Bộ Tài chính tập huấn kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn

Tham dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên: Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cảnh; Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Tuấn. Về phía Bộ Tài chính có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Lương Thuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Thị Huệ, cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham mưu công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Thị Huệ cho biết, ngày 15/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 164/2026/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) Phạm Thị Huệ phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Nghị định số 164/2026/NĐ-CP tập trung kiểm soát thực chất tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại các vị trí nhạy cảm; nâng ngưỡng kê khai đối với tài sản lớn (từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng trở lên đối với từng loại tài sản) và tăng cường xác minh ngẫu nhiên hằng năm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế tại các cơ quan, đơn vị, việc kê khai, rà soát bản kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm hay quản lý hồ sơ đôi khi vẫn còn vướng mắc hoặc chưa thực sự đồng bộ.

Chính vì vậy, việc tổ chức Hội nghị tập huấn về Nghị định số 164/2026/NĐ-CP là rất cần thiết và kịp thời.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Đây là dịp quan trọng để các đại biểu cập nhật, nắm vững những điểm mới trong các quy định pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, đặc biệt là các nội dung về kiểm soát tài sản, thu nhập; hiểu đúng các hướng dẫn, các nội dung cần kê khai; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai việc kê khai, tiếp nhận, bàn giao, quản lý và công khai bản kê khai tại từng cơ quan, đơn vị.

Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cảnh trình bày tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đồng thời, thống nhất quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham mưu triển khai công tác này.

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn thông tin tổng quan công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; thực trạng xác minh, các sai sót phổ biến và khung pháp lý phòng, chống tham nhũng; đồng thời quán triệt, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập (bao gồm các quy định mới của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Luật số 132/2025/QH15, đặc biệt là việc cập nhật các nội dung mới theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 164/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026.

Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Tuấn trình bày tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Các đại biểu cũng được Cục trưởng Nguyễn Văn Cảnh hướng dẫn về đối tượng, thời điểm kê khai và phạm vi tài sản phải kê khai theo quy định mới (chú ý các mức giá trị tài sản phải kê khai và kê khai bổ sung biến động theo quy định hiện hành); thao tác kê khai tài sản, thu nhập theo đúng mẫu tại Nghị định số 164/2026/NĐ-CP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc, tình huống thực tế tại cơ quan, đơn vị mình để cùng các báo cáo viên thảo luận, giải đáp thấu đáo.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Lương Thuyết đề nghị, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát tài sản, thu nhập đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý; chủ động rà soát, đôn đốc việc kê khai đảm bảo đúng đối tượng, đúng thời gian và chất lượng theo quy định.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính Nguyễn Lương Thuyết phát biểu bế mạc. Ảnh: Đức Minh

Đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác tham mưu, kiểm soát tài sản, thu nhập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ hồ sơ, dữ liệu kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham gia tập huấn cần nắm vững những điểm mới trong các quy định pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, đặc biệt các nội dung về kiểm soát tài sản, thu nhập; hiểu đúng các hướng dẫn, các nội dung cần kê khai tài sản, thu nhập để về cơ quan, đơn vị triển khai công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập đảm bảo đúng theo quy định./.