm được chú ý trong kịch bản tái phân bổ này.

Ngoài ra, biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp Mỹ cũng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất. Trong nước, câu chuyện lãi suất cũng tạo thêm một biến số cho thị trường. Gần nhất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các khu vực yêu cầu thanh tra, kiểm tra về việc giảm lãi suất. Nếu mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm thực chất, đây có thể là yếu tố hỗ trợ chi phí vốn của doanh nghiệp và tâm lý đối với các nhóm doanh nghiệp nhạy cảm với lãi suất.

Ông Nguyễn Đức Anh, chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, đánh giá nhịp tăng trong hai phiên giữa tuần qua đang thiên về một nhịp phục hồi yếu. Theo ông, diễn biến của nhóm VN30-Index yếu hơn chỉ số chung, thanh khoản bình quân giảm 11% so với tuần trước cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển ra khỏi nhóm này. Theo chuyên gia từ Pinetree, thị trường khó tăng được khi thiếu đi sự dẫn dắt từ nhóm vốn hóa lớn. Áp lực bán ròng từ khối ngoại cũng là một yếu tố kéo giảm chỉ số.

“Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng và sẽ đánh giá lại vị thế ngắn hạn khi VN-Index đóng cửa trên đường MA50 ngày”, ông Đức Anh cho hay.

Đáng chú ý, phiên cuối tuần, thị trường có thời điểm chịu sức ép khá mạnh từ diễn biến bên ngoài. Theo số liệu từ Chứng khoán Kirin (CSI), VN-Index có lúc xuyên xuống dưới vùng 1.720 điểm nhưng sau đó thu hẹp đáng kể mức giảm và bảo vệ được vùng hỗ trợ này. Khối lượng khớp lệnh phiên cuối tuần đạt mức cao nhất tuần và cao hơn khoảng 20% so với bình quân 20 phiên.

Chuyên gia từ CSI đánh giá sự hồi phục từ vùng thấp là tín hiệu đáng chú ý và cho rằng khả năng VN-Index tiếp tục xuất hiện những nhịp hồi “zích zắc” trong tuần tới vẫn hiện hữu. Tuy vậy, vẫn cần chờ một tín hiệu bùng nổ rõ hơn về thanh khoản trước khi gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Sau một tuần tăng điểm nhưng còn thận trọng, khả năng VN-Index đi xa hơn sẽ phụ thuộc vào việc dòng tiền có quay trở lại nhóm vốn hóa lớn hay không. Trong khi đó, biến động của nhóm công nghệ toàn cầu và kết quả kinh doanh Nvidia có thể trở thành phép thử tâm lý mới. Còn ở trong nước, những chuyển động thực chất của mặt bằng lãi suất sẽ là một yếu tố hỗ trợ đáng theo dõi.