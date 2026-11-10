Thị trường

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

06:37 | 10/11/2026
Giá heo hơi hôm nay (10/11) tại miền Nam lấy lại đà tăng. Theo đó, ba tỉnh thành miền Tây là An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng chứng kiến giá nhích 1.000 đồng/kg. Ngược lại, tại miền Bắc giá bất ngờ đảo chiều giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg và miền Trung - Tây Nguyên duy trì xu hướng đi ngang.
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Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng
Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều giữa các miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm trở lại sau chuỗi phiên tăng mạnh. Mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua toàn khu vực về khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tuyên Quang là địa phương giảm mạnh nhất, với mức điều chỉnh 2.000 đồng/kg, xuống còn 46.000 đồng/kg. Mức giá này cũng đang được ghi nhận tại Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, trở thành nhóm địa phương có giá thu mua thấp nhất miền Bắc.

Tại Quảng Ninh và Phú Thọ, giá heo hơi cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 47.000 đồng/kg. Đáng chú ý, bốn địa phương từng dẫn đầu cả nước gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, từ 49.000 đồng/kg xuống 48.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định. Theo khảo sát, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 46.000 - 47.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Trong đó, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 47.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng duy trì mức 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một số địa phương, trái ngược với xu hướng giảm ở miền Bắc. Cụ thể, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Sau điều chỉnh, An Giang và Cần Thơ lên mức 45.000 đồng/kg, còn Vĩnh Long đạt 46.000 đồng/kg. Đồng Tháp tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 47.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh duy trì giá thu mua 46.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau ổn định ở mức 45.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước hôm nay đã hạ nhiệt tại miền Bắc sau một vài ngày neo đỉnh, trong khi miền Nam tiếp tục nhích nhẹ và miền Trung - Tây Nguyên duy trì trạng thái lặng sóng. Theo đó, khung giá thu mua heo hơi toàn quốc được điều chỉnh thu hẹp về khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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