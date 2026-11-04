Thị trường

Ngày 4/10: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng trở lại

06:21 | 04/11/2026
Sau nhiều lần giảm liên tiếp, trong những ngày đầu tháng 11, giá heo hơi dần ổn định trở lại và đà giảm bị cắt đứt. Giá heo hơi cả nước hôm nay (4/11) ghi nhận xu hướng nhích nhẹ cục bộ tại miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang trên diện rộng.
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Ngày 4/10: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng trở lại
Giá heo hơi hôm nay xuất hiện dấu hiệu phục hồi. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận biến động tăng tại Bắc Ninh, trong khi các địa phương còn lại tiếp tục giữ giá ổn định.

Cụ thể, giá heo hơi tại Bắc Ninh tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước, từ 44.000 đồng/kg lên 45.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục duy trì mức 44.000 đồng/kg. Riêng Ninh Bình vẫn giữ giá 43.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Đáng chú ý, đây là tín hiệu tăng giá đầu tiên được ghi nhận tại một địa phương miền Bắc sau chuỗi ngày điều chỉnh giảm kéo dài.

Việc Bắc Ninh tăng giá trở lại có thể cho thấy áp lực giảm tại một số thị trường đã phần nào chững lại. Tuy nhiên, mức tăng mới chỉ xuất hiện cục bộ, chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng phục hồi trên diện rộng.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định. Theo khảo sát, giá thu mua tại khu vực này vẫn dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg. Trong đó, mức 43.000 đồng/kg tiếp tục xuất hiện tại 8 địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Tại Khánh Hòa, giá heo hơi duy trì ở mức 44.000 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục giữ mức 45.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng duy trì giá 46.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không xuất hiện biến động. Giá heo hơi toàn khu vực tiếp tục dao động trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng giữ mức 46.000 đồng/kg, cao nhất miền Nam và cũng là mức cao nhất cả nước. Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 45.000 đồng/kg. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Đáng chú ý, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh từng ghi nhận mức giảm tới 4.000 đồng/kg trong tuần trước, từ 50.000 đồng/kg xuống còn 46.000 đồng/kg.

Sau đợt điều chỉnh mạnh, thị trường phía Nam hiện đã ổn định trở lại, nhưng chưa xuất hiện tín hiệu tăng giá.

Tín hiệu tích cực với người chăn nuôi là sau khi giảm mạnh trong tháng 10, bước sang tháng 11, giá heo hơi đã “ngừng rơi”. Đồng thời thị trường bước vào mùa cao điểm cuối năm nên có thể phục hồi trong thời gian tới. Theo khảo sát, giá heo hơi trên cả nước hiện vẫn dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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