Ngày 1/11: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm

Giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay ổn định. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 12 ở mức 425,40 Yên/kg, giảm 1,90%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 433,10 Yên/kg, giảm 0,09%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,22 Baht (0,23%) xuống mức 96,81 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.385 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,84%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.020 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,83%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 247,00 Cent/kg, giảm 1,20%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 244,50 Cent/kg, giảm 1,49%.

Thị trường cao su thế giới mở đầu phiên giao dịch tháng 11 với xu hướng điều chỉnh giảm rõ nét. Trên sàn TOCOM giảm từ 0,09 - 1,90%; sàn SHFE các kỳ hạn được khảo sát giảm 0,84%; tại SGX giá cao su TSR20 đồng loạt suy yếu, với hợp đồng tháng 12/2026 giảm 1,49%.

Diễn biến giảm giá đồng thời trên ba sàn cùng thị trường Thái Lan cho thấy tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường, đặc biệt khi nhu cầu mua nguyên liệu của ngành sản xuất lốp xe chưa thực sự vững chắc. Tuy nhiên, triển vọng cung cầu vẫn có yếu tố hỗ trợ.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp được khảo sát tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.