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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

21:45 | 14/11/2026
(TBTCO) - Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Campuchia tươi đẹp, gặp lại Chủ tịch Hun Sen - người bạn gần gũi, thân thiết lâu năm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; cảm ơn Chủ tịch Hun Sen cùng các nhà lãnh đạo và nhân dân Campuchia về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam ủng hộ và tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Campuchia, thúc đẩy hợp tác và phát huy những giá trị chung của Cộng đồng Pháp ngữ.

Chủ tịch Hun Sen nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trở lại Campuchia để tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20; nhấn mạnh sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trong việc tổ chức thành công sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng này cũng như góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Chủ tịch Hun Sen chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách tổ chức bộ máy và triển khai các quyết sách chiến lược sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh thành tựu của Việt Nam cũng chính là thành tựu và cơ hội phát triển cho Campuchia; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tiếp tục nâng cao vai trò và vị thế ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen
Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hun Sen đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Campuchia cũng như trong việc củng cố, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Campuchia trong nhiều thập kỷ qua; chúc mừng những thành tựu phát triển của Campuchia và tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu, Campuchia sẽ thực hiện thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra và tổ chức thành công bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2027 và bầu cử Quốc hội năm 2028.

Chủ tịch Hun Sen khẳng định, Campuchia luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; nhấn mạnh quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc đã được thử thách, tôi luyện qua nhiều giai đoạn lịch sử, trở thành tài sản chung vô giá, cần được các thế hệ hai nước tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, nhất trí tiếp tục phát huy vai trò định hướng chiến lược của quan hệ hai Đảng đối với tổng thể quan hệ Việt Nam - Campuchia, duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh trao đổi, tham vấn giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, kịp thời trao đổi và phối hợp xử lý những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương; nhất trí tập trung triển khai hiệu quả các kết quả và thỏa thuận đạt được tại Cuộc gặp cấp cao hai Đảng tháng 2/2026, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm các thỏa thuận hợp tác đi vào thực chất, mang lại những kết quả cụ thể, có thể đo lường được.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố hợp tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh khu vực biên giới, tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm mạng; thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, trong đó ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, tạo thuận lợi cho thương mại biên giới, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, năng lượng, nhất là cao su, lúa gạo, y tế, ngân hàng, chuyển đổi số và giáo dục - đào tạo.

Hai bên khuyến khích các cơ quan chức năng chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án hợp tác trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn đọng, thúc đẩy phân giới cắm mốc đối với phần biên giới còn lại, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý về quản lý biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hai lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Campuchia mang ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định và phát triển lâu dài của mỗi nước; nhấn mạnh hai Đảng, hai nước luôn coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ song phương; nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Hai nước kiên trì nguyên tắc không để bất cứ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này chống phá lợi ích của nước kia.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị cùng phát triển Việt Nam - Campuchia 2027, hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, gắn các hoạt động kỷ niệm với việc thúc đẩy những kết quả hợp tác cụ thể, góp phần tạo động lực mới cho quan hệ hai nước trong giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời hỏi thăm sức khỏe của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Hun Sen và gửi lời mời Chủ tịch Hun Sen thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới./.

Theo TTXVN
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