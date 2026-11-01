Ngày 1/11: Giá heo hơi đã chậm lại và nhiều nơi ngừng giảm

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg duy nhất ở Ninh Bình, xuống còn 43.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực.

Các địa phương còn lại tiếp tục duy trì mức thu mua của phiên trước, đưa mặt bằng giá heo hơi miền Bắc dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức 45.000 đồng/kg được ghi nhận tại 8 địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Hưng Yên.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Sơn La cùng duy trì mức giá 44.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm tại 4 địa phương, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Cụ thể, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm từ 44.000 đồng/kg xuống còn 43.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, các địa phương này cùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai nằm trong nhóm có giá heo hơi thấp nhất cả nước.

Đáng chú ý, mức 43.000 đồng/kg hiện xuất hiện tại phần lớn các địa phương được khảo sát ở miền Trung - Tây Nguyên, cho thấy mặt bằng thu mua tại khu vực đang ở mức thấp.

Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng tiếp tục giữ giá 46.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định. Theo khảo sát, giá thu mua tại khu vực này dao động trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh giữ mức giá 46.000 đồng/kg, cao nhất miền Nam và cũng là mức giá cao nhất cả nước.

Tại Đồng Tháp và Cà Mau, heo hơi được thu mua ở mức 45.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ giảm nhẹ theo đà giảm của giá heo hơi, phổ biến như: ba rọi 148.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 128.000 đồng/kg, mỡ heo 68.000 đồng/kg…

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước hôm nay duy trì trạng thái khá trầm lắng khi phần lớn các địa phương trên toàn quốc giữ giá đi ngang. Xu hướng giảm giá chỉ diễn ra cục bộ tại một số ít tỉnh thành thuộc miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam giữ ổn định hoàn toàn. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg./.