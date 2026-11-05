Thị trường

Ngày 5/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tăng giảm đan xen

06:23 | 05/11/2026
Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (5/11) tăng giảm đan xen. Cụ thể, giá cao su tại Nhật Bản tăng nhẹ ở phần lớn kỳ hạn; thị trường Thái Lan và Trung Quốc đồng loạt đi xuống; sàn Singapore cũng chịu áp lực bán mạnh với mức giảm trên 2%. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tiếp tục duy trì ổn định.
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Ngày 5/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tăng giảm đan xen
Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 447 Yên/kg, tăng 0,89%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 426,50 JPY/kg, tăng 0,26%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,19 Baht (0,2%) xuống mức 94,57 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.475 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,43%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.085 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,78%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 242,20 Cent/kg, giảm 2,50%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 242,10 Cent/kg, giảm 2,22%.

Thị trường cao su thế giới bước vào phiên giao dịch với xu hướng phân hóa rõ rệt giữa ba sàn giao dịch lớn tại châu Á. Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM duy trì sắc xanh. Trái ngược với thị trường Nhật Bản, giá cao su tự nhiên trên sàn SHFE đồng loạt giảm từ 0,43% - 0,78%. Tại Singapore, giá cao su TSR20 cũng suy yếu khi đồng loạt giảm 2,22 - 2,50%.

Sự suy giảm đồng thời tại Thượng Hải,Singapore và thị trường Thái Lan cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế ở hai thị trường này.

Trong ngắn hạn, giá cao su thế giới có thể tiếp tục biến động mạnh khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng tiêu thụ nguyên liệu của ngành sản xuất lốp xe và ô tô, đặc biệt tại Trung Quốc. Bên cạnh nhu cầu công nghiệp, nguồn cung từ các quốc gia sản xuất cao su lớn ở Đông Nam Á và điều kiện thời tiết tại vùng khai thác là những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng giá.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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