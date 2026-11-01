Thị trường

Ngày 1/11: Giá heo hơi đã chậm lại và nhiều nơi ngừng giảm

06:19 | 01/11/2026
Giá heo hơi hôm nay (1/11) đã chậm lại và nhiều nơi ngừng giảm, ngoại trừ một số tỉnh thành thuộc miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên vẫn giữ đà giảm. Hiện, giá heo hơi bình quân cả nước còn 44.300 đồng/kg.
aa
giaheo_1793435772.jpg
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg duy nhất ở Ninh Bình, xuống còn 43.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực.

Các địa phương còn lại tiếp tục duy trì mức thu mua của phiên trước, đưa mặt bằng giá heo hơi miền Bắc dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức 45.000 đồng/kg được ghi nhận tại 8 địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Hưng Yên.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Sơn La cùng duy trì mức giá 44.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm tại 4 địa phương, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Cụ thể, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm từ 44.000 đồng/kg xuống còn 43.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, các địa phương này cùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai nằm trong nhóm có giá heo hơi thấp nhất cả nước.

Đáng chú ý, mức 43.000 đồng/kg hiện xuất hiện tại phần lớn các địa phương được khảo sát ở miền Trung - Tây Nguyên, cho thấy mặt bằng thu mua tại khu vực đang ở mức thấp.

Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng tiếp tục giữ giá 46.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định. Theo khảo sát, giá thu mua tại khu vực này dao động trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh giữ mức giá 46.000 đồng/kg, cao nhất miền Nam và cũng là mức giá cao nhất cả nước.

Tại Đồng Tháp và Cà Mau, heo hơi được thu mua ở mức 45.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ giảm nhẹ theo đà giảm của giá heo hơi, phổ biến như: ba rọi 148.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 128.000 đồng/kg, mỡ heo 68.000 đồng/kg…

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước hôm nay duy trì trạng thái khá trầm lắng khi phần lớn các địa phương trên toàn quốc giữ giá đi ngang. Xu hướng giảm giá chỉ diễn ra cục bộ tại một số ít tỉnh thành thuộc miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam giữ ổn định hoàn toàn. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Dành cho bạn

Ngày 1/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 1/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

DatViet VAC lãi hơn 306 tỷ đồng sau 9 tháng, chuẩn bị chào sàn HOSE và chia cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu

DatViet VAC lãi hơn 306 tỷ đồng sau 9 tháng, chuẩn bị chào sàn HOSE và chia cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu

Vietnam Airlines lãi gần 4.700 tỷ đồng, trên nền doanh thu trăm nghìn tỷ và nhân đôi danh mục đầu tư

Vietnam Airlines lãi gần 4.700 tỷ đồng, trên nền doanh thu trăm nghìn tỷ và nhân đôi danh mục đầu tư

Phòng, chống thiên tai: Nhu cầu vốn lớn, cần triển khai theo từng giai đoạn

Phòng, chống thiên tai: Nhu cầu vốn lớn, cần triển khai theo từng giai đoạn

Tín dụng MB tăng gần 19% vượt 1,3 triệu tỷ đồng, thu nhập lãi thuần dẫn dắt tăng trưởng

Tín dụng MB tăng gần 19% vượt 1,3 triệu tỷ đồng, thu nhập lãi thuần dẫn dắt tăng trưởng

ABBank kết nối hệ sinh thái, gia tăng giải pháp tài chính cho khách hàng

ABBank kết nối hệ sinh thái, gia tăng giải pháp tài chính cho khách hàng

Đọc thêm

Vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu về văn hóa kinh doanh và uy tín năm 2026

Vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu về văn hóa kinh doanh và uy tín năm 2026

Sáng 31/10, tại Hà Nội, VCCI vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu về văn hóa kinh doanh và uy tín năm 2026, ghi nhận những đơn vị kinh doanh hiệu quả, liêm chính, tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng.
Giá dầu thế giới ngày 31/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 6 tháng

Giá dầu thế giới ngày 31/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 6 tháng

(TBTCO) - Giá dầu thế giới ngày 31/10 đồng loạt tăng mạnh, dầu WTI vượt 104 USD/thùng; dầu Brent lên 117,64 USD/thùng.
Ngày 31/10: Giá bạc nối đà giảm sâu

Ngày 31/10: Giá bạc nối đà giảm sâu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/10) nối đà giảm sâu do chịu sức ép từ kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 2.080.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 2.134.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay cũng giảm 5,79% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 31/10: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tháng 10 đồng loạt giảm mạnh

Ngày 31/10: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tháng 10 đồng loạt giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (31/10) đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 87.000 - 87.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng giảm mạnh 1.000 - 1.500 đồng/kg, xuống còn 136.000 - 138.500 đồng/kg.
Giá cà phê xuất khẩu chịu áp lực từ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê xuất khẩu chịu áp lực từ nguồn cung vụ mới

(TBTCO) - Tháng 10/2026, giá cà phê thế giới và trong nước có xu hướng giảm do áp lực nguồn cung. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn được dự báo khởi sắc nhờ nhu cầu nhập khẩu phục vụ mùa tiêu dùng cuối năm gia tăng.
Ngày 31/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng ở nhiều chủng loại

Ngày 31/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng ở nhiều chủng loại

Giá lúa gạo hôm nay (31/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ghi nhận xu hướng tăng ở nhiều chủng loại.
Ngày 31/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á đồng loạt giảm

Ngày 31/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á đồng loạt giảm

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay (31/10) đồng loạt giảm. Trong đó, thị trường Thượng Hải và Singapore ghi nhận mức giảm phổ biến trên 2% ở một số kỳ hạn, cho thấy áp lực điều chỉnh đang gia tăng. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 11% năm 2027

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 11% năm 2027

(TBTCO) - Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 30/10, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 9,5% trong năm 2026 và 11% trong năm 2027.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 1/11: Giá cà phê và hồ tiêu tiếp đà giảm

Ngày 1/11: Giá cà phê và hồ tiêu tiếp đà giảm

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng

Mở dư địa huy động vốn dài hạn qua kênh trái phiếu chính phủ

Mở dư địa huy động vốn dài hạn qua kênh trái phiếu chính phủ

Dòng vốn ngoại sẽ cân bằng hơn

Dòng vốn ngoại sẽ cân bằng hơn

Đón dòng vốn FDI dài hạn: Không chỉ cần sức hút

Đón dòng vốn FDI dài hạn: Không chỉ cần sức hút

Ngày 1/11: Giá heo hơi đã chậm lại và nhiều nơi ngừng giảm

Ngày 1/11: Giá heo hơi đã chậm lại và nhiều nơi ngừng giảm

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026

Ngày 1/11: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm

Ngày 1/11: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm

Infographics: Bộ Tài chính công khai tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công

Infographics: Bộ Tài chính công khai tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công

Chứng khoán tháng 11: Kỳ vọng điểm tựa từ lợi nhuận doanh nghiệp

Chứng khoán tháng 11: Kỳ vọng điểm tựa từ lợi nhuận doanh nghiệp

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Ngày 30/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh

Ngày 30/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bước ngoặt thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá

Bước ngoặt thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10: "Đảo chiều" bơm ròng hơn 28.000 tỷ đồng, USD biến động trái chiều sau tuần họp lãi suất

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10: "Đảo chiều" bơm ròng hơn 28.000 tỷ đồng, USD biến động trái chiều sau tuần họp lãi suất

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Không hỗ trợ tràn lan mà tạo môi trường dẫn dắt doanh nghiệp

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Không hỗ trợ tràn lan mà tạo môi trường dẫn dắt doanh nghiệp

Xuất nhập khẩu chạm mốc 1.000 tỷ USD

Xuất nhập khẩu chạm mốc 1.000 tỷ USD