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Ngày 8/11: Giá cao su thế giới đồng loạt đảo chiều giảm

07:37 | 08/11/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (8/11) đồng loạt đảo chiều giảm trên các sàn giao dịch lớn châu Á. Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM giảm từ 1,49 - 2,77%; Tại Trung Quốc, các hợp đồng cao su tự nhiên trên sàn SHFE mất từ 1,69 - 1,87%, trong khi giá cao su TSR20 tại Singapore giảm từ 1,78 - 1,98%.
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Ngày 8/11: Giá cao su thế giới đồng loạt đảo chiều giảm
Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 11/2026 ở mức 433 Yên/kg, giảm 2,77%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 414,80 Yên/kg, giảm 1,49%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) đi ngang mức 92,4 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.050 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,69%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.585 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,87%.

Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 12 được giao dịch sôi động nhất giảm 270 Nhân dân tệ (1,72%) xuống 15.385 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức ở mức 237,30 Cent/kg, giảm 1,78%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 237,30 Cent/kg, giảm 1,98%.

Áp lực giảm giá xuất hiện đồng thời tại ba sàn giao dịch lớn tại châu Á, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Đặc biệt, một số hợp đồng giao hàng trong những tháng đầu năm 2027 cũng giảm tương đối mạnh, cho thấy sức ép không chỉ tập trung ở kỳ hạn gần.

Trong ngắn hạn, giá cao su thế giới có nguy cơ tiếp tục chịu áp lực giảm, đặc biệt nếu lực mua không sớm phục hồi tại hai thị trường Nhật Bản và Trung Quốc. Xu hướng trong tuần giao dịch tiếp theo sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì các vùng giá hiện tại, sức mua của ngành công nghiệp lốp xe và tín hiệu phục hồi nhu cầu từ Trung Quốc.

Giá cao su trong nước

Trái với xu hướng giảm trên các sàn quốc tế, giá cao su trong nước tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp được khảo sát.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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