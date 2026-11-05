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Ngày 5/11: Giá cà phê giảm sâu, hồ tiêu đi ngang

06:32 | 05/11/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (5/11) tiếp tục điều chỉnh giảm từ 500 - 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại Tây Nguyên trong khoảng 83.300 - 84.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận điều chỉnh mới tại các vùng sản xuất trọng điểm.
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Ngày 5/11: Giá cà phê giảm sâu, hồ tiêu đi ngang
Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiếp tục giảm từ 500 - 700 đồng/kg

Theo khảo sát sáng nay (5/11), giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục điều chỉnh giảm từ 500 - 700 đồng/kg so với phiên giao dịch trước. Đây là diễn biến nối tiếp xu hướng đi xuống của thị trường nội địa trong những ngày đầu tháng 11, bất chấp việc giá Robusta thế giới từng phục hồi trong hai phiên liên tiếp.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 500 đồng/kg, xuống còn 84.000 đồng/kg, tiếp tục là mức thu mua cao nhất trong số các địa phương được khảo sát. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê cũng giảm 500 đồng/kg, xuống còn 84.000 đồng/kg.

Gia Lai ghi nhận mức giảm tương tự, đưa giá thu mua về 84.000 đồng/kg.

Riêng Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá cà phê thấp hơn so với các địa phương còn lại. Theo thông tin khảo sát, giá thu mua giảm 700 đồng/kg so với phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê thế giới đồng loạt quay đầu giảm sau những phiên phục hồi trước đó. Theo dữ liệu giao dịch trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 31 USD/tấn, tương đương 0,95%, xuống còn 3.225 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng giảm 31 USD/tấn, tương đương 0,96%, xuống mức 3.210 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm mạnh hơn, mất 37 USD/tấn, tương đương 1,15%, còn 3.190 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận mức giảm mạnh hơn Robusta. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 8,15 US cent/pound, tương đương 2,79%, xuống còn 283,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 5,95 US cent/pound, tương đương 2,12%, xuống mức 274,6 US cent/pound.

Giá tiêu trong khoảng 134.000 - 136.500 đồng/kg

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Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng nay (5/11), giá tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang, không ghi nhận điều chỉnh mới tại các vùng sản xuất trọng điểm. Mặt bằng giá thu mua phổ biến hiện dao động trong khoảng 134.000 - 136.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá tiêu cao nhất, đạt 136.500 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu được thu mua ở mức 135.500 đồng/kg, thấp hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) duy trì mức 134.500 đồng/kg.

Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) tiếp tục ghi nhận mức giá 134.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Việc thị trường duy trì trạng thái đi ngang trong những ngày đầu tháng 11 cho thấy áp lực giảm giá đã phần nào chững lại. Tuy nhiên, khả năng phục hồi vẫn phụ thuộc vào nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu, lượng hàng đưa ra thị trường và diễn biến giá hồ tiêu quốc tế.

Trên thị trường thế giới, dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cho thấy giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt tiếp tục ổn định. Giá tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.800 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán ở mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát. Ngược lại, Malaysia tiếp tục có giá tiêu đen cao nhất, đạt 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia duy trì 9.286 USD/tấn, Malaysia đạt 12.000 USD/tấn và Việt Nam ổn định ở mức 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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