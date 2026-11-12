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Bảo hiểm nhân thọ: Chất lượng phục vụ nhìn từ khâu chi trả

17:17 | 12/11/2026
(TBTCO) - Mất đi người thân, nỗi đau còn chưa nguôi, những người ở lại đã phải gắng gượng lo cho cuộc sống trước mắt. Nếu người ra đi là trụ cột kinh tế, từ chi tiêu hàng ngày đến chuyện học hành của con cái, nhiều khoản trong nhà phải thu xếp lại. Trong những ngày ấy, gia đình cần biết phải liên hệ với ai, chuẩn bị những giấy tờ gì và bao giờ có thể nhận được tiền chi trả bồi thường. Chất lượng phục vụ ở khâu chi trả thể hiện qua cách doanh nghiệp bảo hiểm giải đáp những câu hỏi ấy, giúp gia đình hoàn tất thủ tục và nhận quyền lợi kịp thời.
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Bảo hiểm nhân thọ: Chất lượng phục vụ nhìn từ khâu chi trả
Đại diện Sunlife và TPBank chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng.

Thuận tiện hơn khi nộp và theo dõi hồ sơ chi trả

Từ ngày 9/3/2026, khách hàng cá nhân là bên mua bảo hiểm của Manulife Việt Nam có thể gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi trên trang Hợp đồng của tôi hoặc ứng dụng Manulife Vietnam. Qua ứng dụng, khách hàng có thể xem lại yêu cầu đã gửi và theo dõi tình trạng xử lý để chủ động liên hệ khi cần.

Từ ngày 13/1/2026, Hanwha Life Việt Nam cho phép khách hàng bổ sung chứng từ trực tuyến. Khi hồ sơ còn thiếu giấy tờ, khách hàng có thể gửi bổ sung từ xa.

Tại Prudential Việt Nam, khách hàng có thể tra cứu tình trạng giải quyết quyền lợi ngay trên Zalo Mini App của doanh nghiệp. Với Daiichi Life Việt Nam, khách hàng có thể theo dõi từng hồ sơ theo mã yêu cầu trên Dai-ichi Connect. Khi cần bổ sung chứng từ hoặc khi đã có kết quả, doanh nghiệp gửi thông báo qua ứng dụng và email khách hàng đã đăng ký.

Việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp gia đình khách hàng bớt thời gian đi lại, nhất là khi đang chăm người thân nằm viện. Sau khi gửi hồ sơ, gia đình khách hàng có thể theo dõi tiến độ và bổ sung chứng từ từ xa nếu được yêu cầu. Khi hồ sơ được chấp thuận, thông tin rõ ràng về thời điểm chi trả giúp gia đình chủ động thu xếp các khoản chi trước mắt.

Những khoản chi trả sau biến cố

Tháng 6/2026, Anh Đ.Đ.N tại Hà Nội tham gia bảo hiểm của Sun Life Việt Nam qua TPBank, với mức phí 15 triệu đồng mỗi năm. Anh là lao động chính trong gia đình. Khi anh đột ngột qua đời vì tai biến, Sun Life và TPBank đã nhanh chóng hướng dẫn người thân hoàn thiện hồ sơ và chi trả cho gia đình anh Đ.Đ.N số tiền là 800 triệu đồng. Khoản tiền này không thể bù đắp sự mất mát của một người thân. Nhưng trong những thời điểm khó khăn, sự chuẩn bị từ trước có thể trở thành một điểm tựa thiết thực. Với gia đình anh N., khoản chi trả giúp giảm bớt áp lực tài chính trước mắt, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và tiếp tục chăm lo cho con nhỏ.

“Trong lúc gia đình còn nhiều bối rối và đau buồn trước sự mất mát quá lớn, chúng tôi nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ rất kịp thời từ Sunlife Việt Nam cũng như TPBank. Khoản chi trả này không thể bù đắp được mất mát về tinh thần, nhưng phần nào giảm gánh nặng tài chính, giúp chúng tôi sớm ổn định lại cuộc sống và tiếp tục lo cho con”, đại diện gia đình chia sẻ.

Với một gia đình khác, khoản tiền bảo hiểm giúp san sẻ chi phí chữa bệnh. Theo thông tin Generali Việt Nam công bố mới đây, mẹ của một khách hàng phải phẫu thuật đục thủy tinh thể đã được doanh nghiệp nhanh chóng chi trả hơn 12,7 triệu đồng cho các chi phí điều trị và phẫu thuật thuộc phạm vi bảo hiểm.

Tại Đà Nẵng, Generali Việt Nam đã chi trả 600 triệu đồng cho gia đình một khách hàng tham gia bảo hiểm qua PVcomBank từ tháng 2/2025. Sau khi rủi ro xảy ra, khách hàng đã được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ chi trả bồi thường. Đại diện gia đình chia sẻ, khoản tiền bảo hiểm giúp gia đình khách hàng bớt áp lực tài chính và yên tâm hơn khi thu xếp lại cuộc sống.

Đầu tháng 7/2026, BIDV MetLife giải quyết quyền lợi cho một khách hàng bị đột quỵ, phải điều trị dài ngày. Khách hàng tham gia bảo hiểm qua BIDV Chi nhánh Thành Đô. Tổng giá trị quyền lợi hơn 761,9 triệu đồng, gồm khoảng 679 triệu đồng quyền lợi bệnh nan y và gần 82,9 triệu đồng quyền lợi miễn đóng phí.

Tại Lai Châu, sau trận lũ ngày 18/7/2026 khiến một khách hàng gặp nạn, Prudential Việt Nam đã nhanh chóng rà soát hợp đồng và hỗ trợ gia đình làm thủ tục yêu cầu chi trả. Sáng ngày 25/7/2026, doanh nghiệp ra quyết định chi trả gần 200 triệu đồng, bao gồm giá trị quỹ của hợp đồng.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chi trả khoảng 55.733 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm, tăng 21,5% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu phí ước đạt 101.621 tỷ đồng, giảm 4%. Doanh thu phí khai thác mới ước đạt 15.894 tỷ đồng.

Báo cáo số liệu từ Sun Life Việt Nam cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, doanh nghiệp đã chi trả 490 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm, tăng 22% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Daiichi Life Việt Nam chi trả hơn 3.100 tỷ đồng cho trên 196.000 trường hợp. Cùng kỳ, Hanwha Life Việt Nam ghi nhận hơn 794 tỷ đồng ở chỉ tiêu chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm.

Sau biến cố, có gia đình phải lo viện phí cho những ngày điều trị tiếp theo, có gia đình phải thu xếp lại cuộc sống khi mất đi người trụ cột. Giữa những bộn bề ấy, được hướng dẫn rõ ràng ngay từ lần đầu liên hệ và được báo hồ sơ đã giải quyết đến đâu giúp người thân khách hàng bớt một mối lo. Khi khoản tiền theo hợp đồng được chi trả đúng lúc, gia đình có thêm nguồn tài chính để trang trải những khoản chi trước mắt. Với những người ở lại, giá trị của hợp đồng bảo hiểm hiện rõ khi khoản tiền được chi trả đúng lúc họ đang lo thu xếp lại cuộc sống./.

Hồng Chi
Từ khóa:
bảo hiểm nhân thọ chi trả quyền lợi bảo hiểm

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Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30