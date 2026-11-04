Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, vàng lùi về quanh 3.931 USD/ounce, giảm hơn 13 USD so với sáng 3/11. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 123 triệu đồng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà giảm xuất hiện sau khi giá vàng vừa phục hồi trong phiên trước. Lực bán gia tăng khi nhà đầu tư thu hẹp vị thế nắm giữ, trong bối cảnh thị trường kim loại quý xuất hiện một đợt bán tháo mới. Đồng USD suy yếu nhẹ nhưng không đủ hỗ trợ giá vàng, cho thấy diễn biến của kim loại quý lúc này vẫn chịu sức ép từ hoạt động chốt vị thế và tâm lý thận trọng trên các thị trường tài chính.

Các nhà đầu tư đồng thời theo dõi nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến triển vọng vàng, từ đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, rủi ro lạm phát đến những tác động chính sách sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11. Những thay đổi có thể xảy ra trong tương quan kiểm soát Quốc hội được thị trường cân nhắc qua các khía cạnh như chính sách tài khóa, vay nợ chính phủ, quy định và triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Căng thẳng tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran cũng trở lại tâm điểm sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào đảo Qeshm của Iran. Diễn biến này làm suy giảm một phần lạc quan hình thành từ những nỗ lực ngoại giao gần đây, đồng thời bổ sung yếu tố bất định cho thị trường.

Dù giá giảm trong ngắn hạn, Hội đồng Vàng thế giới (WGC) dự báo nhu cầu đầu tư sẽ tiếp tục là động lực chủ đạo của thị trường vàng trong quý IV/2026. Tổ chức này kỳ vọng nhu cầu đầu tư cả năm cao hơn khoảng 200 tấn so với năm 2025. Theo WGC, dòng vốn vào các quỹ ETF, nhu cầu vàng miếng và vàng xu, cùng hoạt động giao dịch phái sinh và trên thị trường OTC sẽ chịu tác động đan xen từ lãi suất, lợi suất trái phiếu, sức mạnh đồng USD và các rủi ro tài chính.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 3/11, giá vàng trong nước tiếp đà tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ tăng 600.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 136 - 140,6 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, kết phiên ở ngưỡng 135,3 - 140,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng, đưa giá vàng lên ngưỡng 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng, niêm yết tại 135,3 - 139,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng, giao dịch tại 136 - 139 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ và SJC tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lần lượt niêm yết ở mức 134,9 - 138,9 triệu đồng/lượng và 133,7 - 137,7 triệu đồng/lượng.